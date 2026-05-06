सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमला मंदिर मामले में इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन पर सख्त रुख अपनाया

सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमला मंदिर मामले में इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अखबारों की खबरों के आधार पर दायर की गई जनहित याचिका (PIL) को शुरुआत में ही खारिज कर देना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि गैर-आस्थावान लोगों की ओर से मंदिर की परंपराओं को चुनौती देना एक गंभीर मुद्दा है।
सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमला मंदिर मामले में इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अखबारों की खबरों के आधार पर दायर की गई जनहित याचिका ( PIL ) को शुरुआत में ही खारिज कर देना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि गैर-आस्थावान लोग ों की ओर से मंदिर की परंपराओं को चुनौती देना एक गंभीर मुद्दा है। ऐसे दस्तावेजों को कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। PIL के बढ़ते दुरुपयोग पर कोर्ट ने कहा कि आज के समय में इसका स्वरूप बदलकर पैसा इंटरेस्ट लिटिगेशन या पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के सामने यह बात भी आई कि यह याचिका 2006 में अखबारों में छपे 4 न्यूज रिपोर्ट के आधार पर दायर की गई थी। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इस तरह के दस्तावेजों को सीधे कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए था। कोर्ट ने कहा- वकीलों के लिए करें काम चीफ जस्टिस ने इंडियन यंग लॉयर्स असोसिएशन से पूछा कि क्या आप देश के मुख्य पुजारी हैं?
इस पर वकील ने कहा कि मंदिर के पुजारी ने कहा था कि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश नहीं देना चाहिए। इस पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि इंडियन यंग लॉयर्स असोसिएशन के पास और कोई काम नहीं है?
कोर्ट का वक्त खराब करने की जगह वकीलों के लिए काम करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर की परंपराओं को चुनौती देना एक गंभीर मुद्दा है और ऐसे दस्तावेजों को कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। कोर्ट ने PIL के बढ़ते दुरुपयोग पर भी बात की और कहा कि आज के समय में इसका स्वरूप बदलकर पैसा इंटरेस्ट लिटिगेशन या पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन हो गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह याचिका 2006 में अखबारों में छपे 4 न्यूज रिपोर्ट के आधार पर दायर की गई थी और इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इस तरह के दस्तावेजों को सीधे कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए था। कोर्ट ने वकीलों से कहा कि वे वकीलों के लिए काम करें और कोर्ट का वक्त खराब न करें
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