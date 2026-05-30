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सुपौल में तकनीकी शिक्षा को मिली नई उड़ान: पॉलिटेक्निक कॉलेज को AICTE की मंजूरी

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सुपौल में तकनीकी शिक्षा को मिली नई उड़ान: पॉलिटेक्निक कॉलेज को AICTE की मंजूरी
तकनीकी शिक्षापॉलिटेक्निकAICTE
📆30-05-2026 22:58:00
📰Dainik Jagran
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राधेश्याम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन को AICTE से 2026-27 सत्र के लिए मंजूरी मिली है। 360 सीटों पर AI, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, EV और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे पाठ्यक्रम होंगे। छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ मिलेगा।

सुपौल जिले में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। राधेश्याम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ( AICTE ) से शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए मंजूरी मिल गई है। इस मंजूरी के बाद संस्थान में पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रमों का संचालन शुरू होगा, जिससे कोसी क्षेत्र के छात्रों को स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। यह कदम क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। संस्थान में कुल 360 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है। इनमें विभिन्न तकनीकी विषयों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (30 सीटें), सिविल इंजीनियरिंग (120 सीटें), कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (60 सीटें), इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (60 सीटें), इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी (30 सीटें) और मैकेनिकल इंजीनियरिंग (60 सीटें) शामिल हैं। ये सभी पाठ्यक्रम रोजगारोन्मुखी हैं और वर्तमान उद्योग जगत की मांगों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं। विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी जैसे आधुनिक विषयों की शुरुआत क्षेत्र के युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है। पहले कोसी क्षेत्र के छात्रों को तकनीकी शिक्षा के लिए पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर या भागलपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता था। अब सुपौल में ही ये सुविधाएं उपलब्ध होने से समय और धन दोनों की बचत होगी। स्थानीय प्रतिभाओं को अपनी क्षमता दिखाने का बेहतर मौका मिलेगा। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह संस्थान कोसी क्षेत्र के तकनीकी विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। नामांकन के लिए राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड, बिहार पटना द्वारा एक प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें सफल होने वाले छात्रों को संस्थान में प्रवेश मिलेगा। संस्थान के चेयरमैन डॉ.

राधेश्याम यादव ने बताया कि उनका उद्देश्य ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के विद्यार्थियों को विश्वस्तरीय तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सुपौल में शिक्षा के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता स्थापित हो। जल्द ही मेडिकल और लॉ की पढ़ाई भी शुरू करने की योजना है। इसके अलावा, छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बिहार सरकार की बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ भी उपलब्ध होगा। इस योजना के तहत विद्यार्थी 4 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उन्हें पढ़ाई के दौरान आर्थिक परेशानी नहीं होगी। यह सुविधा विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए राहतकारी है। डॉ.

यादव ने भरोसा जताया कि संस्थान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक संसाधनों और अनुभवी शिक्षकों के माध्यम से तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक नया मानक स्थापित करेगा। इस पहल से न केवल सुपौल बल्कि पूरे कोसी क्षेत्र के युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनने का मौका मिलेगा। इससे रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। वर्तमान समय में देश और दुनिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित विशेषज्ञों की मांग तेजी से बढ़ रही है। स्थानीय स्तर पर इन विषयों की पढ़ाई उपलब्ध होने से छात्रों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी। शिक्षा जगत से जुड़े लोगों ने इस उपलब्धि की सराहना करते हुए इसे सुपौल और कोसी क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक बताया है। उनका कहना है कि यह संस्थान आने वाले वर्षों में क्षेत्र के औद्योगिकीकरण और आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देगा। संस्थान द्वारा प्रदान की जा रही आधुनिक सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से छात्रों का कौशल विकास होगा और वे उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगे। कुल मिलाकर, यह कदम कोसी क्षेत्र के विकास की दिशा में एक सकारात्मक पहल है, जिसका लाभ हजारों युवाओं को मिलेगा

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तकनीकी शिक्षा पॉलिटेक्निक AICTE सुपौल बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड

 

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