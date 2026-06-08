Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

सुप्रीम कोर्ट ने दो आपसी सहमति वाले अविवाहित बालिगों के बीच शारीरिक संबंध पर फैसला सुनाया

Legal News

सुप्रीम कोर्ट ने दो आपसी सहमति वाले अविवाहित बालिगों के बीच शारीरिक संबंध पर फैसला सुनाया
सुप्रीम कोर्टदो आपसी सहमति वाले अविवाहित बालिगों के बीच शारचर्चा
📆08-06-2026 12:21:00
📰Dainik Jagran
33 sec. here / 214 min. at publisher
📊News: 759% · Publisher: 53%

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि दो आपसी सहमति वाले अविवाहित बालिगों के बीच शारीरिक संबंध अकेले किसी व्यक्ति के चरित्र पर सवाल खड़ा करने का आधार नहीं हो सकता। कोर्ट ने एक उम्मीदवार के सिलेक्शन रद करने के फैसले को पलट दिया।

जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा उम्मीदवार का प्रोविजनल सिलेक्शन रद करना गलत था। एक उम्मीदवार के खिलाफ 2014 में दर्ज आपराधिक मामले में एक महिला के साथ शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाने का आरोप था, जिसका 2015 में लोक अदालत में समझौता हो गया था। उम्मीदवार ने एप्लीकेशन फॉर्म में इसकी पूरी जानकारी भी दी थी। कोर्ट ने सफा किया, ' दो आपसी सहमति वाले अविवाहित बालिगों के बीच शार ीरिक संबंध अकेले उस व्यक्ति के चरित्र के बारे में गलत राय बनाने का आधार नहीं हो सकता और न ही होना चाहिए। ऐसा कोई कानून नहीं है जो दो बालिगों को अपनी पसंद का रिश्ता बनाने से रोकता हो।.

जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा उम्मीदवार का प्रोविजनल सिलेक्शन रद करना गलत था। एक उम्मीदवार के खिलाफ 2014 में दर्ज आपराधिक मामले में एक महिला के साथ शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाने का आरोप था, जिसका 2015 में लोक अदालत में समझौता हो गया था। उम्मीदवार ने एप्लीकेशन फॉर्म में इसकी पूरी जानकारी भी दी थी। कोर्ट ने सफा किया, 'दो आपसी सहमति वाले अविवाहित बालिगों के बीच शारीरिक संबंध अकेले उस व्यक्ति के चरित्र के बारे में गलत राय बनाने का आधार नहीं हो सकता और न ही होना चाहिए। ऐसा कोई कानून नहीं है जो दो बालिगों को अपनी पसंद का रिश्ता बनाने से रोकता हो।

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

सुप्रीम कोर्ट दो आपसी सहमति वाले अविवाहित बालिगों के बीच शार चर्चा न्याय कानून नियम आयोग बोर्ड पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निर

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-08 15:22:12