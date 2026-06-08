सुप्रीम कोर्ट ने दो आपसी सहमति वाले अविवाहित बालिगों के बीच शारीरिक संबंध पर फैसला सुनाया

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि दो आपसी सहमति वाले अविवाहित बालिगों के बीच शारीरिक संबंध अकेले किसी व्यक्ति के चरित्र पर सवाल खड़ा करने का आधार नहीं हो सकता। कोर्ट ने एक उम्मीदवार के सिलेक्शन रद करने के फैसले को पलट दिया।
जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा उम्मीदवार का प्रोविजनल सिलेक्शन रद करना गलत था। एक उम्मीदवार के खिलाफ 2014 में दर्ज आपराधिक मामले में एक महिला के साथ शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाने का आरोप था, जिसका 2015 में लोक अदालत में समझौता हो गया था। उम्मीदवार ने एप्लीकेशन फॉर्म में इसकी पूरी जानकारी भी दी थी। कोर्ट ने सफा किया, ' दो आपसी सहमति वाले अविवाहित बालिगों के बीच शार ीरिक संबंध अकेले उस व्यक्ति के चरित्र के बारे में गलत राय बनाने का आधार नहीं हो सकता और न ही होना चाहिए। ऐसा कोई कानून नहीं है जो दो बालिगों को अपनी पसंद का रिश्ता बनाने से रोकता हो।.
जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा उम्मीदवार का प्रोविजनल सिलेक्शन रद करना गलत था। एक उम्मीदवार के खिलाफ 2014 में दर्ज आपराधिक मामले में एक महिला के साथ शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाने का आरोप था, जिसका 2015 में लोक अदालत में समझौता हो गया था। उम्मीदवार ने एप्लीकेशन फॉर्म में इसकी पूरी जानकारी भी दी थी। कोर्ट ने सफा किया, 'दो आपसी सहमति वाले अविवाहित बालिगों के बीच शारीरिक संबंध अकेले उस व्यक्ति के चरित्र के बारे में गलत राय बनाने का आधार नहीं हो सकता और न ही होना चाहिए। ऐसा कोई कानून नहीं है जो दो बालिगों को अपनी पसंद का रिश्ता बनाने से रोकता हो।
सुप्रीम कोर्ट दो आपसी सहमति वाले अविवाहित बालिगों के बीच शार चर्चा न्याय कानून नियम आयोग बोर्ड पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निरंतर कार्रवाई निर