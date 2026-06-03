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सुप्रीम कोर्ट: देश की संप्रभुता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में टकराव हो पर राष्ट्रीय हित प्राथमिक होगा

राजनीति News

सुप्रीम कोर्ट: देश की संप्रभुता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में टकराव हो पर राष्ट्रीय हित प्राथमिक होगा
सुप्रीम कोर्टजमानतलंबा कारावास
📆03-06-2026 03:13:00
📰NBT Hindi News
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सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 किलो हेरोइन मामले में आरोपी की जमानत रद्द करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि लंबे कारावास वाले अपराधियों को जमानत देने के मुद्दे पर एकरूपता नहीं है और जमानत के लिए हिरासत की अवधि को स्व tenth आधार मानना उचित नहीं है। राष्ट्रीय हित सर्वोच्च रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और देश की संप्रभुता के बीच टकराव हो तो राष्ट्रीय हित प्राथमिकता देने योग्य होगा। यह टिप्पणी मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में आई जिसमें कोर्ट ने 1.5 किलो हेरोइन मामले में आरोपी की जमानत रद्द करते हुए, लंबे कारावास वाले अपराधियों के लिए जमानत माननीय होने के मुद्दे पर चिंता जताई। अदालत ने कहा कि देश के खिलाफ युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि नशीले पदार्थों की आपूर्ति के जरिए भी लड़ा जा सकता है, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुँचाता है। आरोपी का लगभग एक साल 7 महीने तक जेल में रहने के बावजूद, अदालत ने जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि इतनी हिरासत अवधि केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर पर्याप्त नहीं है, खासकर जब दोष सिद्ध होने पर उसे 20 साल की सजा हो सकती है। पीठ ने स्पष्ट किया कि विभिन्न पीठों द्वारा लंबे कारावास के आधार पर जमानत देने के मुद्दे पर अलग-अलग फैसले होने से एकरूपता का अभाव है और यह प्रश्न बड़ी पीठ के पास भेजा गया है। कोर्ट ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत जमानत के लिए आवश्यक शर्तों का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि अदालत को आरोपी के अपराद्ध के प्रति आधिकारिक संदेह हो तो हिरासत की अवधि के आधार पर राहित नहीं दिया जा सकता। मामले में आरोपी के पास व्यावसायिक मात्रा में मादक पदार्थ पाए गए थे.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और देश की संप्रभुता के बीच टकराव हो तो राष्ट्रीय हित प्राथमिकता देने योग्य होगा। यह टिप्पणी मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में आई जिसमें कोर्ट ने 1.5 किलो हेरोइन मामले में आरोपी की जमानत रद्द करते हुए, लंबे कारावास वाले अपराधियों के लिए जमानत माननीय होने के मुद्दे पर चिंता जताई। अदालत ने कहा कि देश के खिलाफ युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि नशीले पदार्थों की आपूर्ति के जरिए भी लड़ा जा सकता है, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुँचाता है। आरोपी का लगभग एक साल 7 महीने तक जेल में रहने के बावजूद, अदालत ने जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि इतनी हिरासत अवधि केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर पर्याप्त नहीं है, खासकर जब दोष सिद्ध होने पर उसे 20 साल की सजा हो सकती है। पीठ ने स्पष्ट किया कि विभिन्न पीठों द्वारा लंबे कारावास के आधार पर जमानत देने के मुद्दे पर अलग-अलग फैसले होने से एकरूपता का अभाव है और यह प्रश्न बड़ी पीठ के पास भेजा गया है। कोर्ट ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत जमानत के लिए आवश्यक शर्तों का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि अदालत को आरोपी के अपराद्ध के प्रति आधिकारिक संदेह हो तो हिरासत की अवधि के आधार पर राहित नहीं दिया जा सकता। मामले में आरोपी के पास व्यावसायिक मात्रा में मादक पदार्थ पाए गए थे

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सुप्रीम कोर्ट जमानत लंबा कारावास राष्ट्रीय हित एनडीपीएस अधिनियम

 

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