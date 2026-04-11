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सुप्रीम कोर्ट ने 25 जनहित याचिकाओं का किया निपटारा, याचिकाकर्ताओं को दी यह सलाह

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सुप्रीम कोर्ट ने 25 जनहित याचिकाओं का किया निपटारा, याचिकाकर्ताओं को दी यह सलाह
सुप्रीम कोर्टजनहित याचिकायाचिका खारिज
📆11-04-2026 03:22:00
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 25 जनहित याचिकाओं का निपटारा किया और याचिकाकर्ताओं को संबंधित प्राधिकारियों के पास जाने की सलाह दी। कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण याचिकाओं को खारिज किया, जिनमें जाति जनगणना और प्याज-लहसुन में 'तामसिक' ऊर्जा पर अध्ययन की मांग शामिल थी। चीफ जस्टिस ने याचिकाओं में इस्तेमाल की गई भाषा पर भी आपत्ति जताई।

नई दिल्ली: शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक ही सुनवाई में 25 जनहित याचिका ओं का निपटारा किया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं को पहले संबंधित प्रशासनिक और वैधानिक प्राधिकरणों के पास जाना चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि वहां कोई उचित कार्रवाई नहीं की जाती है, तो ही अदालत का हस्तक्षेप आवश्यक है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि हर नीति से जुड़े मामले में, अदालत ों में जाने से पहले, उचित अधिकारियों को मुद्दों के प्रति जागरूक

और संवेदनशील बनाने का प्रयास करना चाहिए। न्यायपालिका को आखिरी विकल्प के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि हर मामले में पहला विकल्प।\कोर्ट ने वकीलों से भी यह अपेक्षा की कि वे मामलों की प्रकृति को समझें और सही मंच का चयन करें। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि याचिकाएं उचित अधिकारियों के समक्ष दायर की जाएं और उसके बाद ही अदालतों का दरवाजा खटखटाया जाए। जिन याचिकाओं का निपटारा किया गया, उनमें विभिन्न मुद्दे शामिल थे। इनमें एक समान भाषा नीति, साबुन में इस्तेमाल होने वाले रसायनों के नियमन, देशभर में खाद्य पंजीकरण अभियान जैसी विभिन्न मांगें शामिल थीं। एक अन्य जनहित याचिका में भिखारियों और ट्रांसजेंडर समुदाय जैसे वंचित वर्गों के उत्थान के लिए उचित नीतियां बनाने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। कोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज करते हुए, इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मामलों में पहले उचित प्राधिकारियों के समक्ष अपील की जानी चाहिए।\इससे पहले, 9 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने गुप्ता द्वारा दायर पांच ‘‘निरर्थक’’ जनहित याचिकाओं को भी खारिज कर दिया था। इन याचिकाओं में कई अजीबोगरीब मांगें शामिल थीं। एक याचिका में, यह जानने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन कराने का अनुरोध किया गया था कि क्या प्याज और लहसुन में 'तामसिक' (नकारात्मक) ऊर्जा होती है। शुक्रवार को जाति जनगणना पर रोक लगाने से जुड़ी एक याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस ने याचिका के कंटेंट और इस्तेमाल की गई भाषा पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने याचिकाकर्ता से कहा, 'आप ऐसी भाषा कहां से सीखते हैं? यह बदतमीजी की भाषा कहां से लाते हैं? आप लोग याचिका कैसे लिखते हैं?' कोर्ट का मानना था कि इस तरह की याचिकाएं अनावश्यक हैं और अदालतों का समय बर्बाद करती हैं। कोर्ट ने जनता को उचित तरीके से अपनी शिकायतों को रखने और पहले उचित मंचों से संपर्क करने की सलाह दी। इस फैसले से अदालतों पर बढ़ते मामलों के बोझ को कम करने और मामलों के त्वरित समाधान में मदद मिलेगी

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