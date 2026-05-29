सुप्रीम कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना में बहू के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया

छत्तीसगढ़ के दहेज मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की अपील खारिज कर दी, दहेज प्रताड़ना को सामाजिक अपराध मानते हुए कठोर रुख अपनाया।
सुप्रीम कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना के एक गंभीर मामले में अपने मतभेदपूर्ण निर्णय के साथ समाज को एक स्पष्ट सं देश दिया है कि शादी के बाद बहू और उसके परिवार को अपमानित करना अस्वीकार्य है। छत्तीसगढ़ में 2010 में घटी एक महिला की मौत के मामले में कोर्ट ने मैंनेपीसी की धारा 498ए के तहत दायर अभियोग को बरकरार रखा और अपील को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि दहेज के लिये आर्थिक और मानसिक दबाव डालना गंभीर अपराध है और ऐसी घटनाओं को सातही बार जबरन रोकना आवश्यक है। न्यायमूर्ति बीवी नागरता और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने यह स्पष्ट किया कि यदि लड़के शादी का कारण केवल दहेज की माँग है तो वह स्वयं अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि बहू के परिवार को भिखारी कहना और लगातार पैसा मांगना निन्दनीय कार्रवाई है, और इसका विरोध करने वाले सभी को सामाजिक समर्थन मिलना चाहिए। कोर्ट ने यह भी बताया कि इस मामले में महिला का परिवार कई बार आर्थिक सौदा करके प्रताड़ना को समाप्त करने का प्रयास कर रहा था, परन्तु दहेज की माँगे लगातार बढ़ती गईं। अंततः इस अत्याचार का परिणाम फांसी के रूप में सामने आया, जिसकी चिकित्सकीय रिपोर्ट में दम घुटने की वजह से मृत्यु दर्शायी गई। ट्रायल कोर्ट और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने इस हत्या को दहेज मृत्यु के रूप में मान्यता दी और आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की। यह निर्णय यह सिद्ध करता है कि शिक्षा और सामाजिक स्थिति चाहे कुछ भी हो, दहेज के कारण महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस अवसर पर दहेज प्रताड़ना को समाज में सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता, इसका जोर दिया और कहा कि कमजोर वर्गों के साथ साथ पढ़े‑लिखे वर्ग में भी यह अभद्रता घट रही है। न्यायालय ने भविष्य में ऐसे मामलों में कठोर रुख अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे दहेज प्रथा के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सुदृढ़ हो सके। विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से दहेज के खिलाफ सामाजिक जागरूकता बढ़ेगी और महिलाओं की सुरक्षा के लिये एक मजबूत ढांचा तैयार होगा। यह मुकदमा न केवल न्यायिक प्रणाली की दृढ़ता को प्रदर्शित करता है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है.
सुप्रीम कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना के एक गंभीर मामले में अपने मतभेदपूर्ण निर्णय के साथ समाज को एक स्पष्ट संदेश दिया है कि शादी के बाद बहू और उसके परिवार को अपमानित करना अस्वीकार्य है। छत्तीसगढ़ में 2010 में घटी एक महिला की मौत के मामले में कोर्ट ने मैंनेपीसी की धारा 498ए के तहत दायर अभियोग को बरकरार रखा और अपील को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि दहेज के लिये आर्थिक और मानसिक दबाव डालना गंभीर अपराध है और ऐसी घटनाओं को सातही बार जबरन रोकना आवश्यक है। न्यायमूर्ति बीवी नागरता और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने यह स्पष्ट किया कि यदि लड़के शादी का कारण केवल दहेज की माँग है तो वह स्वयं अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि बहू के परिवार को भिखारी कहना और लगातार पैसा मांगना निन्दनीय कार्रवाई है, और इसका विरोध करने वाले सभी को सामाजिक समर्थन मिलना चाहिए। कोर्ट ने यह भी बताया कि इस मामले में महिला का परिवार कई बार आर्थिक सौदा करके प्रताड़ना को समाप्त करने का प्रयास कर रहा था, परन्तु दहेज की माँगे लगातार बढ़ती गईं। अंततः इस अत्याचार का परिणाम फांसी के रूप में सामने आया, जिसकी चिकित्सकीय रिपोर्ट में दम घुटने की वजह से मृत्यु दर्शायी गई। ट्रायल कोर्ट और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने इस हत्या को दहेज मृत्यु के रूप में मान्यता दी और आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की। यह निर्णय यह सिद्ध करता है कि शिक्षा और सामाजिक स्थिति चाहे कुछ भी हो, दहेज के कारण महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस अवसर पर दहेज प्रताड़ना को समाज में सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता, इसका जोर दिया और कहा कि कमजोर वर्गों के साथ साथ पढ़े‑लिखे वर्ग में भी यह अभद्रता घट रही है। न्यायालय ने भविष्य में ऐसे मामलों में कठोर रुख अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे दहेज प्रथा के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सुदृढ़ हो सके। विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से दहेज के खिलाफ सामाजिक जागरूकता बढ़ेगी और महिलाओं की सुरक्षा के लिये एक मजबूत ढांचा तैयार होगा। यह मुकदमा न केवल न्यायिक प्रणाली की दृढ़ता को प्रदर्शित करता है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है
दहेज प्रताड़ना सुप्रीम कोर्ट छत्तीसगढ़ महिला सुरक्षा कानूनी फैसला