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सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों में AI उपयोग के लिए जारी किया ड्राफ्ट रेगुलेशन

राष्ट्रीय News

सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों में AI उपयोग के लिए जारी किया ड्राफ्ट रेगुलेशन
AIन्यायपालिकासुप्रीम कोर्ट
📆04-06-2026 16:38:00
📰Dainik Jagran
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सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के लिए मसौदा नियम जारी किए हैं, जिसमें AI को केवल सहायक उपकरण के रूप में रखने, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अदालतों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए एक मसौदा नियमावली जारी की है। इस मसौदे का शीर्षक 'रेगुलेशन्स फार यूज ऑफ एआई इन कोर्ट 2026' है और इसे सभी हितधारकों और आम जनता से सुझाव आमंत्रित करने के लिए जारी किया गया है। यह कदम अदालतों में AI के औपचारिक उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। मसौदे में स्पष्ट किया गया है कि AI का उपयोग हमेशा मानवीय निर्णय और न्यायिक अधिकार के अधीन रहेगा। प्रत्येक AI प्रणाली केवल एक सहायक उपकरण के रूप में कार्य करेगी और किसी भी स्थिति में न्यायाधीशों की जगह नहीं लेगी। कानून, तथ्यों और न्याय से संबंधित मामलों का अंतिम निर्धारण केवल न्यायाधीशों द्वारा ही किया जाएगा। कोई भी AI सिस्टम मानवीय हस्तक्षेप के बिना निर्णय या सजा नहीं सुना सकेगा। मसौदे में पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दिया गया है। AI द्वारा उत्पन्न किसी भी आउटपुट को अदालत में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने से पहले यह स्पष्ट रूप से घोषित करना होगा कि वह AI द्वारा तैयार किया गया है। वकील अपनी दलीलें और साक्ष्य तैयार करने में AI का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अदालत को इसकी जानकारी देनी होगी। सभी AI सिस्टम को इस प्रकार डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि उनके काम करने का तरीका, डेटा इनपुट और निर्णय के तर्क को समझा जा सके। ऐसे AI सिस्टम जो अस्पष्ट या अपारदर्शी हैं, उनके उपयोग पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। जवाबदेही के संबंध में नियमों में कहा गया है कि AI की सहायता से लिए गए सभी निर्णयों की जिम्मेदारी पूरी तरह से उस अधिकारी की होगी जिसने निर्णय लिया है। गलत, अवैध या हानिकारक निर्णय के लिए AI सिस्टम के आउटपुट, 'ब्लैक बॉक्स' की अस्पष्टता या 'हैलुसिनेशन' को बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट की AI समिति ने ये नियम तैयार किए हैं। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में तुरंत AI सचिवालय को सूचित करना होगा, जो मामले को AI समिति के समक्ष रखेगी। समिति जांच के बाद सुधारात्मक उपायों का निर्देश देगी, जिसमें संबंधित AI प्रणाली का निलंबन भी शामिल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील और साइबर कानून विशेषज्ञ विराग गुप्ता का कहना है कि AI के संस्थागत उपयोग के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नियमों में बदलाव की आवश्यकता है। उन्होंने संवेदनशील निजी और न्यायिक डेटा की सुरक्षा के लिए 2023 में संसद द्वारा पारित डीपीडीपी कानून को लागू करने का सुझाव दिया। यह मसौदा नियमावली अदालतों में AI के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न्यायिक प्रक्रिया में दक्षता बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन साथ ही यह सुनिश्चित किया गया है कि मानवीय तत्व और न्यायिक स्वतंत्रता बनी रहे। सभी हितधारकों को अपने सुझाव प्रस्तुत करने के लिए एक निश्चित समय सीमा दी गई है, जिसके बाद इन नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा.

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अदालतों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए एक मसौदा नियमावली जारी की है। इस मसौदे का शीर्षक 'रेगुलेशन्स फार यूज ऑफ एआई इन कोर्ट 2026' है और इसे सभी हितधारकों और आम जनता से सुझाव आमंत्रित करने के लिए जारी किया गया है। यह कदम अदालतों में AI के औपचारिक उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। मसौदे में स्पष्ट किया गया है कि AI का उपयोग हमेशा मानवीय निर्णय और न्यायिक अधिकार के अधीन रहेगा। प्रत्येक AI प्रणाली केवल एक सहायक उपकरण के रूप में कार्य करेगी और किसी भी स्थिति में न्यायाधीशों की जगह नहीं लेगी। कानून, तथ्यों और न्याय से संबंधित मामलों का अंतिम निर्धारण केवल न्यायाधीशों द्वारा ही किया जाएगा। कोई भी AI सिस्टम मानवीय हस्तक्षेप के बिना निर्णय या सजा नहीं सुना सकेगा। मसौदे में पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दिया गया है। AI द्वारा उत्पन्न किसी भी आउटपुट को अदालत में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने से पहले यह स्पष्ट रूप से घोषित करना होगा कि वह AI द्वारा तैयार किया गया है। वकील अपनी दलीलें और साक्ष्य तैयार करने में AI का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अदालत को इसकी जानकारी देनी होगी। सभी AI सिस्टम को इस प्रकार डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि उनके काम करने का तरीका, डेटा इनपुट और निर्णय के तर्क को समझा जा सके। ऐसे AI सिस्टम जो अस्पष्ट या अपारदर्शी हैं, उनके उपयोग पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। जवाबदेही के संबंध में नियमों में कहा गया है कि AI की सहायता से लिए गए सभी निर्णयों की जिम्मेदारी पूरी तरह से उस अधिकारी की होगी जिसने निर्णय लिया है। गलत, अवैध या हानिकारक निर्णय के लिए AI सिस्टम के आउटपुट, 'ब्लैक बॉक्स' की अस्पष्टता या 'हैलुसिनेशन' को बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट की AI समिति ने ये नियम तैयार किए हैं। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में तुरंत AI सचिवालय को सूचित करना होगा, जो मामले को AI समिति के समक्ष रखेगी। समिति जांच के बाद सुधारात्मक उपायों का निर्देश देगी, जिसमें संबंधित AI प्रणाली का निलंबन भी शामिल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील और साइबर कानून विशेषज्ञ विराग गुप्ता का कहना है कि AI के संस्थागत उपयोग के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नियमों में बदलाव की आवश्यकता है। उन्होंने संवेदनशील निजी और न्यायिक डेटा की सुरक्षा के लिए 2023 में संसद द्वारा पारित डीपीडीपी कानून को लागू करने का सुझाव दिया। यह मसौदा नियमावली अदालतों में AI के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न्यायिक प्रक्रिया में दक्षता बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन साथ ही यह सुनिश्चित किया गया है कि मानवीय तत्व और न्यायिक स्वतंत्रता बनी रहे। सभी हितधारकों को अपने सुझाव प्रस्तुत करने के लिए एक निश्चित समय सीमा दी गई है, जिसके बाद इन नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा

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AI न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट ड्राफ्ट रेगुलेशन न्यायिक प्रक्रिया

 

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