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सुप्रीम कोर्ट से एसीएस होम संजय प्रसाद को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रतिकूल आदेश पर लगाई रोक

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सुप्रीम कोर्ट से एसीएस होम संजय प्रसाद को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रतिकूल आदेश पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्टइलाहाबाद हाईकोर्टसंजय प्रसाद
📆11-06-2026 20:46:00
📰Dainik Jagran
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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (होम) संजय प्रसाद के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों और कार्मिक विभाग को रिपोर्ट भेजने के निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी है।

उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में उस समय हलचल मच गई जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (होम) संजय प्रसाद के विरुद्ध कुछ अत्यंत प्रतिकूल टिप्पणियां की थीं। हालांकि, अब इस मामले में देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए संजय प्रसाद को एक बड़ी कानूनी और प्रशासनिक राहत प्रदान की है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस विवादित आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें संजय प्रसाद के आचरण पर सवाल उठाए गए थे और उनके खिलाफ की गई टिप्पणियों को उनके सेवा रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की बात कही गई थी। यह कानूनी लड़ाई उस समय शुरू हुई जब हाईकोर्ट ने एक विशेष मामले में प्रशासनिक लापरवाही और अधिकारियों के व्यवहार को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। इस पूरे विवाद की जड़ें जून 2025 में लापता हुई एक नाबालिग लड़की की बरामदगी से जुड़ी एक बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कार्पस याचिका में निहित हैं। इस याचिका के माध्यम से अदालत से अनुरोध किया गया था कि लापता नाबालिग लड़की को जल्द से जल्द बरामद कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश जस्टिस विनोद दिवाकर की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की थी। सुनवाई के दौरान यह पाया गया कि लड़की को बरामद कर लिया गया है और उसे सुरक्षित रूप से उसके माता-पिता को सौंप दिया गया है। यद्यपि याचिका का प्राथमिक उद्देश्य पूरा हो गया था, लेकिन कोर्ट इस बात से संतुष्ट नहीं था कि जिस तरह से गृह विभाग और उसके वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मामले को संभाला, वह संतोषजनक नहीं था। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के कामकाज और वहां तैनात उच्च अधिकारियों के आचरण पर गंभीर सवाल खड़े किए। हाईकोर्ट ने विशेष रूप से 1995 बैच के वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी संजय प्रसाद के आचरण की कड़ी आलोचना की थी। अदालत ने अपने आदेश में यह निर्देश दिया था कि इस फैसले की एक प्रमाणित प्रति भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के सचिव को भेजी जाए। कोर्ट का तर्क था कि जब कैबिनेट की नियुक्ति समिति भविष्य में अधिकारी की योग्यता, क्षमता और आचरण का मूल्यांकन करेगी, तब इस प्रतिकूल टिप्पणी को रिकॉर्ड में रखा जाना चाहिए ताकि भविष्य की नियुक्तियों और पदस्थापनाओं के समय इस पर विचार किया जा सके। एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के करियर के लिए इस तरह की टिप्पणी अत्यंत हानिकारक हो सकती है, क्योंकि यह उनकी पेशेवर छवि और भविष्य की संभावनाओं को प्रभावित करती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस कठोर रुख और 3 जून के फैसले से व्यथित होकर संजय प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की। इस याचिका में उन्होंने हाईकोर्ट के आदेशों को चुनौती दी और राहत की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस अतुल एस.

चांदुरकर की पीठ द्वारा की गई। मामले की गंभीरता और तथ्यों का प्रारंभिक अवलोकन करने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने संजय प्रसाद की याचिका को स्वीकार करते हुए प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक इस मामले की अंतिम सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए उन निर्देशों पर रोक रहेगी जो संजय प्रसाद के विरुद्ध थे। सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश का सीधा अर्थ यह है कि अब कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को वह प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं भेजी जाएगी और न ही इसे उनके सेवा रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। जस्टिस मिश्रा की अगुची वाली पीठ ने आदेश में स्पष्ट शब्दों में कहा कि विवादित आदेश के तहत जारी किए गए निर्देशों पर रोक रहेगी। इस निर्णय के बाद संजय प्रसाद को फिलहाल बड़ी मानसिक और प्रशासनिक राहत मिली है। अब इस मामले की अगली सुनवाई दस सप्ताह के बाद निर्धारित की गई है, जिसमें दोनों पक्षों की दलीलें विस्तार से सुनी जाएंगी। यह मामला इस बात को रेखांकित करता है कि किस प्रकार न्यायिक समीक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही के बीच एक बारीक संतुलन होता है, और कैसे उच्च न्यायालयों के फैसलों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देकर राहत प्राप्त की जा सकती है

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सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट संजय प्रसाद उत्तर प्रदेश प्रशासन आईएएस अधिकारी

 

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