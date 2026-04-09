सुप्रीम कोर्ट में याचिका: 6 साल से बड़े बच्चों का आधार कार्ड बंद करने की मांग

एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर 6 साल से बड़े बच्चों के आधार कार्ड बनाने पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका में फर्जी आधार कार्ड बनवाने के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और वयस्कों के लिए आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया में बदलाव करने की भी मांग की गई है।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) दाखिल की है, जिसमें उन्होंने भारत में आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया को छह वर्ष तक के बच्चों तक सीमित करने की मांग की है। उनका तर्क है कि देश में पहले ही 144 करोड़ लोगों, जो कि आबादी का 99 प्रतिशत है, का आधार बन चुका है, इसलिए वयस्कों के लिए आधार कार्ड बनवाने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। याचिका में, उपाध्याय ने चिंता व्यक्त की है कि वर्तमान में वयस्कों के लिए बन रहे आधार कार्ड का दुरुपयोग कुछ विदेशी नागरिकों
द्वारा किया जा रहा है। विशेष रूप से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और रोहिंग्या शरणार्थी कथित तौर पर कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर पैसे देकर फर्जी आधार कार्ड बनवा रहे हैं। इस प्रकार, फर्जी दस्तावेजों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और जनसंख्या संतुलन के लिए गंभीर खतरा पैदा हो रहा है।\याचिका में अश्विनी उपाध्याय ने आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि छह वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को तहसील या एसडीएम कार्यालयों तक सीमित कर दिया जाना चाहिए। उनका मानना है कि ऐसा करने से फर्जी आधार कार्ड बनाने वालों पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण रखा जा सकेगा। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि पहले, आधार कार्ड केवल तहसील कार्यालयों में ही बनाए जाते थे, लेकिन अब सीएससी के माध्यम से आधार कार्ड बनाने की अनुमति देने से प्रक्रिया में ढील आई है, जिसका फायदा घुसपैठियों ने उठाया है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि सीएससी या तहसील कार्यालयों, जहां आधार कार्ड बनाए जाते हैं, पर स्पष्ट डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएं। इन बोर्डों पर यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि फर्जी आधार कार्ड बनाना और बनवाना एक गंभीर अपराध है, जिसके लिए पांच साल तक की जेल की सजा हो सकती है। इसके अलावा, यह नियम राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और जन्म प्रमाण पत्र जैसे अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर भी लागू किया जाना चाहिए।\याचिका में आगे कहा गया है कि आधार कार्ड, राशन कार्ड या अन्य दस्तावेजों के लिए आवेदन करते समय, आवेदकों से एक अंडरटेकिंग ली जानी चाहिए। इस अंडरटेकिंग में, आवेदक को लिखित रूप से यह घोषणा करनी होगी कि उसने जो जानकारी प्रदान की है, वह सत्य है और वह जानता है कि फर्जी दस्तावेज बनाना एक गंभीर अपराध है। यह कदम धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करने में मदद करेगा। अधिवक्ता ने फर्जी दस्तावेज बनाने वालों के लिए सजा के प्रावधानों में बदलाव का भी सुझाव दिया है। उन्होंने मांग की है कि फर्जी दस्तावेज बनाने वालों को कॉन्करेंट सजा देने के बजाय, लगातार सजा दी जानी चाहिए। वर्तमान में, भारत में कॉन्करेंट सजा का प्रावधान है, जिसका अर्थ है कि सभी धाराओं के तहत सजा एक साथ शुरू होती है, जिससे कुल सजा कम हो जाती है। उपाध्याय ने सुझाव दिया है कि यदि पांच धाराएं हैं, तो एक पूरी होने के बाद दूसरी शुरू होनी चाहिए, ताकि सजा का प्रभाव और डर लोगों में बना रहे। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। उनका तर्क है कि फर्जी दस्तावेज, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, और जन्म प्रमाण पत्र, देश की आंतरिक सुरक्षा, सांस्कृतिक सद्भाव, भाईचारे और जनसंख्या संतुलन के लिए खतरा हैं। इसलिए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से छह वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया को रोकने का आग्रह किया है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि केवल उन बच्चों का आधार कार्ड बनाया जाए जिनके माता-पिता या दादा-दादी पहले से ही आधार कार्ड धारक हैं। उनका मानना है कि यह उपाय फर्जीवाड़ा रोकने और देश की सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। याचिका में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केवल छह वर्ष तक के बच्चों का ही आधार कार्ड बनाया जाना चाहिए, जबकि अन्य सभी वयस्कों के लिए आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया तहसील या एसडीएम कार्यालयों में ही होनी चाहिए। इस पहल से फर्जी आधार कार्ड की समस्या को कम करने और देश में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी
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