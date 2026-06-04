सुभाष कश्यप के निधन पर माता प्रसाद पांडेय ने व्यक्त किया शोक

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडेय ने संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कश्यप को संसदीय परंपराओं का सजग प्रसुभाष कश्यप के निधन को बताया अपूरणीय क्षति।उनकी किताबों का विधानसभा बहसों में होता था जिक्र।समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने संविधान विशेषज्ञ और संसदीय मामलों के प्रख्यात विद्वान सुभाष कश्यप को याद करते हुए कहा कि उनका निधन सार्वजनिक जीवन और संसदीय परंपराओं के लिए अपूरणीय क्षति है।
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडेय ने संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कश्यप को संसदीय परंपराओं का सजग प्र सुभाष कश्यप के निधन को बताया अपूरणीय क्षति।उनकी किताबों का विधानसभा बहसों में होता था जिक्र।समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने संविधान विशेषज्ञ और संसदीय मामलों के प्रख्यात विद्वान सुभाष कश्यप को याद करते हुए कहा कि उनका निधन सार्वजनिक जीवन और संसदीय परंपराओं के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा कि सुभाष कश्यप को संविधान और संसदीय परंपराओं की गहरी जानकारी थी तथा उनका मार्गदर्शन जनप्रतिनिधियों के लिए हमेशा उपयोगी रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पहले विधान सभा में होने वाली बहसें तथ्यों, तर्कों और अध्ययन पर आधारित होती थीं। सदन में चर्चा के दौरान सदस्य विभिन्न पुस्तकों का उल्लेख करते थे और सुभाष कश्यप की रचनाएं अक्सर संदर्भ के रूप में सामने आती थीं। हमने खुद भी कई बार उनकी किताबों का उल्लेख सदन में बहस के दौरान किया है। उनके विचार संसदीय कार्यवाही को समझने और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में सहायक होते थे। उन्होंने कहा कि आज सदनों में पहले जैसी गंभीर और विषयक बहसें कम देखने को मिलती हैं। अब अक्सर शोर-शराबा और हो-हल्ला अधिक दिखाई देता है, जिससे लोकतांत्रिक विमर्श की गुणवत्ता प्रभावित होती है। ऐसे समय में सुभाष कश्यप जैसे विद्वानों के योगदान को याद करना और उनकी सोच से सीख लेना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। माता प्रसाद ने कहा कि सुभाष कश्यप न केवल संविधान के प्रकांड विद्वान थे, बल्कि अत्यंत सरल, सौम्य और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी भी थे। लोकतंत्र , संविधान और संसदीय मर्यादाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उन्हें हमेशा विशिष्ट बनाती रहेगी। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश उन्हें एक विद्वान चिंतक और संसदीय परंपराओं के सजग प्रहरी के रूप में सदैव याद रखेगा.
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडेय ने संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कश्यप को संसदीय परंपराओं का सजग प्रसुभाष कश्यप के निधन को बताया अपूरणीय क्षति।उनकी किताबों का विधानसभा बहसों में होता था जिक्र।समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने संविधान विशेषज्ञ और संसदीय मामलों के प्रख्यात विद्वान सुभाष कश्यप को याद करते हुए कहा कि उनका निधन सार्वजनिक जीवन और संसदीय परंपराओं के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा कि सुभाष कश्यप को संविधान और संसदीय परंपराओं की गहरी जानकारी थी तथा उनका मार्गदर्शन जनप्रतिनिधियों के लिए हमेशा उपयोगी रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पहले विधान सभा में होने वाली बहसें तथ्यों, तर्कों और अध्ययन पर आधारित होती थीं। सदन में चर्चा के दौरान सदस्य विभिन्न पुस्तकों का उल्लेख करते थे और सुभाष कश्यप की रचनाएं अक्सर संदर्भ के रूप में सामने आती थीं। हमने खुद भी कई बार उनकी किताबों का उल्लेख सदन में बहस के दौरान किया है। उनके विचार संसदीय कार्यवाही को समझने और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में सहायक होते थे। उन्होंने कहा कि आज सदनों में पहले जैसी गंभीर और विषयक बहसें कम देखने को मिलती हैं। अब अक्सर शोर-शराबा और हो-हल्ला अधिक दिखाई देता है, जिससे लोकतांत्रिक विमर्श की गुणवत्ता प्रभावित होती है। ऐसे समय में सुभाष कश्यप जैसे विद्वानों के योगदान को याद करना और उनकी सोच से सीख लेना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। माता प्रसाद ने कहा कि सुभाष कश्यप न केवल संविधान के प्रकांड विद्वान थे, बल्कि अत्यंत सरल, सौम्य और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी भी थे। लोकतंत्र, संविधान और संसदीय मर्यादाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उन्हें हमेशा विशिष्ट बनाती रहेगी। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश उन्हें एक विद्वान चिंतक और संसदीय परंपराओं के सजग प्रहरी के रूप में सदैव याद रखेगा
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