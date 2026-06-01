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सुमन कल्याणपुरी: आवाज की महारानी का निधन और उनकी अमर गायिका विरासत

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सुमन कल्याणपुरी: आवाज की महारानी का निधन और उनकी अमर गायिका विरासत
सुमन कल्याणपुरीमोहम्मद रफीतेरे मेरे प्यार के चर्चे
📆01-06-2026 03:26:00
📰Dainik Jagran
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इंद्रियों की राजधानी बॉलीवुड की प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुरी का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने हिंदी और कई भाषाओं में लगभग 740 गानों को अपनी आवाज दी और मोहम्मद रफी के साथ कुछ यादगार द्वंद्व गानों को प्रस्तुत किया। उनकी मुस्कुराती आवाज और भावनात्मक अभिव्यक्ति ने सभी को मोहित किया। उनके कुछ आईकॉनिक गाने आज भी लोकप्रिय हैं, जिनमें 'तेरे मेरे प्यार के चर्चे' शामिल है। उनकी गायिका विरासत अमर है।

सुमन कल्याणपुरी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत में अपनी गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने अपने जीवनकाल में हिंदी, बंगाली, मराठी, असमिया, गुजराती, कन्नड़, अंगिका, भोजपुरी, राजस्थानी, ओडिया और पंजाबी जैसी कई भाषाओं में गायन किया। उन अपनी मधुर आवाज और सuesa भावनाओं के कारण जानी जाती थीं। यह घोषणा उनके निधन के बाद की थी जो 31 मई 2026 को 89 वर्ष की आयु में हुई। सुमन कल्याणपुरी ने लगभग 740 गानों को अपनी आवाज दी, जिसमें मोहम्मद रफी के साथ लगभग 140 गानों में दोहन किया। उनका मोहम्मद रफी के साथ एक प्रसिद्ध संगीत जोड़ी था जिनके गाने आज भी लोकप्रिय हैं। उनके कुछ प्रसिद्ध द्वंद्व गानों में 'ना ना करते प्यार तुम्ही से', 'तुमने पुकारा और हम चले आए', 'आजहूं ना आए बलमवा' और 'इतना है तुमसे प्यार मुझे' शामिल हैं। विशेष रूप से, 1968 में रिलीज होने वाली फिल्म 'ब्रह्मचारी' के लिए ' तेरे मेरे प्यार के चर्चे ' गाने ने आज भी एक कल्चरल आयकॉन बनाए रखा है। यह गाना शम्मी कपूर, प्राण और मुमताज वाली फैमिली कॉमेडी फिल्म के लिए था और आज भी बहुत पसंद किया जाता है। यद्यपि सुमन कल्याणपुरी को अक्सर लता मंगेशकर जैसी अन्य गायकाओं के साथ तुलना किया जाता था, लेकिन अपनी अद्वितीय शैली और भावनात्मक गायन के कारण उन्होंने अपना पता चलाया। उनके गाने आज भी सुनने वालों के दिलों में एक विशेष स्थान रखते हैं.

सुमन कल्याणपुरी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत में अपनी गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने अपने जीवनकाल में हिंदी, बंगाली, मराठी, असमिया, गुजराती, कन्नड़, अंगिका, भोजपुरी, राजस्थानी, ओडिया और पंजाबी जैसी कई भाषाओं में गायन किया। उन अपनी मधुर आवाज और सuesa भावनाओं के कारण जानी जाती थीं। यह घोषणा उनके निधन के बाद की थी जो 31 मई 2026 को 89 वर्ष की आयु में हुई। सुमन कल्याणपुरी ने लगभग 740 गानों को अपनी आवाज दी, जिसमें मोहम्मद रफी के साथ लगभग 140 गानों में दोहन किया। उनका मोहम्मद रफी के साथ एक प्रसिद्ध संगीत जोड़ी था जिनके गाने आज भी लोकप्रिय हैं। उनके कुछ प्रसिद्ध द्वंद्व गानों में 'ना ना करते प्यार तुम्ही से', 'तुमने पुकारा और हम चले आए', 'आजहूं ना आए बलमवा' और 'इतना है तुमसे प्यार मुझे' शामिल हैं। विशेष रूप से, 1968 में रिलीज होने वाली फिल्म 'ब्रह्मचारी' के लिए 'तेरे मेरे प्यार के चर्चे' गाने ने आज भी एक कल्चरल आयकॉन बनाए रखा है। यह गाना शम्मी कपूर, प्राण और मुमताज वाली फैमिली कॉमेडी फिल्म के लिए था और आज भी बहुत पसंद किया जाता है। यद्यपि सुमन कल्याणपुरी को अक्सर लता मंगेशकर जैसी अन्य गायकाओं के साथ तुलना किया जाता था, लेकिन अपनी अद्वितीय शैली और भावनात्मक गायन के कारण उन्होंने अपना पता चलाया। उनके गाने आज भी सुनने वालों के दिलों में एक विशेष स्थान रखते हैं

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सुमन कल्याणपुरी मोहम्मद रफी तेरे मेरे प्यार के चर्चे ब्रह्मचारी फिल्म बॉलीवुड गायिका हिंदी गीत

 

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