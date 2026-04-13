सुरैया: बुर्के में गाने वाली, तस्वीरों से परहेज करने वाली, भारत की पहली प्लेबैक सिंगर

सुरैया, भारत की पहली पार्श्व गायिका, जिनकी आवाज़ ने लाखों दिलों को छुआ। पिता की शर्त पर ताउम्र बुर्का पहनकर गाना गाने वाली और तस्वीरों से परहेज करने वाली सुरैया की कहानी। कैसे उन्होंने संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाई, उनके संघर्ष और उनकी उपलब्धियों पर एक नज़र।
पिता की शर्त पर ताउम्र बुर्का पहनकर गाने वाली और तस्वीरें खिंचवाने से इनकार करने वाली, वो आवाज़ जिसने लाखों दिलों पर राज किया, जिनके गाने आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं, वो थीं सुरैया । भारत-पाकिस्तान के बंटवारे से पहले की बात है, जब दोनों देश एक थे और कोई सरहद नहीं थी। लाहौर, बॉम्बे और कोलकाता में फिल्में बनना शुरू हो चुकी थीं, रेडियो का दौर भी आ चुका था और म्यूजिक कंपनियां गाने रिकॉर्ड कर बेचती थीं। सुरैया के जीवन की शुरुआत एक ऐसी कहानी है जो किसी फ़िल्मी कहानी से कम नहीं है।
एक दोपहर, एक नौजवान शख्स अपनी 12 साल की बेटी का हाथ थामे स्टूडियो पहुंचा। बच्ची का पहनावा साधारण था, गरीबी झलक रही थी, ऐसा लग रहा था कि उसे अचानक ही ऑडिशन के लिए लाया गया हो। साथ आए शख्स ने बताया कि वह बच्ची को उसके परिवार से छिपाकर लाए थे। उस समय के महान संगीतकार गुलाम हैदर सामने बैठे थे, जिन्होंने लता मंगेशकर को ब्रेक दिया था। अब बारी थी गाने की, बच्ची ने झिझकते हुए पोजीशन ली, स्टूडियो में सन्नाटा छा गया और बच्ची ने बहादुर शाह ज़फर की गज़ल ‘मेरा यार मुझे मिले अगर’ गाना शुरू किया। बच्ची ने दो ही लाइनें गाई थीं कि गुलाम हैदर ने गाना रुकवा दिया। बच्ची डर गई। उसके मन में यही डर था कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। गुलाम हैदर ने पास खड़े असिस्टेंट को देखा और कहा, 'बच्ची के साथ 12 गानों का कॉन्ट्रैक्ट बनाओ।' साथ ही, उन्होंने कहा कि बच्ची को हर वो सुविधा दी जाए जो शीर्ष गायकों को मिलती है। उस बच्ची ने अपनी प्रतिभा और मधुर आवाज से वो कमाल दिखाया कि वो भारत की पहली पार्श्व गायिका बनीं और उनके गाने, 'सैंया दिल में आना रे…', 'कजरा मोहब्बत वाला...' आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं।
सुरैया का करियर ऊंचाइयों पर था, लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ ऐसी शर्तें थीं जो उन्हें हमेशा याद रहीं। उनके पिता ने शर्त रखी थी कि वो ताउम्र बुर्का पहनेंगी और कभी भी अपनी तस्वीरें नहीं खिंचवाएंगी। सुरैया ने इस शर्त को जीवन भर निभाया। उन्होंने कभी भी सार्वजनिक रूप से अपनी तस्वीरें नहीं खिंचवाईं और हमेशा बुर्का पहनकर ही गाना गाया। उस दौर में, जब शोहरत और पहचान के लिए तस्वीरें ज़रूरी थीं, सुरैया ने इस परंपरा को तोड़ा और अपनी शर्तों पर जीवन जिया।
सुरैया की आवाज और गायन शैली की बात करें तो उनकी आवाज में एक अलग ही मिठास थी, एक ऐसी कशिश जो सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर लेती थी। उनकी आवाज में दर्द था, प्यार था और एक ऐसी गहराई थी जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। किशोर कुमार जैसे दिग्गज भी उनकी प्रतिभा के कायल थे, यहाँ तक कि किशोर कुमार उनके लिए कुर्सी उठाते थे। सुरैया का संगीत प्रेम और भक्ति का मिश्रण था। उन्होंने कई तरह के गाने गाए, जिनमें प्रेम गीत, भक्ति गीत और ग़ज़लें शामिल थीं। उनकी गायकी की सादगी और दिल से गाए गए गीतों ने उन्हें दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए अमर कर दिया। सुरैया ने अपनी प्रतिभा, मेहनत और शर्तों के साथ समझौता न करने के जज़्बे से संगीत की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई।
सुरैया का फ़िल्मी सफ़र भी काफ़ी दिलचस्प रहा। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और अपनी बेहतरीन अदाकारी से दर्शकों का दिल जीता। उनकी पहली फिल्म 'उफ्क' थी जो 1941 में रिलीज़ हुई थी। इसके बाद उन्होंने कई और सफल फ़िल्में दीं, जिनमें 'अनमोल घड़ी', '1857', 'मिर्ज़ा गालिब' जैसी फ़िल्में शामिल हैं। सुरैया और देव आनंद की प्रेम कहानी भी काफ़ी मशहूर रही, लेकिन ये प्रेम कहानी अधूरी रह गई। उन्होंने अपने फ़िल्मी करियर में कई मशहूर गायकों और संगीतकारों के साथ काम किया। सुरैया ने अपनी गायकी और अभिनय से भारतीय सिनेमा में एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी प्रतिभा और लगन ने उन्हें एक महान कलाकार बनाया। सुरैया ने हमेशा अपनी शर्तों पर जीवन जिया, चाहे वो उनकी गायकी हो या उनका निजी जीवन। उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया और हमेशा अपने सिद्धांतों पर टिकी रहीं। सुरैया का जीवन एक प्रेरणादायक कहानी है, जो हमें सिखाती है कि हमें अपनी शर्तों पर जीना चाहिए और अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाना चाहिए, भले ही राह कितनी भी मुश्किल क्यों न हो
सुरैया प्लेबैक सिंगर बुर्का संगीत हिंदी सिनेमा किशोर कुमार गायन तस्वीरें गुलाम हैदर लता मंगेशकर