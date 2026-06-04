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सुलतानपुर में 16 ग्राम पंचायतों में प्रधान का पद रिक्त, एडीओ पंचायत प्रशासक बनेंगे

राजनीति News

सुलतानपुर में 16 ग्राम पंचायतों में प्रधान का पद रिक्त, एडीओ पंचायत प्रशासक बनेंगे
सुलतानपुरग्राम पंचायतप्रधान
📆04-06-2026 13:49:00
📰Dainik Jagran
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सुलतानपुर की 16 ग्राम पंचायतों में जहां प्रधान का पद रिक्त है, वहां सहायक विकास अधिकारी पंचायत प्रशासक के तौर पर कार्य करेंगे। ये अधिकारी पूर्व स्वीकृत योजनाओं के अनुसार ही कार्य कराएंगे।

सुलतानपुर में 16 ग्राम पंचायत ों में प्रधान का पद रिक्त है, वहां सहायक विकास अधिकारी पंचायत प्रशासक के तौर पर कार्य करेंगे। ये अधिकारी पूर्व स्वीकृत योजनाओं के अनुसार ही कार्य कराएंगे। नियमित कार्याें व विकास योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। नई योजनाओं की स्वीकृति डीएम से लेनी पड़ेगी। क़ुड़वार विकास खंड के देवलपुरद्वितीय, धारूपुर व असरोगा, बल्दीराय के रैंचा, धनपतगंज के ढबिया ग्राम पंचायत में प्रधान की मृत्यु हो चुकी है। धनपतगंज ब्लाक के बहादुरपुर में प्रधान को पद से हटा दिया गया है। जससिंहपुर के पेमापुर में भी प्रधान का निधन हो गया है। इसी विकास खंड के रवनिया गांव के प्रधान का पद छीन लिया गया है। कादीपुर के खालिसपुर मुबारकपुर व जलालपुर बखरा, लम्भुआ के राजाउमरी, प्रतापुर कमايشा के सरायजुझार व मल्हीपुर, भदैंया के नरायनपुर के प्रधान की मौत से पद रिक्त है। माेतिगरपुर के महमूदपुर जंगल और करौंदीकला के कम्मरपुर के प्रधान के निलंबन से इन गांवों में पद रिक्त हैं। इन सभी गांवों में एडीओ पंचायत प्रशासक के रूप में विकास कार्याों को गति देंगे.

सुलतानपुर में 16 ग्राम पंचायतों में प्रधान का पद रिक्त है, वहां सहायक विकास अधिकारी पंचायत प्रशासक के तौर पर कार्य करेंगे। ये अधिकारी पूर्व स्वीकृत योजनाओं के अनुसार ही कार्य कराएंगे। नियमित कार्याें व विकास योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। नई योजनाओं की स्वीकृति डीएम से लेनी पड़ेगी। क़ुड़वार विकास खंड के देवलपुरद्वितीय, धारूपुर व असरोगा, बल्दीराय के रैंचा, धनपतगंज के ढबिया ग्राम पंचायत में प्रधान की मृत्यु हो चुकी है। धनपतगंज ब्लाक के बहादुरपुर में प्रधान को पद से हटा दिया गया है। जससिंहपुर के पेमापुर में भी प्रधान का निधन हो गया है। इसी विकास खंड के रवनिया गांव के प्रधान का पद छीन लिया गया है। कादीपुर के खालिसपुर मुबारकपुर व जलालपुर बखरा, लम्भुआ के राजाउमरी, प्रतापुर कमايشा के सरायजुझार व मल्हीपुर, भदैंया के नरायनपुर के प्रधान की मौत से पद रिक्त है। माेतिगरपुर के महमूदपुर जंगल और करौंदीकला के कम्मरपुर के प्रधान के निलंबन से इन गांवों में पद रिक्त हैं। इन सभी गांवों में एडीओ पंचायत प्रशासक के रूप में विकास कार्याों को गति देंगे

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सुलतानपुर ग्राम पंचायत प्रधान सहायक विकास अधिकारी प्रशासक

 

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