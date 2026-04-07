सुलतानपुर में पंचायत चुनाव: मतदाता सूची से 81 हजार से अधिक डुप्लीकेट मतदाता हटाए गए, अंतिम सूची 15 अप्रैल को

सुलतानपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अनंतिम सूची में शामिल मतदाताओं का सत्यापन पूरा हो गया है, जिसमें 81 हजार से अधिक डुप्लीकेट मतदाताओं को सूची से हटाया गया है। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 15 अप्रैल को किया जाएगा।

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर । त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अनंतिम मतदाता सूची में शामिल सात लाख सात हजार 856 मतदाताओं का सत्यापन पूरा हो गया है। इस प्रक्रिया में, सभी 779 ग्राम पंचायतों में से 81 हजार 237 डुप्लीकेट मतदाता ओं को सूची से हटा दिया गया है। आगामी 15 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। डुप्लीकेट मतदाता ओं को हटाने की कार्रवाई में सबसे अधिक मतदाता दूबेपुर ब्लॉक में पाए गए, जहां 9101 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए। करौंदीकला ब्लॉक में सबसे कम 3140 मतदाताओं के नाम काटे

गए। सत्यापन के दौरान, कुल छह लाख 26 हजार 619 मतदाता वैध पाए गए हैं। पंचायत चुनाव की तैयारियों के अंतर्गत, जिले की मतदाता सूची को अंतिम रूप देने का कार्य अब अंतिम चरण में है। अनंतिम सूची के प्रकाशन के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने डुप्लीकेट मतदाताओं का सत्यापन करने और उन्हें सूची से हटाने के निर्देश दिए थे, जिसका पालन करते हुए सभी 14 विकास खंडों में यह कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।\ब्लॉक स्तर पर किए गए इस कार्य में, बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) ने एक से अधिक स्थानों पर दर्ज मतदाताओं के नामों को सूची से बाहर कर दिया है। वर्तमान में, मतदाता सूची को अंतिम रूप देने का कार्य तेजी से चल रहा है, जिसमें मतदाताओं के क्रमांक का निर्धारण और वार्ड मैपिंग का कार्य भी प्रगति पर है। यह प्रक्रिया चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए आवश्यक है। जिले के सभी ब्लॉकों में डुप्लीकेट मतदाताओं की छंटाई का कार्य सावधानीपूर्वक किया गया है, ताकि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना को कम किया जा सके। अपर जिलाधिकारी प्रशासन व उप जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव शुक्ल ने बताया कि निर्वाचन आयोग से प्राप्त डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची का सत्यापन किया गया, और सत्यापन के बाद डुप्लीकेट पाए गए नामों को सूची से हटा दिया गया है। अब अंतिम प्रकाशन के लिए मतदाता सूची को अंतिम रूप देने का कार्य जारी है।\ब्लॉकवार हटाए गए मतदाताओं की संख्या इस प्रकार है: अखंडनगर में 4631, कूरेभार में 8182, कुड़वार में 7512, करौंदीकला में 3140, कादीपुर में 3688, जयसिंहपुर में 6655, दूबेपुर में 9101, दोस्तपुर में 4161, धनपतगंज में 7174, पीपी कमैचा में 5437, बल्दीराय में 7385, भदैंया में 4526, मोतिगरपुर में 3813 और लम्भुआ में 5832 मतदाता हटाए गए। कुल मिलाकर 81237 डुप्लीकेट मतदाताओं को सूची से बाहर किया गया है। यह कदम चुनाव प्रक्रिया को अधिक विश्वसनीय और त्रुटि रहित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मतदाता सूची को अपडेट करने का कार्य चुनाव आयोग की निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। सभी संबंधित अधिकारी और कर्मचारी इस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने में जुटे हुए हैं, ताकि चुनाव समय पर और बिना किसी बाधा के आयोजित किए जा सकें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मतदाता सूची में कोई भी त्रुटि न रहे, अधिकारियों द्वारा गहन जांच की जा रही है





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