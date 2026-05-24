सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होने पर क्या करना चाहिए?

योग शास्त्र के अनुसार, शरीर में तीन प्रमुख नाड़ियां होती हैं- इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना. शरीर की 72 नाड़ियों में सुषुम्ना नाड़ी को शरीर की सबसे महत्वपूर्ण सूक्ष्म ऊर्जा धाराओं में माना जाता है. योग और स्वर विज्ञान में माना जाता है कि अलग-अलग कार्यों के लिए अलग स्वर लाभकारी होता है. उदाहरण के लिए मानसिक कार्यों, अध्ययन और ध्यान के लिए चंद्र स्वर को उपयुक्त माना गया है. जबकि शारीरिक कार्य, निर्णय क्षमता और ऊर्जा से जुड़े कार्यों के लिए सूर्य स्वर को लाभदायक है.

जब दोनों नासिका से सांस बराबर आ रही है तो इसका मतलब सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय है. ऐसे में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए. अगर किसी यात्रा पर जाना है या कोई मंगल कार्य संपन्न करना है तो सुषुम्ना नाड़ी के सक्रिय होने पर उसे शुरू नहीं करना चाहिए.

और इड़ा या पिंगला नाड़ी के सक्रिय होने का इंतजार करना. योग शास्त्र के अनुसार, शरीर में तीन प्रमुख नाड़ियां होती हैं- इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना. शरीर की 72 नाड़ियों में सुषुम्ना नाड़ी को शरीर की सबसे महत्वपूर्ण सूक्ष्म ऊर्जा धाराओं में माना जाता है. इड़ा नाड़ियों को चंद्र स्वर और पिंगला को सूर्य स्वर कहा जाता है.

जबकि सुषुम्ना नाड़ी दोनों के मध्य स्थित मानी जाती है. सुषुम्ना सक्रिय होने पर मन स्थिर, शांत और ध्यान के लिए उपयुक्त अवस्था में पहुंच जाता है. योग, साधना और तप के लिए यह सबसे उपयुक्त है. जब दोनों नासिकाओं से समान रूप से सांस चलने लगे, तब सुषुम्ना प्रवाहित होती है.

शरीर की स्थिति बदलना, अनुलोम-विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायामनादिक कुछ विधियां प्रचलित हैं जो स्वर संतुलन को प्रभावी ढंग से प्रभावित कर सकती हैं





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