सूजी के नरम-मुलायम पराठे: नाश्ते में कुछ नया ट्राई करें, फटाफट बनने के साथ ही स्वादिष्ट

नाश्ते में कुछ नया ट्राई करने के लिए सूजी के नरम-मुलायम पराठे एक बेहतरीन विकल्प हैं. ये फटाफट बन जाते हैं और स्वादिष्ट होते हैं. इस आर्टिकल में जानें कि कैसे इन पराठों को बनाया जाता है और इनमें कौन से इंग्रेडिएंट्स लगते हैं.

सूजी पराठा: घरों में नाश्ते के रूप में आमतौर पर पोहा, पराठा या सैंडविच जैसे आइटम बनाए जाते हैं. क्या आप भी इनसे थक गए हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं?

अगर हां, तो सूजी के नरम-मुलायम पराठे आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं. ये न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि फटाफट बनने के साथ ही पचने में भी हल्के होते हैं. इनका टेक्शर इतना मुलायम होता है कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई इन्हें पसंद करता है. आप इन्हें गरमा-गरम चाय के साथ या ठंडी दही और अचार के साथ भी खा सकते हैं.

तो आज ही अपने नाश्ते में कुछ नया लाने के लिए ये पराठे बनाकर देखें. सूजी के पराठे खास इसलिए हैं क्योंकि सूजी पेट के लिए हल्की होती है और इसे पचाना आसान होता है. इसमें डाले गए मसाले इसे और भी स्वादिष्ट बनाते हैं. जब आपकी भागदौड़ में समय कम हो और कुछ अच्छा बनाना हो, तो ये रेसिपी आपके काम आ सकती है.

इसे बनाने के लिए आपको 2 कप सूजी, ½ कप गेहूं का आटा, ½ प्याज, ½ चम्मच अदरक-लहसुन पेस्ट, 1-2 हरी मिर्च, हरा धनिया, ½ चम्मच जीरा, ½ चम्मच अजवाइन, नमक, थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच तेल की आवश्यकता होगी. साथ ही गुनगुना पानी भी चाहिएगा. सूजी के पराठे बनाने का तरीका बहुत आसान है. सबसे पहले सूजी को मिक्सर में हल्का चला लें और फिर गेहूं के आटे के साथ मिलाएं.

इसके बाद प्याज, अदरक-लहसुन पेस्ट, हरी मिर्च, हरा धनिया, जीरा, अजवाइन, नमक और लाल मिर्च डालें. ऊपर से थोड़ा तेल डालकर अच्छे से मिक्स करें. फिर गुनगुने पानी से नरम आटा गूंथ लें और इसे 10-15 मिनट ढककर रख दें. इसके बाद सूखा आटा लगाते हुए पराठे बेलें और हल्का तेल या घी लगाकर दोनों तरफ से गोल्डन और क्रिस्पी होने तक सेंकें.

बस, आपके स्वादिष्ट सूजी के पराठे तैयार हैं. आप इन्हें दही या चटनी के साथ खा सकते हैं. ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं





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