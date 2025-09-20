सूडान में मस्जिद पर ड्रोन हमला: 70 लोगों की मौत, आरएसएफ पर आरोप

सूडान के उत्तरी दारफुर के अल फशर शहर में एक मस्जिद पर ड्रोन हमले में कम से कम 70 लोगों की मौत हो गई। हमले का आरोप रैपिड सपोर्ट फोर्सेस (आरएसएफ) पर है। इस हमले ने सूडान में जारी गृहयुद्ध के बीच मानवीय संकट को और बढ़ा दिया है।

सूडान में जारी गृहयुद्ध के बीच, उत्तरी दारफुर के अल फशर शहर में एक मस्जिद को निशाना बनाया गया। शुक्रवार को नमाज के दौरान हुए ड्रोन हमले में कम से कम 70 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस भीषण हमले का आरोप अर्धसैनिक संगठन रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ( आरएसएफ ) पर लगा है। स्थानीय राहत समूह के एक कार्यकर्ता ने हमले के बाद की भयावह स्थिति का वर्णन करते हुए बताया कि मस्जिद पूरी तरह से ढह गई है और कई शव मलबे में दबे हुए हैं, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हमले का एक वीडियो भी सामने आया है, हालांकि

इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। सूडानी सेना ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना इस विद्रोही मिलिशिया की पहचान बन गई है और वे यह सब खुलेआम कर रहे हैं।\यह घटना ऐसे समय में हुई है जब अल-फाशेर शहर पहले से ही गंभीर संकट का सामना कर रहा है। इस सप्ताह की शुरुआत में ही आरएसएफ ने अल-फाशेर में 18 लोगों की हत्या कर दी थी और 14 अन्य को अगवा कर लिया था, जिसमें तीन लड़कियां भी शामिल थीं। अप्रैल 2023 से शुरू हुए गृहयुद्ध ने सूडान को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। सेना और आरएसएफ के बीच सत्ता के लिए जारी संघर्ष ने देश में विनाशकारी स्थिति पैदा कर दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, अब तक 40,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 1.2 करोड़ लोग विस्थापित हुए हैं। अल फशर पिछले एक साल से संघर्ष का केंद्र बना हुआ है और यह सेना का दारफुर में अंतिम गढ़ बचा है।\अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) इस संघर्ष में संभावित युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच कर रहा है। दारफुर क्षेत्र में सामूहिक हत्याएं और बलात्कार जैसी अमानवीय घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय भी सूडान की स्थिति को लेकर गहरी चिंता व्यक्त कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी से जून 2025 के बीच अकेले दारफुर क्षेत्र में ही 3,384 नागरिकों की मौत दर्ज की गई है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के प्रतिनिधि ली फंग ने हाल ही में कहा था कि अल-फाशेर की स्थिति तेजी से बिगड़ रही है और लोग भोजन, पानी और दवाओं की कमी से जूझ रहे हैं। फंसे हुए नागरिकों के पास सुरक्षित निकलने का कोई रास्ता नहीं है, जिससे मानवीय संकट और भी गहरा गया है





Amar Ujala / 🏆 12. in İN हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

सूडान गृहयुद्ध अल फशर मस्जिद ड्रोन हमला आरएसएफ मानवीय संकट दारफुर आईसीसी संयुक्त राष्ट्र

