सूडान: अल फशर में मस्जिद पर हमले में 70 लोगों की मौत, गृहयुद्ध जारी

सूडान के अल फशर शहर में एक मस्जिद पर हुए ड्रोन हमले में 70 लोगों की मौत हो गई, जिसके लिए अर्धसैनिक संगठन आरएसएफ को जिम्मेदार ठहराया गया है। गृहयुद्ध के कारण देश में मानवीय संकट गहरा गया है।

सूडान में चल रहे गृहयुद्ध के बीच, उत्तरी दारफुर के अल फशर शहर में एक मस्जिद पर शुक्रवार को भीषण हमला हुआ। इस हमले में नमाज के दौरान मस्जिद को निशाना बनाया गया, जिसमें कम से कम 70 लोगों की जान चली गई। इस घटना के लिए अर्धसैनिक संगठन रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ( आरएसएफ ) को जिम्मेदार ठहराया गया है। स्थानीय राहत समूह के एक कार्यकर्ता ने हमले के बाद के भयावह दृश्यों का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि हमले के बाद मस्जिद पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है और कई शव मलबे में दबे हुए हैं, जिससे मरने वालों की संख्या

बढ़ने की आशंका है। हमले का एक वीडियो भी सामने आया है, हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है।\सूडानी सेना ने इस हमले की निंदा करते हुए एक बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना विद्रोही मिलिशिया की पहचान बन गई है, और वे ऐसा खुलेआम कर रहे हैं। यह घटना अल-फाशेर में आरएसएफ द्वारा किए गए हालिया हमलों की कड़ी में शामिल है। इस सप्ताह की शुरुआत में ही, आरएसएफ ने अल-फाशेर में 18 लोगों की हत्या कर दी थी और 14 अन्य को अगवा कर लिया था, जिनमें तीन लड़कियां भी शामिल थीं। सूडान में गृहयुद्ध अप्रैल 2023 से जारी है, जब सेना और आरएसएफ के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष शुरू हुआ था। यह संघर्ष देश को गहरे संकट में धकेल चुका है, जिससे लाखों लोग विस्थापित हो गए हैं और हजारों की जान जा चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, अब तक 40,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 1.2 करोड़ लोग विस्थापित हुए हैं।\अल फशर पिछले एक साल से संघर्ष का केंद्र बना हुआ है, और यह सूडानी सेना का दारफुर में अंतिम गढ़ बचा हुआ है। इस संघर्ष के दौरान, मानवता के खिलाफ अपराधों की खबरें सामने आई हैं, जिसमें सामूहिक हत्याएं और बलात्कार जैसी अमानवीय घटनाएं शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) इस संघर्ष में संभावित अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने भी सूडान की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी से जून 2025 के बीच केवल दारफुर क्षेत्र में ही 3,384 नागरिकों की मौत दर्ज की गई। हाल ही में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के प्रतिनिधि ली फंग ने कहा था कि अल-फाशेर की स्थिति तेजी से बिगड़ रही है, लोग भोजन, पानी और दवाओं की कमी से जूझ रहे हैं, और फंसे हुए नागरिकों के पास सुरक्षित निकलने का कोई रास्ता नहीं है





