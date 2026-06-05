गुजरात के सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर कड़े शब्दों में आलोचना की और उनकी राजनीति को अराजकता का औजार बताया। उन्होंने हिमाचल, हरियाणा, पंजाब और कर्नाटक जैसे राज्यों के उदाहरणों के माध्यम से दर्शाया कि कांग्रेस की सरकारें लोगों को परेशान कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की सकारात्मक सोच और उसके लोगों की कोशिशों का प्रशंसा किया और कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति को नकारा दिया।

गुजरात के सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए और उनकी राजनीति को अराजकता बनाकर देश को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पिछले 12 वर्षों से देश में भ्रम और अस्थिरता फैला कर मौका ढूंढती रही है, लेकिन जनता ने हमेशा उन्हें स्पष्ट जवाब दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश , हरियाणा , पंजाब और कर्नाटक जैसे राज्यों के उदाहरणों के माध्यम से यह दर्शाया कि जहाँ भी कांग्रेस की सरकार है, वहां जनता परेशान है और उनका सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, पर हालिया स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस का बुरा पतला हुआ, जो यह साबित करता है कि जनता कांग्रेस की नीतियों से खुश नहीं है। हरियाणा और पंजाब में भी कांग्रेस को निकाय चुनावों में हार का सामना करना पड़ा, जो इस बात का प्रमाण है कि लोग उनके विरुद्ध हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहाँ भी जनता में कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा बड़ा है, इसी वजह से वहाँ मुख्यमंत्री बदलने का सच 발생 हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बatang किया कि कांग्रेस की विफलता स्पष्ट है और लोग उनसे झुक रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अब नकारात्मकता और अराजकता की राजनीति से परे आगे बढ़ चुका है। देश के लोग सकारात्मक सोच के साथ सपने देख रहे हैं और उन्हें पूरा करने के लिए तैयार हैं। यह सब उसhtiqat और आस्था को दर्शाता है जो देश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। जब पूरे देश एक साथ मिलकर काम करता है, तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, और यही भारत की असली ताकत है। उन्होंने कांग्रेस की राजनीति में "अफरातफरी" को नकारा और कहा कि कांग्रेस की नीतियाँ अब अधिक लोगों द्वारा स्वीकार नहीं की जा रही हैं। सूरत के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के विभिन्न हिस्सों के लिए विकास की योजनाओं और परियojanाओं का भी विस्तार से वर्णन किया, जो जीवन के मान珂ों में सुधार लाने के लिए हैं.

गुजरात के सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए और उनकी राजनीति को अराजकता बनाकर देश को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पिछले 12 वर्षों से देश में भ्रम और अस्थिरता फैला कर मौका ढूंढती रही है, लेकिन जनता ने हमेशा उन्हें स्पष्ट जवाब दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और कर्नाटक जैसे राज्यों के उदाहरणों के माध्यम से यह दर्शाया कि जहाँ भी कांग्रेस की सरकार है, वहां जनता परेशान है और उनका सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, पर हालिया स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस का बुरा पतला हुआ, जो यह साबित करता है कि जनता कांग्रेस की नीतियों से खुश नहीं है। हरियाणा और पंजाब में भी कांग्रेस को निकाय चुनावों में हार का सामना करना पड़ा, जो इस बात का प्रमाण है कि लोग उनके विरुद्ध हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहाँ भी जनता में कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा बड़ा है, इसी वजह से वहाँ मुख्यमंत्री बदलने का सच 발생 हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बatang किया कि कांग्रेस की विफलता स्पष्ट है और लोग उनसे झुक रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अब नकारात्मकता और अराजकता की राजनीति से परे आगे बढ़ चुका है। देश के लोग सकारात्मक सोच के साथ सपने देख रहे हैं और उन्हें पूरा करने के लिए तैयार हैं। यह सब उसhtiqat और आस्था को दर्शाता है जो देश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। जब पूरे देश एक साथ मिलकर काम करता है, तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, और यही भारत की असली ताकत है। उन्होंने कांग्रेस की राजनीति में "अफरातफरी" को नकारा और कहा कि कांग्रेस की नीतियाँ अब अधिक लोगों द्वारा स्वीकार नहीं की जा रही हैं। सूरत के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के विभिन्न हिस्सों के लिए विकास की योजनाओं और परियojanाओं का भी विस्तार से वर्णन किया, जो जीवन के मान珂ों में सुधार लाने के लिए हैं





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