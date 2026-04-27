सूरत में पति ने पत्नी की हत्या कर लाश को सीमेंट में दफनाया, 5 दिन तक साथ रहा

गुजरात के सूरत में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और फिर सबूत मिटाने के लिए उसकी लाश को बक्से में बंद करके सीमेंट से प्लास्टर कर दिया। आरोपी पति 5 दिनों तक लाश के साथ घर में रहा और लापता होने का बहाना बनाता रहा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के सूरत शहर से एक बेहद चौंकाने वाली और हृदय विदारक घटना सामने आई है। यहां एक पति ने अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी और फिर अपने अपराध को छिपाने के लिए एक भयावह तरीका अपनाया। आरोपी पति , विशाल साल्वी ने अपनी पत्नी की लाश को एक लकड़ी के बक्से में बंद कर दिया और फिर उस बक्से को सीमेंट से पूरी तरह से प्लास्टर कर दिया, ताकि किसी को भी लाश का पता न चल सके। यह घटना सहारा दरवाजा इलाके में स्थित आरोपी के पुराने घर में हुई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी पति लगातार पांच दिनों तक अपनी मृत पत्नी के साथ उसी घर में रहा, और अपने परिवार और पुलिस को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता रहा कि उसकी पत्नी लापता है। उसने अपनी पत्नी के लापता होने का झूठा बहाना बनाकर सभी को धोखा दिया। जानकारी के अनुसार, विशाल साल्वी ने अपनी पत्नी शिल्पा की हत्या 20 तारीख को की थी। अपने अपराध को छुपाने के लिए उसने शिल्पा की लाश को सहारा दरवाजा स्थित अपने पुराने घर में छिपा दिया। उसने लाश को एक लकड़ी के बक्से में रखा और फिर उस पर सीमेंट का प्लास्टर कर दिया, ताकि किसी को भी संदेह न हो। शिल्पा के पिता को जब अपनी बेटी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, तो उन्होंने सूरत पहुंचकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि विशाल उन्हें लगातार झूठी कहानियां सुना रहा था और कह रहा था कि शिल्पा लापता है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। इस बीच, 25 अप्रैल को विशाल ने अपने 13 वर्षीय बेटे आरव को एक चिट्ठी दी। इस चिट्ठी में उसने अपनी पत्नी की हत्या का पूरी तरह से कबूलनामा किया। उसने लिखा कि उसने शिल्पा की हत्या कब की और लाश को कहां छिपाया है। आरव को यह चिट्ठी पढ़कर गहरा सदमा लगा और उसने तुरंत उस चिट्ठी की तस्वीर अपने एक रिश्तेदार को व्हाट्सएप पर भेज दी। जब परिवार और पुलिस को इस चिट्ठी के बारे में पता चला, तो वे तुरंत लिखे हुए पते पर पहुंचे। वहां, उन्हें शिल्पा की लाश सड़ी-गली हालत में प्लास्टर के नीचे दबी हुई मिली। इस घटना ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी है। पुलिस ने तुरंत ही आरोपी विशाल साल्वी को गिरफ्तार करने के लिए टीमें गठित कर दी हैं। इस हृदय विदारक घटना के बाद शिल्पा के दो मासूम बच्चे, 13 साल का आरव और 8 साल की नितारा, बेसहारा हो गए हैं। उन्होंने अपनी मां को खो दिया है और उनका भविष्य अनिश्चित हो गया है। आरोपी पति ने न केवल अपनी पत्नी की जान ली, बल्कि अपने बच्चों के जीवन को भी तबाह कर दिया है। गोडादरा पुलिस इस मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से सबूत इकट्ठा कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसे कानून के अनुसार कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर से घरेलू हिंसा और महिलाओं के खिलाफ अपराध ों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस और सामाजिक कार्यकर्ता इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाने और पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह घटना समाज के लिए एक चेतावनी है कि हमें महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए एकजुट होकर काम करना होगा। इस मामले में आगे की जांच जारी है और पुलिस सभी पहलुओं पर ध्यान दे रही है। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के सूरत शहर से एक बेहद चौंकाने वाली और हृदय विदारक घटना सामने आई है। यहां एक पति ने अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी और फिर अपने अपराध को छिपाने के लिए एक भयावह तरीका अपनाया। आरोपी पति, विशाल साल्वी ने अपनी पत्नी की लाश को एक लकड़ी के बक्से में बंद कर दिया और फिर उस बक्से को सीमेंट से पूरी तरह से प्लास्टर कर दिया, ताकि किसी को भी लाश का पता न चल सके। यह घटना सहारा दरवाजा इलाके में स्थित आरोपी के पुराने घर में हुई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी पति लगातार पांच दिनों तक अपनी मृत पत्नी के साथ उसी घर में रहा, और अपने परिवार और पुलिस को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता रहा कि उसकी पत्नी लापता है। उसने अपनी पत्नी के लापता होने का झूठा बहाना बनाकर सभी को धोखा दिया। जानकारी के अनुसार, विशाल साल्वी ने अपनी पत्नी शिल्पा की हत्या 20 तारीख को की थी। अपने अपराध को छुपाने के लिए उसने शिल्पा की लाश को सहारा दरवाजा स्थित अपने पुराने घर में छिपा दिया। उसने लाश को एक लकड़ी के बक्से में रखा और फिर उस पर सीमेंट का प्लास्टर कर दिया, ताकि किसी को भी संदेह न हो। शिल्पा के पिता को जब अपनी बेटी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, तो उन्होंने सूरत पहुंचकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि विशाल उन्हें लगातार झूठी कहानियां सुना रहा था और कह रहा था कि शिल्पा लापता है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। इस बीच, 25 अप्रैल को विशाल ने अपने 13 वर्षीय बेटे आरव को एक चिट्ठी दी। इस चिट्ठी में उसने अपनी पत्नी की हत्या का पूरी तरह से कबूलनामा किया। उसने लिखा कि उसने शिल्पा की हत्या कब की और लाश को कहां छिपाया है। आरव को यह चिट्ठी पढ़कर गहरा सदमा लगा और उसने तुरंत उस चिट्ठी की तस्वीर अपने एक रिश्तेदार को व्हाट्सएप पर भेज दी। जब परिवार और पुलिस को इस चिट्ठी के बारे में पता चला, तो वे तुरंत लिखे हुए पते पर पहुंचे। वहां, उन्हें शिल्पा की लाश सड़ी-गली हालत में प्लास्टर के नीचे दबी हुई मिली। इस घटना ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी है। पुलिस ने तुरंत ही आरोपी विशाल साल्वी को गिरफ्तार करने के लिए टीमें गठित कर दी हैं। इस हृदय विदारक घटना के बाद शिल्पा के दो मासूम बच्चे, 13 साल का आरव और 8 साल की नितारा, बेसहारा हो गए हैं। उन्होंने अपनी मां को खो दिया है और उनका भविष्य अनिश्चित हो गया है। आरोपी पति ने न केवल अपनी पत्नी की जान ली, बल्कि अपने बच्चों के जीवन को भी तबाह कर दिया है। गोडादरा पुलिस इस मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से सबूत इकट्ठा कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसे कानून के अनुसार कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर से घरेलू हिंसा और महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस और सामाजिक कार्यकर्ता इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाने और पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह घटना समाज के लिए एक चेतावनी है कि हमें महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए एकजुट होकर काम करना होगा। इस मामले में आगे की जांच जारी है और पुलिस सभी पहलुओं पर ध्यान दे रही है। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है
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