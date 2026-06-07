सूरत: आभूषण कंपनी में सेप्टिक टैंक सफाई के दौरान गैस रिसाव से 4 मजदूरों की मौत

गुजरात के सूरत में एक आभूषण कंपनी के ईटीपी टैंक की सफाई के दौरान गैस रिसाव के कारण 4 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे में एक मजदूर टैंक में गिरे, जिसके बाद उसे बचाने गए दूसरे भी गैस का सामना करते हुए गिर गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

गुजरात के सूरत के अश्विनी कुमार क्षेत्र में एक आभूषण कंपनी में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। सुबह तड़के, कंपनी के ईटीपी टैंक की सफाई के दौरान गैस रिसाव के कारन 4 मजदूरों की मौत हो गई। मौजूदा जानकारी के अनुसार, लोग एक टीम के तौर पर टैंक सफाई के काम में उतरे थे। सफाई के दौरान एक मजदूर टैंक में गिर गया, जिसके बाद उसे बचाने के लिए गए दूसरे मजदूर भी गैस का सामना करते हुए गिर गए। इस तरह कुल चार मजदूरों की मृत्यु हो चुकी है। हादसे के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सूरत का जोन-1 डीसीपी आलोक कुमार ने बताया कि आभूषण धोने के अपशिष्ट पदार्थ का इस्तेमाल होने वाले सीमेंट और प्लास्टिक के सेप्टिक टैंक में जमा हो जाता है। टैंक की सफाई हर दो महीने में की जाती है। आज सुबह चार लोगों की टीम सफाई के काम के लिए वहां पहुंची थी। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि टैंक सफाई के समय सुरक्षा उपकरणों की कमी थी और सीसीटीवी फुटेज की जांच में किसी प्रकार की सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल दिखाई नहीं दे रहा है। पुलिस के मुताबिक, प्रथम दृष्टया मृत्यु के कारण रासायनिक विषाक्तता का होना तैयार है, क्योंकि ऐसे हादसों में ऑक्सीजन की कमी अक्सर मुख्य कारण बनती है। हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की पुष्टि तक कारण निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। हादस की जांच जारी है.

गुजरात के सूरत के अश्विनी कुमार क्षेत्र में एक आभूषण कंपनी में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। सुबह तड़के, कंपनी के ईटीपी टैंक की सफाई के दौरान गैस रिसाव के कारन 4 मजदूरों की मौत हो गई। मौजूदा जानकारी के अनुसार, लोग एक टीम के तौर पर टैंक सफाई के काम में उतरे थे। सफाई के दौरान एक मजदूर टैंक में गिर गया, जिसके बाद उसे बचाने के लिए गए दूसरे मजदूर भी गैस का सामना करते हुए गिर गए। इस तरह कुल चार मजदूरों की मृत्यु हो चुकी है। हादसे के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सूरत का जोन-1 डीसीपी आलोक कुमार ने बताया कि आभूषण धोने के अपशिष्ट पदार्थ का इस्तेमाल होने वाले सीमेंट और प्लास्टिक के सेप्टिक टैंक में जमा हो जाता है। टैंक की सफाई हर दो महीने में की जाती है। आज सुबह चार लोगों की टीम सफाई के काम के लिए वहां पहुंची थी। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि टैंक सफाई के समय सुरक्षा उपकरणों की कमी थी और सीसीटीवी फुटेज की जांच में किसी प्रकार की सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल दिखाई नहीं दे रहा है। पुलिस के मुताबिक, प्रथम दृष्टया मृत्यु के कारण रासायनिक विषाक्तता का होना तैयार है, क्योंकि ऐसे हादसों में ऑक्सीजन की कमी अक्सर मुख्य कारण बनती है। हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की पुष्टि तक कारण निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। हादस की जांच जारी है





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