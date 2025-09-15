सूर्यकुमार यादव: कुछ चीजें खेल भावना से भी ऊपर होती हैं

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद कहा कि कुछ चीजें खेल भावना से भी ऊपर होती हैं। उन्होंने कहा कि इस जीत को पहलगाम हमले के सभी पीड़ितों को समर्पित किया जाता है और वे पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं।

भारत ीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने हाल ही में खेले गए मैच के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ बातें खेल भावना से भी ऊपर होती हैं। उन्होंने कहा कि टीम के तौर पर उन्होंने शुरुआत में ही यह फैसला ले लिया था कि वे खेलने आये हैं और मैदान पर करारा जवाब दिया। उन्होंने बीसीसीआई और सरकार के साथ खड़े होने की बात कही और कहा कि यह जीत पहलगाम आतंकी हमले के सभी पीड़ितों को समर्पित है। यादव ने कहा कि वे पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं और एकजुटता जताते हैं। उन्होंने कहा कि यह जीत उन बहादुर जवानों को

समर्पित है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि जैसे वे उन्हें प्रेरित करते हैं, वे भी उन्हें प्रेरित करने की कोशिश करेंगे





