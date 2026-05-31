सूर्यकुमार यादव ने युगांडा के गेंदबाज से मुलाकात की और भविष्य में एक साथ खेलने की इच्छा जताई

भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने युगांडा के गेंदबाज जुमा मियागी से मुलाकात की और भविष्य में एक साथ खेलने की इच्छा जताई।
भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने युगांडा के गेंदबाज जुमा मियागी से मुलाकात की और भविष्य में एक साथ खेल ने की इच्छा जताई। युगांडा की टीम भारत के दौरे पर है और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने पांच साल का समझौता किया है, जहां दोनों टीमें आपस में सीरीज खेल ेंगी। इस दौरान सूर्या का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने सभी का दिल जीत लिया है। सूर्यकुमार यादव ने युगांडा की टीम से मुलाकात की और उनके साथ खेल ने की इच्छा जताई। मुंबई दौरे पर युगांडा की टीम चार वनडे मैचों की सीरीज खेल ेगी। इसके बाद वे इतने ही मैचों की टी20 सीरीज में हिस्सा लेंगे। हालांकि, ये सीरीज मुंबई टी20 लीग में चार टीमों के खिलाफ खेल ी जाएगी। इस दौरान सूर्या और युगांडा के गेंदबाज जुमा मियागी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों दिखाई दे रहे हैं। सूर्या ने इस दौरान कहा, 'एक दिन तुम मुझे गेंदबाज ी करोगे और हम साथ में खेल ेंगे।' आईपीएल 2026 में सूर्या का निराशाजनक प्रदर्शन देखने को मिला था। उन्होंने पूरे सीजन में 13 मैच खेल े, जिसमें 20.
77 की मामूली औसत और 147.55 की स्ट्राइक रेट के साथ 270 रन बनाए। इस दौरान वे 2 ही अर्धशतक लगा सके। उनके खराब प्रदर्शन का नतीजा मुंबई इंडियंस पर भी पड़ा। टीम पूरे सीजन 14 मैचों में से 4 मैच ही अपने नाम कर सकी और टॉप-4 में जगह नहीं बना सकी। सूर्या ने अपनी कप्तानी में भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जीत दिलाई। इसके साथ टीम इंडिया पहली ऐसी टीम बनी, जिसने टी20 वर्ल्ड कप का टाइटल डिफेंड किया हो। हालांकि, सूर्या टूर्नामेंट में भी फ्लॉप रहे और मात्र एक अर्धशतक लगा सके। उनकी खराब फॉर्म और उम्र को देखते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) उन्हें कप्तानी से हटा सकता है। उनकी जगह श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाने की रिपोर्ट सामने आई है
सूर्यकुमार यादव युगांडा गेंदबाज भविष्य में एक साथ खेलने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन पांच साल का समझौता सीरीज खेलने
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
108MP कैमरा वाले Motorola Edge 20 और Motorola Edge 20 Fusion फोन आज होंगे भारत में लॉन्चMotorola Edge 20 सीरीज़ में Motorola Edge 20, Motorola Edge 20 Lite और Motorola Edge 20 Pro स्मार्टफोन शामिल है, जो कि यूरोपियन मार्केट में पिछले महीने लॉन्च किए गए थे।
Read more »
फोन चलाते वक्त याद रखें 20-20 Rule, कभी नहीं होंगी आंखे खराब!फोन चलाते वक्त याद रखें 20-20 Rule, कभी नहीं होंगी आंखे खराब!
Read more »
रुक नहीं रहा सिलसिला! 95 विमानों को फिर बम से उड़ाने की मिली धमकीजिन विमानों को बम से उड़ाने की धमकियां दी गई हैं उनमें एयर इंडिया के 20, विस्तारा के 20, इंडिगो के 25 और अकासा के 20 विमान शामिल हैं.
Read more »
இன்றைய ராசிபலன்: கார்த்திகை 4 - எந்தெந்த ராசிகள் ஆதாயமான நாள்...?November 20 Today Rasipalan: கார்த்திகை மாதம் 4ஆம் நாளான இன்று (நவம்பர் 20), 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Read more »
தமிழ்நாட்டில் நாளை (டிசம்பர் 20) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!Tomorrow Saturday (December 20) Shutdown Areas: தமிழகத்தில் நாளை சனிக்கிழமை (டிசம்பர் 20) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் லிஸ்ட் இங்கே.
Read more »
आंखों की सेहत के लिए कारगर '20-20-20' का नियम, जान लें अभ्यास का तरीकाआंखों की सेहत के लिए कारगर '20-20-20' का नियम, जान लें अभ्यास का तरीका
Read more »