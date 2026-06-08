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सूर्यकुमार यादव का मुंबई इंडियंस से नाता तोड़ने का संकेत, फैंस में मचा हड़कंप

Sports News

सूर्यकुमार यादव का मुंबई इंडियंस से नाता तोड़ने का संकेत, फैंस में मचा हड़कंप
Suryakumar YadavMumbai IndiansIPL 2026
📆08-06-2026 04:45:00
📰News Nation
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सूर्यकुमार यादव ने इंस्टाग्राम पर मुंबई इंडियंस और हार्दिक पांड्या को अनफॉलो कर दिया है और एमआई से जुड़ी सभी पोस्ट डिलीट कर दी हैं। इस कदम से उनके आईपीएल टीम छोड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं।

भारतीय क्रिकेट जगत में एक बड़ी खबर सामने आई है। टी20 विश्व कप 2026 में भारत को चैंपियन बनाने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मुंबई इंडियंस से किनारा करने का संकेत दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर मुंबई इंडियंस और टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या को अनफॉलो कर दिया है। साथ ही, अपने प्रोफाइल से एमआई से जुड़ी सभी पोस्ट और बायो से टीम का नाम हटा दिया है। यह कदम उनके द्वारा टीम इंडिया की कप्तानी से हटाए जाने के बाद उठाया गया है, जिससे कयासों का बाजार गर्म हो गया है। सूर्यकुमार यादव ने मार्च 2026 में टी20 विश्व कप जीतकर भारत को विश्व चैंपियन बनाया था। उस शानदार जीत के बाद उन्हें एक भी अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का मौका नहीं मिला। बीसीसीआई और चयनकर्ताओं ने मिलकर उन्हें कप्तानी से हटा दिया, जिससे वह निराश हैं। इसके बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी बदल दी है, जिसमें वह भारतीय टीम के साथ नहीं बल्कि अकेले दिख रहे हैं। इन सब चीजों ने उनके मुंबई इंडियंस छोड़ने की अटकलों को और मजबूत कर दिया है। आईपीएल 2026 के सीजन में सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था। उन्होंने 13 मैचों में 270 रन बनाए, जिसमें दो अर्धशतक शामिल थे। उनके बल्ले से 28 चौके और 10 छक्के निकले, लेकिन टीम को जिताने में वह सफल नहीं हो सके। कुछ मैचों में उन्होंने कप्तानी भी की, लेकिन टीम का प्रदर्शन सुधार नहीं पाया। अब अगर वह मुंबई छोड़ते हैं, तो संभावित टीमों में चेन्नई सुपर किंग्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का नाम सबसे ऊपर है। लखनऊ की टीम इस सीजन खराब रही और कप्तान ऋषभ पंत ने इस्तीफा दे दिया है, ऐसे में सूर्या के लिए वहां जगह बन सकती है। चेन्नई हमेशा से अनुभवी खिलाड़ियों को लाने में माहिर रही है, जबकि कोलकाता के लिए सूर्यकुमार पहले भी खेले चुके हैं और वहां के वातावरण से वाकिफ हैं। गौतम गंभीर के साथ उनकी अच्छी समझ है, जो कोलकाता से जुड़े रहे हैं। ऐसे में कोलकाता की ओर रुख करना उनके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। सूर्यकुमार यादव के इस फैसले ने क्रिकेट प्रेमियों को हैरान कर दिया है। मुंबई इंडियंस के लिए वह लंबे समय से खेल रहे थे और टीम के अहम सदस्य थे। उनके अचानक इस तरह से टीम से दूरी बनाने से यह साफ है कि वह किसी बात से नाराज हैं। हालांकि, उन्होंने अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। फैंस सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं। कुछ का मानना है कि वह आईपीएल 2027 से पहले ट्रेड हो सकते हैं, जबकि कुछ का कहना है कि वह अगले सीजन किसी दूसरी टीम की कप्तानी कर सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि सूर्यकुमार यादव का अगला कदम क्या होता है और वह किस टीम में शामिल होते हैं। इस घटनाक्रम ने यह भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या बीसीसीआई और आईपीएल फ्रेंचाइजी के बीच खिलाड़ियों की मानसिक स्थिति को लेकर कोई गंभीर समस्या है। सूर्यकुमार ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी प्रतिभा से सबको प्रभावित किया है और वह आईपीएल के सबसे बड़े स्टार्स में से एक हैं। उनके मुंबई छोड़ने से एमआई को एक बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि वह टीम के मिडिल ऑर्डर की रीढ़ थे। वहीं, अगर वह किसी दूसरी टीम में जाते हैं तो वह टीम को मजबूती प्रदान करेंगे। फिलहाल, सूर्यकुमार यादव के फैंस उनके समर्थन में सोशल मीडिया पर मैसेज पोस्ट कर रहे हैं और उनसे जल्द से जल्द अपनी बात साफ करने की मांग कर रहे हैं.

भारतीय क्रिकेट जगत में एक बड़ी खबर सामने आई है। टी20 विश्व कप 2026 में भारत को चैंपियन बनाने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मुंबई इंडियंस से किनारा करने का संकेत दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर मुंबई इंडियंस और टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या को अनफॉलो कर दिया है। साथ ही, अपने प्रोफाइल से एमआई से जुड़ी सभी पोस्ट और बायो से टीम का नाम हटा दिया है। यह कदम उनके द्वारा टीम इंडिया की कप्तानी से हटाए जाने के बाद उठाया गया है, जिससे कयासों का बाजार गर्म हो गया है। सूर्यकुमार यादव ने मार्च 2026 में टी20 विश्व कप जीतकर भारत को विश्व चैंपियन बनाया था। उस शानदार जीत के बाद उन्हें एक भी अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का मौका नहीं मिला। बीसीसीआई और चयनकर्ताओं ने मिलकर उन्हें कप्तानी से हटा दिया, जिससे वह निराश हैं। इसके बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी बदल दी है, जिसमें वह भारतीय टीम के साथ नहीं बल्कि अकेले दिख रहे हैं। इन सब चीजों ने उनके मुंबई इंडियंस छोड़ने की अटकलों को और मजबूत कर दिया है। आईपीएल 2026 के सीजन में सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था। उन्होंने 13 मैचों में 270 रन बनाए, जिसमें दो अर्धशतक शामिल थे। उनके बल्ले से 28 चौके और 10 छक्के निकले, लेकिन टीम को जिताने में वह सफल नहीं हो सके। कुछ मैचों में उन्होंने कप्तानी भी की, लेकिन टीम का प्रदर्शन सुधार नहीं पाया। अब अगर वह मुंबई छोड़ते हैं, तो संभावित टीमों में चेन्नई सुपर किंग्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का नाम सबसे ऊपर है। लखनऊ की टीम इस सीजन खराब रही और कप्तान ऋषभ पंत ने इस्तीफा दे दिया है, ऐसे में सूर्या के लिए वहां जगह बन सकती है। चेन्नई हमेशा से अनुभवी खिलाड़ियों को लाने में माहिर रही है, जबकि कोलकाता के लिए सूर्यकुमार पहले भी खेले चुके हैं और वहां के वातावरण से वाकिफ हैं। गौतम गंभीर के साथ उनकी अच्छी समझ है, जो कोलकाता से जुड़े रहे हैं। ऐसे में कोलकाता की ओर रुख करना उनके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। सूर्यकुमार यादव के इस फैसले ने क्रिकेट प्रेमियों को हैरान कर दिया है। मुंबई इंडियंस के लिए वह लंबे समय से खेल रहे थे और टीम के अहम सदस्य थे। उनके अचानक इस तरह से टीम से दूरी बनाने से यह साफ है कि वह किसी बात से नाराज हैं। हालांकि, उन्होंने अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। फैंस सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं। कुछ का मानना है कि वह आईपीएल 2027 से पहले ट्रेड हो सकते हैं, जबकि कुछ का कहना है कि वह अगले सीजन किसी दूसरी टीम की कप्तानी कर सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि सूर्यकुमार यादव का अगला कदम क्या होता है और वह किस टीम में शामिल होते हैं। इस घटनाक्रम ने यह भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या बीसीसीआई और आईपीएल फ्रेंचाइजी के बीच खिलाड़ियों की मानसिक स्थिति को लेकर कोई गंभीर समस्या है। सूर्यकुमार ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी प्रतिभा से सबको प्रभावित किया है और वह आईपीएल के सबसे बड़े स्टार्स में से एक हैं। उनके मुंबई छोड़ने से एमआई को एक बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि वह टीम के मिडिल ऑर्डर की रीढ़ थे। वहीं, अगर वह किसी दूसरी टीम में जाते हैं तो वह टीम को मजबूती प्रदान करेंगे। फिलहाल, सूर्यकुमार यादव के फैंस उनके समर्थन में सोशल मीडिया पर मैसेज पोस्ट कर रहे हैं और उनसे जल्द से जल्द अपनी बात साफ करने की मांग कर रहे हैं

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Suryakumar Yadav Mumbai Indians IPL 2026 Hardik Pandya Cricket

 

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