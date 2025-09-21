सूर्य ग्रहण 2025: आज रात लगने जा रहा है साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण, जानें समय और प्रभाव

21 सितंबर को साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह ग्रहण कन्या राशि में लगेगा और भारत में दिखाई नहीं देगा। जानिए ग्रहण का समय, प्रभाव और इससे जुड़ी खास बातें।

सितंबर महीने की शुरुआत में लगे ब्लड मून चंद्र ग्रहण के बाद, एक और खगोलीय घटना 21 सितंबर को घटित होने वाली है। दरअसल, आज रात साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जो कन्या राशि में लगेगा। यह ग्रहण धार्मिक दृष्टिकोण से अशुभ माना जाता है, लेकिन यह भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा। इस ग्रहण के साथ-साथ आज सर्वपितृ अमावस्या का संयोग भी बन रहा है।\भारतीय समयानुसार, आज लगने जा रहे साल के आखिरी सूर्य ग्रहण की शुरुआत रात 11 बजे से होगी और समापन 22 सितंबर

को सुबह 3 बजकर 23 मिनट पर होगा। इस ग्रहण की पीक टाइमिंग 23 सितंबर की अर्धरात्रि 1 बजकर 11 मिनट पर होगी। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, बल्कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। इसके अलावा, यह ग्रहण इंडोनेशिया और दक्षिण प्रशांत महासागर के हिस्सों में भी दिखेगा। चूंकि यह ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा, इसलिए इसका सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा। आज सर्वपितृ अमावस्या होने के कारण, कुतुप मुहूर्त और रौहिण मुहूर्त में पितरों का श्राद्ध और तर्पण आसानी से किया जा सकता है। ज्योतिषियों के अनुसार, इस ग्रहण पर कन्या राशि में सूर्य ग्रहण लग रहा है और सिंह राशि में शुक्र-केतु की द्विग्रही युति बन रही है, जो अशुभ मानी जाती है। कन्या में सूर्य, चंद्र और बुध एक साथ होंगे, जिससे चंद्र की स्थिति कमजोर मानी जा रही है। तुला राशि में मंगल बैठे हैं, जिससे ग्रहण के आगे और पीछे वाली राशियां परेशानी में आ सकती हैं। 30 साल बाद कन्या में सूर्य और शनि आमने-सामने आकर षडाष्टक योग बना रहे हैं, और शनि-मंगल की अशुभ स्थिति से भी षडाष्टक योग बन रहा है।\ज्योतिषियों का कहना है कि 122 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि ग्रहण से ही पितृपक्ष शुरू हो रहा है और ग्रहण से ही पितृपक्ष का समापन भी हो रहा है। साल 2025 से पहले, ऐसा संयोग साल 1903 में बना था। 1903 में किंग एडवर्ड सप्तम और रानी एलेक्जेंड्रा का राज्याभिषेक हुआ था। उस वर्ष बंगाल विभाजन की योजना तैयार की गई थी और मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। साथ ही, उस वर्ष भारत में अंग्रेजों की नींव मजबूत हुई थी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता। सूर्य ग्रहण के दौरान मंत्र जाप, नाम जाप और भजन कीर्तन करने की सलाह दी जाती है। साथ ही, पीने के पानी में तुलसी दल डालने का भी सुझाव है





