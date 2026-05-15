सेफगाइड्स: अफ्रीका के कांगो में फिर से इबोला वायरस का प्रकोप शुरू हुआ है

एक बार फिर अफ्रीका के कांगो देश में इबोला वायरस का प्रकोप शुरू हो गया है। अफ्रीका के सबसे बड़े स्वास्थ्य संगठन ने इसकी पुष्टि की है। यह अफ्रीका में अब तक का 17वां प्रकोप है। यह बीमारी बहुत खतरनाक होती है और जल्दी फैलती है। इसके साथ ही पड़ोसी देश युगांडा और दक्षिण सूडान तक फैलने का भी डर है। लोगों के बीच दहशत भी बढ़ गई है। इससे पहले 2018 से 2020 के बीच पूर्वी कांगो में एक बड़ा प्रकोप हुआ था।

अफ्रीका के कांगो देश में एक बार फिर इबोला वायरस का प्रकोप शुरू हो गया है। अफ्रीका के सबसे बड़े स्वास्थ्य संगठन, अफ्रीका सीडीसी ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की है। अब तक कुल 246 संदिग्ध मामले सामने आए हैं और 65 लोगों की मौत हो चुकी है। यह कांगो में इबोला का 17वां प्रकोप है। यह बीमारी बहुत खतरनाक होती है और जल्दी फैलती है। इसके साथ ही पड़ोसी देश युगांडा और दक्षिण सूडान तक फैलने का भी डर है। लोगों के बीच दहशत फैल गई है। इबोला एक बहुत खतरनाक वायरस से होने वाली बीमारी है। यह बीमारी दुर्लभ है लेकिन बहुत गंभीर और अक्सर जानलेवा होती है। यह एक इंसान से दूसरे इंसान में शरीर के तरल पदार्थों जैसे खून, उल्टी या वीर्य के संपर्क में आने से फैलती है। इसके बारे में अब क्या हुआ है?

यह प्रकोप कांगो के इटूरी प्रांत में फैला है जो देश के पूर्वी भाग में दूरदराज का इलाका है। अफ्रीका सीडीसी ने बताया कि मुख्य रूप से मोंगवालू और रवाम्पारा स्वास्थ्य क्षेत्रों में मामले और मौतें सामने आई हैं। इटूरी की राजधानी बुनिया में भी कुछ संदिग्ध मामले मिले हैं जिनकी जांच जारी है। पड़ोसी देशों को खतरा क्यों है?

यह इलाका युगांडा और दक्षिण सूडान की सीमा के पास है। अफ्रीका सीडीसी ने कहा है कि लोगों की आवाजाही बहुत ज्यादा है जिससे बीमारी सीमा पार कर सकती है। इसीलिए शुक्रवार को एक आपातकालीस बैठक बुलाई गई जिसमें कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान के स्वास्थ्य अधिकारी, UN (संयुक्त राष्ट्र) एजेंसियां और अन्य देश शामिल हुए। इस बैठक में यह तय किया गया कि सीमा पार निगरानी कैसे की जाए, टेस्टिंग और वैक्सीन कैसे पहुंचाई जाए और संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों को कैसे ट्रैक किया जाए। अफ्रीका में यह वायरस की खोज सबसे पहले 1976 में हुई थी। यह बीमारी कांगो में अभी भी एक बड़ी चुनौती बची है। अफ्रीका के लिए भीड़ (AID) इस बीमारी के बारे में अधिक जानने के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम संबद्ध आपदा प्रतिक्रिया ने प्रोस्पेक्ट किया है





AajTak / 🏆 5. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AID Africa Ebola Virus Congo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

2020 तक 21 शहरों का भूजल खत्म होने संबंधी नीति आयोग का दावा सवालों के घेरे में2020 तक 21 शहरों का भूजल खत्म होने संबंधी नीति आयोग का दावा सवालों के घेरे में IndiaWatercrisis NitiAayogReport DepletingGroundWater भारतजलसंकट नीतिआयोगरिपोर्ट भूजलस्तर

Read more »

6,999 रुपए हुई नोकिया 6.1 की कीमत, 2018 में 17 हजार रुपए में हुआ था लॉन्चगैजेट डेस्क. नोकिया ने अपने पॉपुलर स्मार्टफोन नोकिया 6.1 की कीमत में कटौती कर दी है। अब इसके 3 जीबी वैरिएंट की कीमत 6,999 रुपए और 4 जीबी रैम वाले वैरिएंट की कीमत 9,999 रुपए हो गई है। | Nokia 6.1 got Price in India Cut Now Starts at 6999 rupees, know latest price, features, specifications and varisnt details

Read more »

यूपी: एक साल में 12.50 लाख बेरोजगार बढ़े, बेरोजगारों की संख्या 34 लाखश्रम विभाग द्वारा संचालित एक ऑनलाइन पोर्टल के मुताबिक 7 फरवरी, 2020 को 33.93 लाख बेरोजगार पंजीकृत थे। 30 जून, 2018 तक यूपी में पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 21.39 लाख थी।

Read more »

प्रधानमंत्री फसल बीमा में सुधार ठीक तरह से लागू हों तो यह योजना हो सकती है सफल साबितप्रधानमंत्री फसल बीमा में सुधार ठीक तरह से लागू हों तो यह योजना हो सकती है सफल साबित JagranEditorial JagranOpinion Apnibaat PushpendraPalSingh प्रधानमंत्रीफसलबीमायोजना

Read more »

India is ready to provide every assistance to increase population of tigers in world: JavadekarUnion Environment Minister Prakash Javadekar released the All India Tiger Estimation Report-2018 on the eve of Global Tiger Day 2020, today.

Read more »

घाटी में आतंकियों की संख्या 217, पाक की 'ड्रोन-सुरंग' साजिश पर सेना के शीर्ष कमांडर ने कही ये बातघाटी में आतंकियों की संख्या 217, पाक की 'ड्रोन-सुरंग' साजिश पर सेना के शीर्ष कमांडर ने कही ये बात JammuAndKashmir Pakistan IndianArmy adgpi DefenceMinIndia

Read more »