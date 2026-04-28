सेबेस्टियन सावे ने बनाया इतिहास: दो घंटे से कम समय में मैराथन दौड़ का कीर्तिमान

केन्या के सेबेस्टियन सावे ने लंदन मैराथन 2026 को केवल 1 घंटे, 59 मिनट और 30 सेकंड में पूरा करके दो घंटे से कम समय में मैराथन दौड़ने का पहला रिकॉर्ड बनाया. यह कीर्तिमान मानव शरीर की क्षमता, आधुनिक प्रौद्योगिकी, केन्याई जीन और संस्कृति के एक अद्भुत संगम का परिणाम है. इस लेख में सेबेस्टियन सावे के असाधारण प्रयासों और इस रिकॉर्ड के पीछे के रहस्यों को विस्तार से समझा गया है.

केन्या के सेबेस्टियन सावे ने मैराथन दौड़ के इतिहास में एक नया कीर्तिमान बनाया है. उन्होंने लंदन मैराथन 2026 को केवल 1 घंटे, 59 मिनट और 30 सेकंड में पूरा किया, जो कि 2 घंटे से कम समय में मैराथन दौड़ने का पहला रिकॉर्ड है.

यह उपलब्धि केवल एक धावक की व्यक्तिगत सफलता नहीं है, बल्कि मानव शरीर की क्षमता, आधुनिक प्रौद्योगिकी, केन्याई जीन और संस्कृति के एक अद्भुत संगम का परिणाम है. इस कीर्तिमान के पीछे के रहस्य और सेबेस्टियन सावे के असाधारण प्रयासों को विस्तार से समझते हैं. सेबेस्टियन सावे का कमिटमेंट और तैयारी इस रिकॉर्ड को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया. सावे को अपनी क्षमता पर पूर्ण विश्वास था और वे जानते थे कि वे कुछ असाधारण करने जा रहे हैं.

उनकी तैयारी बहुत पहले से शुरू हो गई थी. सावे और उनकी स्पांसर एडिडास ने दो महीने पहले 25 एडवांस डोप टेस्ट करवाए, ताकि आगे कोई विवाद न हो. उन्होंने एक ऐसा मीलस्टोन पार किया, जिसे पहले कोई इंसान पार नहीं पाया था. सावे ने अपनी आधी रेस को 60 मिनट और 29 सेकंड में पूरा किया, जबकि दूसरे आधे को केवल 59 मिनट और 1 सेकंड में पूरा किया.

यह एक असंभव कार्य था, जिसे उन्होंने संभव कर दिखाया. मैराथन दौड़ने की लोकप्रियता भारत में मुख्य रूप से चैरिटी कार्यक्रमों से जुड़ी हुई है. इस कीर्तिमान को सरल शब्दों में समझा जा सकता है कि जैसे किसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में आखिरी ओवर में 36 रन चाहिए हों और बल्लेबाज बिना दबाव में आए छह बॉल में छह छक्के लगा दे.

या, कोई पर्वतारोही बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ जाए, वह भी बर्फीले तूफान के बीच. दो घंटे के भीतर मैराथन दौड़ना इसलिए असंभव माना जाता था, क्योंकि धावक को 21 किमी प्रति घंटे की रफ्तार लगातार दो घंटे तक बनाए रखनी होती है. गणित के अनुसार, 42.195 किलोमीटर को 2 घंटे के अंदर पूरा करने के लिए एक धावक को हर किलोमीटर मात्र 2 मिनट 50 सेकंड में तय करना होता है.

एक सामान्य जिम के ट्रेडमिल पर अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ने पर, आप 1 या 2 मिनट तक उस रफ्तार को झेल पाएंगे, लेकिन एक मैराथन धावक को यही रफ्तार बिना रुके 120 मिनट तक बनाए रखनी पड़ती है. वैज्ञानिकों का मानना था कि इस गति पर हृदय इतनी तेजी से पंप नहीं कर सकता कि मांसपेशियों को लगातार ऑक्सीजन मिलती रहे.

एक समय के बाद शरीर में 'लैक्टिक एसिड' इतना बढ़ जाता है कि पैर पत्थर की तरह भारी हो जाते हैं और दिमाग शरीर का साथ छोड़ देता है. केन्या के धावकों की शारीरिक बनावट विशेष रूप से दौड़ने के लिए अनुकूल है. विशेष रूप से 'कालेनजिन' समुदाय के लोग, जो दुनिया के लगभग सभी महान मैराथन धावकों को पैदा करते हैं, जैसे एलीउद किपचोगे.

शोध बताते हैं कि उनके शरीर का निचला हिस्सा, यानी पिंडलियां, अन्य देशों के लोगों की तुलना में पतली और हल्की होती हैं. फिजिक्स के दृष्टिकोण से, पतले पैर दौड़ने के लिए अधिक प्रभावी होते हैं क्योंकि उन्हें आगे फेंकने में कम ऊर्जा लगती है. केन्याई धावकों के पतले पैर उन्हें एक 'पेंडुलम' की तरह रफ्तार देते हैं, जिससे उनकी ताकत कम खर्च होती है और वे अंत तक थकते नहीं हैं.

इसे 'रनिंग इकोनॉमी' कहा जाता है, यानी कम ईंधन में लंबी दूरी तय करना. सेबेस्टियन सावे केन्या की प्रसिद्ध 'नंदी' जनजाति से आते हैं, जो कालेनजिन समुदाय का एक हिस्सा है. सावे का जन्म केन्या के रिफ्ट वैली के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में हुआ. अन्य केन्याई धावकों की तरह, उनका बचपन भी ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर कई किलोमीटर पैदल चलकर या दौड़कर बीता.

ऊंचाई पर रहने का प्राकृतिक फायदा सावे और उनके जैसे धावक केन्या के 'इटेन' शहर में लो-ऑक्सीजन ट्रेनिंग करते हैं, जिसे 'होम ऑफ चैंपियंस' कहा जाता है. केन्या के ज्यादातर ट्रेनिंग कैंप 'इटेन' जैसे इलाकों में हैं, जो समुद्र तल से लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर हैं. यहां हवा इतनी पतली है कि एक सामान्य व्यक्ति को चलने में भी सांस फूलने लगती है. ऐसे में ये धावक दौड़कर अपने फेफड़ों को 'सुपरपावर' बनाते हैं.

जब कोई धावक सालों तक ऐसी जगह अभ्यास करता है, तो उसका शरीर ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए खून में हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स (RBC) की मात्रा बढ़ा देता है. जब ये धावक लंदन या न्यूयॉर्क जैसे शहरों में आते हैं, तो उनके शरीर में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता किसी सामान्य एथलीट से कहीं ज्यादा होती है. यह उनके लिए एक प्राकृतिक 'टर्बो इंजन' की तरह काम करता है.

केन्या में दौड़ना केवल एक खेल नहीं, बल्कि गरीबी से बाहर निकलने का एक रास्ता है. वहां के धावक एक बहुत ही अनुशासित और सादा जीवन जीते हैं. वे कंक्रीट की सड़कों के बजाय कच्ची मिट्टी के रास्तों पर दौड़ते हैं, जिससे उनके घुटनों पर दबाव कम पड़ता है और संतुलन बेहतर होता है. उनका मुख्य भोजन मक्के के आटे से बनी 'उगाली' और हरी सब्जियां हैं.

यह डाईट उन्हें भारी मात्रा में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट देती है, जो शरीर के भीतर धीरे-धीरे एनर्जी रिलीज करता है, जिससे वे लंबी रेस में 'क्रैश' नहीं होते. हाई वॉल्यूम माइलेज: लंदन मैराथन की तैयारी के दौरान, सावे हफ्ते में 180 से 210 किलोमीटर तक दौड़ते थे. इसमें लंबी दौड़ (30-35 किमी) और इंटरवेल ट्रेनिंग (तेज रफ्तार के छोटे चक्कर), दोनों शामिल थे. ग्रुप डायनेमिक्स: केन्या में धावक अकेले नहीं दौड़ते.

सावे 50-60 अन्य धावकों के साथ प्रैक्टिस करते रहे हैं. इससे एक कॉम्पिटिशन का माहौल बना रहता है, जहां कोई एक थकने लगता है तो दूसरा उसे प्रोत्साहित करता है





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