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सेलिना जेटली मां बगलामुखी के दर्शन करने पहुंचीं, भगवान की कृपा के लिए प्रार्थना की

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सेलिना जेटली मां बगलामुखी के दर्शन करने पहुंचीं, भगवान की कृपा के लिए प्रार्थना की
सेलिना जेटलीमां बगलामुखीपत्रकारिता
📆20-05-2026 12:31:00
📰NBT Hindi News
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एंटरटेनमेंट एडिटर और एक्टर सेलिना जेटली इन दिनों अपने प्रसिद्ध टीवी शो और फैंस के बीच विवादों का सामना कर रही हैं। इसके बाद, उन्होंने मां बगलामुखी की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी परंपरागत गुणे अर्जित की। सेलिना जेटली ने अपने वीडियो पोस्ट में लिखा, 'मैंने मां बगलामुखी की हरिगौरी में प्रार्थना की। मैंने अपने निजी जीवन में आ रही समस्याओं के समाप्ति के लिए अपनी मां से प्रार्थना की।'

एक्ट्रेस सेलिना जेटली इन दिनों अपने निजी जीवन में मुश्किल भरे दौर से गुजर रही हैं। उनकी इस तकलीफ में, उन्होंने मां बगलामुखी देवी के दर्शन करने पहुंचीं। मार्मिक रूप से, उन्होंने अपनी जीवन संघर्ष के समाप्ति के लिए मां बगलामुखी के चरणों में प्रार्थना की। उन्होंने अपने भाई से दोबारा मिलने, बच्चों के साथ फिर से जुड़ने और उस संबंध को पुन: प्राप्त करने की गुहार लगाई। उन्होंने वीडियो पोस्ट कर लिखा, ' मां बगलामुखी के गर्भगृह में बैठकर मैंने दिव्य मां के चरणों में प्रार्थना की। मैंने अपने भाई से दोबारा मिलने, बच्चों के साथ फिर से जुड़ने और उस संबंध को वापस पाने की गुहार लगाई, जिसे भाग्य को कभी अलग नहीं करना चाहिए।.

एक्ट्रेस सेलिना जेटली इन दिनों अपने निजी जीवन में मुश्किल भरे दौर से गुजर रही हैं। उनकी इस तकलीफ में, उन्होंने मां बगलामुखी देवी के दर्शन करने पहुंचीं। मार्मिक रूप से, उन्होंने अपनी जीवन संघर्ष के समाप्ति के लिए मां बगलामुखी के चरणों में प्रार्थना की। उन्होंने अपने भाई से दोबारा मिलने, बच्चों के साथ फिर से जुड़ने और उस संबंध को पुन: प्राप्त करने की गुहार लगाई। उन्होंने वीडियो पोस्ट कर लिखा, 'मां बगलामुखी के गर्भगृह में बैठकर मैंने दिव्य मां के चरणों में प्रार्थना की। मैंने अपने भाई से दोबारा मिलने, बच्चों के साथ फिर से जुड़ने और उस संबंध को वापस पाने की गुहार लगाई, जिसे भाग्य को कभी अलग नहीं करना चाहिए।

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