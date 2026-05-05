सेहरा गांव में ‘हर घर जल’ योजना सवालों के घेरे में

पलामू के सेहरा गांव में जल जीवन मिशन के तहत चल रही ‘हर घर जल’ योजना में अनियमितताएं, नियमित आपूर्ति में कमी और अधूरी परियोजनाओं के कारण ग्रामीणों में आक्रोश।
अजय कुमार चौधरी, सतबरवा ( पलामू )। पलामू जिले के सतबरवा प्रखंड की बोहिता पंचायत के सेहरा गांव में जल जीवन मिशन के तहत चल रही ‘ हर घर जल ’ योजना वर्तमान में गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है। सरकारी दस्तावेजों में यह दावा किया गया है कि गांव के 545 परिवारों में से 536 घरों तक नल जल कनेक्शन सफलतापूर्वक पहुंचा दिया गया है। हालांकि, गांव के निवासियों का कहना है कि आधे से अधिक घरों में नियमित रूप से पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। यह गांव लगभग 2676 लोगों का घर है, जिसमें 697 अनुसूचित जाति के लोग, 219 अनुसूचित जनजाति के लोग और 1760 सामान्य वर्ग के लोग शामिल हैं। विभाग का कहना है कि पाइपलाइन को आदिवासी टोला, चेरो टोला, हरिजन टोला और मियां टोला सहित गांव के कुल छह टोलों तक पहुंचाया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे काफी अलग है। कई क्षेत्रों में यह योजना अभी भी अधूरी है, जिसके कारण लोगों को आज भी पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस गांव में जल जीवन मिशन के तहत कुल 15 जलमीनार स्थापित किए गए हैं, जिन पर लगभग 1 करोड़ 22 लाख रुपये की लागत आई है। इसके अतिरिक्त, 19 स्थानों पर भूजल आधारित बोरिंग का रिकॉर्ड मौजूद है, और उनके जीपीएस कोड और स्थान भी दर्ज किए गए हैं। इस परियोजना के लिए कार्यादेश 2 जून 2023 को जारी किया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश, कई योजनाएं अभी भी पूरी नहीं हो पाई हैं। विभागीय रिपोर्टों के अनुसार, 27 मार्च 2026 को प्रयोगशाला परीक्षण और 17 अप्रैल 2026 को फील्ड परीक्षण में पानी की गुणवत्ता सुरक्षित पाई गई थी। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि स्कूलों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है और जल-स्वच्छता समिति में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है। हालांकि, नियमित पानी की आपूर्ति न होने के कारण ये दावे खोखले साबित हो रहे हैं। ग्रामीणों की शिकायत ों के बाद स्थिति की सच्चाई सामने आई है। गांव के निवासी दया राम ने 22 फरवरी 2026 को केंद्र सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर एक शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत के जवाब में, जूनियर इंजीनियर सुमन कुमार ने 30 मार्च 2026 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें बताया गया कि 12 जलमीनारों में से 10 चालू हैं, जबकि 2 खराब हैं। इससे पहले, 26 सितंबर 2023 को जल शक्ति मंत्रालय की एक केंद्रीय टीम ने गांव का दौरा किया और योजनाओं की गुणवत्ता और उनके कार्यान्वयन पर अपनी असंतुष्टि व्यक्त की थी। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में कई जलमीनार या तो अधूरे हैं या खराब हालत में पड़े हैं। कई स्थानों पर बोरिंग करने के बावजूद पानी नहीं निकल रहा है। कुछ जलमीनारों की मोटर खराब हो गई है, जबकि कुछ सिस्टम महीनों से बंद पड़े हैं। कई घरों तक पानी की आपूर्ति बहुत सीमित है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी रिकॉर्ड में योजना को पूरा दिखाया गया है, जबकि जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। इस मामले की पुनः जांच करने का आश्वासन दिया गया है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सहायक अभियंता राजेश कुमार सिंह ने कहा कि जांच में पाई जाने वाली किसी भी कमी को दूर किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर घर तक पानी पहुंचे और लोगों को पेयजल संकट से मुक्ति मिले। ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द से जल्द योजना को पूरा किया जाए और नियमित रूप से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि योजना में पारदर्शिता बरती जानी चाहिए और लोगों को इसकी प्रगति के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए.
अजय कुमार चौधरी, सतबरवा (पलामू)। पलामू जिले के सतबरवा प्रखंड की बोहिता पंचायत के सेहरा गांव में जल जीवन मिशन के तहत चल रही ‘हर घर जल’ योजना वर्तमान में गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है। सरकारी दस्तावेजों में यह दावा किया गया है कि गांव के 545 परिवारों में से 536 घरों तक नल जल कनेक्शन सफलतापूर्वक पहुंचा दिया गया है। हालांकि, गांव के निवासियों का कहना है कि आधे से अधिक घरों में नियमित रूप से पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। यह गांव लगभग 2676 लोगों का घर है, जिसमें 697 अनुसूचित जाति के लोग, 219 अनुसूचित जनजाति के लोग और 1760 सामान्य वर्ग के लोग शामिल हैं। विभाग का कहना है कि पाइपलाइन को आदिवासी टोला, चेरो टोला, हरिजन टोला और मियां टोला सहित गांव के कुल छह टोलों तक पहुंचाया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे काफी अलग है। कई क्षेत्रों में यह योजना अभी भी अधूरी है, जिसके कारण लोगों को आज भी पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस गांव में जल जीवन मिशन के तहत कुल 15 जलमीनार स्थापित किए गए हैं, जिन पर लगभग 1 करोड़ 22 लाख रुपये की लागत आई है। इसके अतिरिक्त, 19 स्थानों पर भूजल आधारित बोरिंग का रिकॉर्ड मौजूद है, और उनके जीपीएस कोड और स्थान भी दर्ज किए गए हैं। इस परियोजना के लिए कार्यादेश 2 जून 2023 को जारी किया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश, कई योजनाएं अभी भी पूरी नहीं हो पाई हैं। विभागीय रिपोर्टों के अनुसार, 27 मार्च 2026 को प्रयोगशाला परीक्षण और 17 अप्रैल 2026 को फील्ड परीक्षण में पानी की गुणवत्ता सुरक्षित पाई गई थी। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि स्कूलों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है और जल-स्वच्छता समिति में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है। हालांकि, नियमित पानी की आपूर्ति न होने के कारण ये दावे खोखले साबित हो रहे हैं। ग्रामीणों की शिकायतों के बाद स्थिति की सच्चाई सामने आई है। गांव के निवासी दया राम ने 22 फरवरी 2026 को केंद्र सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर एक शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत के जवाब में, जूनियर इंजीनियर सुमन कुमार ने 30 मार्च 2026 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें बताया गया कि 12 जलमीनारों में से 10 चालू हैं, जबकि 2 खराब हैं। इससे पहले, 26 सितंबर 2023 को जल शक्ति मंत्रालय की एक केंद्रीय टीम ने गांव का दौरा किया और योजनाओं की गुणवत्ता और उनके कार्यान्वयन पर अपनी असंतुष्टि व्यक्त की थी। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में कई जलमीनार या तो अधूरे हैं या खराब हालत में पड़े हैं। कई स्थानों पर बोरिंग करने के बावजूद पानी नहीं निकल रहा है। कुछ जलमीनारों की मोटर खराब हो गई है, जबकि कुछ सिस्टम महीनों से बंद पड़े हैं। कई घरों तक पानी की आपूर्ति बहुत सीमित है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी रिकॉर्ड में योजना को पूरा दिखाया गया है, जबकि जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। इस मामले की पुनः जांच करने का आश्वासन दिया गया है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सहायक अभियंता राजेश कुमार सिंह ने कहा कि जांच में पाई जाने वाली किसी भी कमी को दूर किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर घर तक पानी पहुंचे और लोगों को पेयजल संकट से मुक्ति मिले। ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द से जल्द योजना को पूरा किया जाए और नियमित रूप से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि योजना में पारदर्शिता बरती जानी चाहिए और लोगों को इसकी प्रगति के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए
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