सैंडविच मेकर से बनाएं ये 5 टेस्टी और झटपट डिशेज

सैंडविच मेकर केवल सैंडविच बनाने के लिए ही नहीं है! मास्टरशेफ विनर पंकज भदौरिया ने इसे मल्टीटास्कर बताया है। जानें पनीर टिक्का, वेफल्स, और पराठे जैसी स्वादिष्ट और आसान रेसिपीज जो आप सैंडविच मेकर में बना सकते हैं। अपनी रसोई को और भी खास बनाएं!

सैंडविच मेकर आजकल हर किसी की रसोई में मौजूद होता है। इसमें लोग झटपट तरीके से सैंडविच बनाकर खा सकते हैं। सैंडविच मेकर की खासियत होती है कि इसमें आप एक बार में ही दो या चार सैंडविच साथ बना सकते हैं। मगर क्या आप जानते हैं इस मशीन का इस्तेमाल हम और भी कई डिशेज बनाने में कर सकते हैं? इसके अलावा, लोग रोज-रोज सैंडविच भी नहीं खाते हैं जिस वजह से इसका रोज यूज भी नहीं हो पाता है। यह मशीन आधे समय तो धूल ही फांकती रहती है। इसका सॉल्यूशन हमने निकाल लिया है।

सैंडविच मेकर सिर्फ सैंडविच बनाने के लिए नहीं बल्कि कई कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। हाल ही में मास्टरशेफ सीजन 2 की विनर पंकज भदौरिया ने सैंडविच मेकर को मल्टी टास्कर बताया है। उन्होंने इस मशीन को इस तरीके से इस्तेमाल किया है, जिन्हें जान आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए, आज हम आपको बताते हैं कि आप सैंडविच मेकर का इस्तेमाल किन-किन दिलचस्प तरीकों से कर सकते हैं। यह न सिर्फ आपके समय की बचत करेगा बल्कि खाने को एक नया स्वाद भी देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब सैंडविच मेकर आपकी रसोई का एक अभिन्न अंग बनने जा रहा है, जो आपको हैरान कर देने वाले लाजवाब व्यंजन बनाने में मदद करेगा। तो अब इस मशीन को धूल फांकने से रोकें और इसे मल्टीटास्किंग के लिए तैयार करें।

सैंडविच मेकर में बनाएं ये टेस्टी डिशेज: 1. पनीर टिक्का और सोया चाप: जी हां, आप सैंडविच मेकर में पनीर टिक्का और सोया चाप बना सकते हैं। चौकिए मत, ये बिल्कुल सच है। अगर आपके घर में तंदूर नहीं है तो आप रेस्टोरेंट जैसा टिक्का बना सकते हैं, इस सैंडविच मेकर में। पनीर या सोया चाप को दही और मसाले की ग्रेवी में मैरीनेट करें। इसके बाद सीख में लगाकर बटर से सैंडविच ग्रिलर को ग्रीस कर लें। अब इसके ऊपर पनीर या सोया रखें और ग्रिल करें, जब तक कि वो सुनहरे और क्रिस्पी न हो जाएं।

2. झटपट हैश ब्राउंस: आप सैंडविच मेकर में हैश ब्राउंस भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको आलू को कद्दूकस करना है। इसके बाद उसमें से पानी निकालकर काला मिर्च का पाउडर, नमक और मक्खन के साथ कॉर्न फ्लॉर मिलाना है। इसके बाद छोटी-छोटी पैटी बनाकर सैंडविच मेकर में ग्रिल करना है। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से पकने के बाद आप इन्हें निकाल लीजिए। हैश ब्राउंस तैयार है, और आप इसे अपनी पसंद की चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं।

3. क्रिस्पी वेफल्स: बच्चों का फेवरेट वेफल्स भी आप सैंडविच मेकर में बना सकते हैं। इसके लिए आपको दूध, मैदा, चीनी, बेकिंग सोडा और वनीला एसेंस मिलाकर एक बैटर बनाना है। इसके बाद सैंडविच मेकर पर मक्खन से ग्रीसिंग करें और वेफल्स का बैटर डालकर हल्का फैलाएं। इसे तब तक पकाएं जब तक कि वेफल्स सुनहरे और कुरकुरे न हो जाएं। फिर इसे ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट सिरप और क्रीम के साथ सर्व करें।

4. भरवां सब्जियां: सैंडविच मेकर में सब्जी बनाना, यह आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप बैंगन, भिंडी और करेले का भरवा भी इसमें आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आपको सब्जियों में कट लगाकर उसमें मसाले डालने हैं और फिर सैंडविच मेकर में सरसों का तेल डालकर इन्हें पकाना है। सब्जियां जब रोस्ट हो जाएं तो निकाल लें। आपकी क्रिस्पी और मसालेदार सब्जी तैयार है।

5. पराठे सेंके: स्टफिंग वाले पराठे आप सैंडविच मेकर में बना सकते हैं। इसके लिए आपको स्टफिंग भरकर आटे की लोई बेलनी है। इसके बाद सैंडविच मेकर में घी या तेल लगाकर पराठे को सेकें। इसे दोनों तरफ से पकाएं और जब क्रिस्पी हो जाएं तो निकाल लें। पराठे को दही, अचार या अपनी मनपसंद सब्जी के साथ सर्व करें। तो अब आप भी सैंडविच मेकर को सिर्फ सैंडविच तक ही सीमित न रखें और इन अद्भुत डिशेज को ट्राई करें





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