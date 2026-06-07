सैदपुर में बस के चपेट में मोटरसाइकिल पर सवार 5 व्यक्तियों में से 3 की मृत्यु, मुख्यमंत्री योगी ने शोक व्यक्त

गाजीपुर के सैदपुर इलाके में बस दुर्घटना में मोटरसाइकिल पर सवार पाँच लोगों में से तीन महिलाएँ और एक छोटी बच्ची की मृत्यु, दो की जान बची; घटना पर मुख्यमंत्री योगी ने शोक प्रकट किया और जिला प्रशासन को सहायता के निर्देश दिए।

गाजीपुर के सैदपुर क्षेत्र में यह भयंकर सड़क दुर्घटना रविवार को हुई, जब एक मोटरसाइकिल पर सवार पाँच व्यक्ति एक बस की चपेट में आ गए, जिसके परिणामस्वरूप तीन लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। दुर्घटना की विशिष्ट परिस्थितियाँ इस प्रकार हैं: सવારે जब मिर्जापुर के निवासी प्रतीक, उनके परिवार के साथ सैदपुर की ओर जा रहे थे, होटल से ससुराल जाने के बाद बस और मोटरसाइकिल का टकराव हो गया। मोटरसाइकिल पर सवार थीं काजल गिरी (20), उनकी चार महीने की बेटी सेजल और रितु गिरी (24) - दोनों परिवार की भाभी। इनके अलावा मोटरसाइकिल पर थे ड्राइवर के पुत्र, डि.

एक डेढ़ साल की बच्ची श्रेया और प्रतीक स्वयं। जब दो वाहन एक ही समय बहरियाबाद - सैदपुर के हाईवे पर मुड़ रहे थे, मोटरसाइकिल की स्थिति बदलने के कारण उसकी चपेट में बस बख्शती नहीं रही। बस के तेज़ ऑटोनॉमस चढ़ाव के कारण बाइक के तीनों लोगों को निचे धक्का मिल गया और वे बस के पहियों के नीचे फँस गए। केवल बाइक के टैंक पर बैठी छोटी लड़की और बाइक के पीछे गिरा हुआ पिता को फायदा हुआ और वे तुरंत सड़क के दूसरी तरफ धकेल चले गए। दुर्घटना स्थल पर पहुँचने पर मोटरसाइकिल के नीचे तीनों व्यक्तियों के शव मिले, जिनमें काजल, उनकी बेटी सेजल और रितु गिरी शामिल थीं। मृतकों के शव को गंभीर स्थिति के कारण पुलिस ने पहले पॉलिथीन में भरने के बाद गवाहों के निर्देशानुसार हिसाब-किताब किया। इसी बीच दुर्घटना से घायल सीट पर मौजूद श्रेया तथा बीमार से बचने वाले प्रतीक को तुरंत सैदपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया। घटना पर प्रतिक्रिया बहुत तेज़ थी। जब बस चालकों ने रास्ते में दुर्घटना देखकर भागने का प्रयास किया, तो रैडियल पथिकों ने उन्हें पकड़ कर पिटाई की। बाद में लगे पुलिस ने चलाऊ का गिरफ्तारी कर हिरासत में लिया। दुर्घटना के बाद अथवा घटना के बाद, पुलिस ने समुचित तहरीर और मुकदमा दर्ज कर दिया। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना के बारे में जानकारी लेते हुए शोक व्यक्त किया तथा घायल एवं मृतकों के परिवार को अपनी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त की। उन्होंने प्रशासन को बिना किसी बाधा के आवश्यक सहायता और चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इस तरह की दुर्घटनाएँ गाजीपुर और आस-पास के इलाकों में सतत भारी चिंता का विषय बन चुकी हैं, क्योंकि सड़क सुरक्षा के अध्यादेशों का पालन बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। इस दुर्घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता अभियान चलाने और दुर्घटना विशेषकर मोटरसाइकिल और बस के संयोजन को नियंत्रित करने के लिये कड़ी प्राथमिकता देने का आह्वान किया है। मीडिया कवरेज के अनुसार, गाजीपुर में अक्सर इस तरह की घटनाएँ होते रहें हैं, और जनता से अपील जारी की जा रही है कि सड़क नियमावली का पालन करें, ताकि अति महँगी मानव लागत का सामना न करना पड़े। समापन में कहा जा सकता है कि दुर्घटना से तीन लोगों की वध हो गई जबकि दो की जान बच गयी। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि सड़क पर अपारटाईट और दोनों पक्षों के बीच असमर्थक संघ कारण होते हैं





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