सैफ अली खान ने अपने 'लाइफ का पर्पस' बयान और 'कर्तव्य' के पोस्टर वाला मोमेंट दिया इंटरनेट का फेवरेट वायरल मोमेंट

सैफ अली खान एक ऐसे सितारे हैं जो इंटरनेट के दीवाने हैं. उनकी बेफिक्री, खुद को समझने और मस्तीभरे अंदाज की वजह से उन्हें लंबे समय से GenZ coded कहा जाता है. पिछले हफ्ते उन्होंने अपने फैंस को प्यार करने का मौका दिया और अनजाने में ही इंटरनेट का सबसे फेवरेट वायरल मोमेंट दे दिया. इवेंट पर पहुंचते समय सैफ डांस करते हुए अंदर जा रहे थे, फिर उन्हें अपने ही पोस्टर से 'आशीर्वाद' लेते देखा गया. इंटरनेट ने तुरंत इस हरकत को उनकी पत्नी करीना कपूर खान के आइकॉनिक 'मैं अपनी फेवरेट हूं' एनर्जी से जोड़ दिया, जिसके बाद मीम्स की बाढ़ आ गई. अब सैफ अली खान ने खुद इस वायरल मोमेंट पर बात की है. नेटफ्लिक्स के शेयर किए एक वीडियो में उन्होंने बताया, 'देखिए, बात ये है कि आप चल रहे होते हैं, वहां कर्तव्य का बड़ा पोस्टर है और वो कॉप… आप देख सकते हैं कि मैं फिल्म को ऑल द बेस्ट कह रहा हूं, खुद को भी. फिल्म में वो जो लड़ रहा है, वो अपने घर और परिवार के लिए है. जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, तो पाया कि किरदार में कई शानदार क्वालिटीज हैं और वो शायद मुझसे कहीं ज्यादा शानदार है.'

सैफ अली खान में एक खास कूल अंदाज है, जिस पर इंटरनेट कई सालों से दीवाना रहा है. यंग फैंस उन्हें लंबे समय से GenZ coded कह रहे हैं.

अपनी बेफिक्री, खुद को समझने और मस्तीभरे अंदाज की वजह से सैफ आज के जमाने के फेवरेट सितारे बने हुए हैं. पिछले हफ्ते उन्होंने खुद को एक बार फिर प्यार करने का मौका फैंस को दिया. और पढ़ें7 मई को सैफ अली खान की फिल्म 'कर्तव्य' का ट्रेलर लॉन्च हुआ था. इस इवेंट में सैफ ने अनजाने में ही इंटरनेट का सबसे फेवरेट वायरल मोमेंट दे दिया.

इवेंट पर पहुंचते समय सैफ डांस करते हुए अंदर जा रहे थे, फिर उन्हें अपने ही पोस्टर से 'आशीर्वाद' लेते देखा गया. इंटरनेट ने तुरंत इस हरकत को उनकी पत्नी करीना कपूर खान के आइकॉनिक 'मैं अपनी फेवरेट हूं' एनर्जी से जोड़ दिया, जिसके बाद मीम्स की बाढ़ आ गई. अब सैफ अली खान ने खुद इस वायरल मोमेंट पर बात की है.

नेटफ्लिक्स के शेयर किए एक वीडियो में उन्होंने बताया, 'देखिए, बात ये है कि आप चल रहे होते हैं, वहां कर्तव्य का बड़ा पोस्टर है और वो कॉप… आप देख सकते हैं कि मैं फिल्म को ऑल द बेस्ट कह रहा हूं, खुद को भी. फिल्म में वो जो लड़ रहा है, वो अपने घर और परिवार के लिए है.

जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, तो पाया कि किरदार में कई शानदार क्वालिटीज हैं और वो शायद मुझसे कहीं ज्यादा शानदार है.





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