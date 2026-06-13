सैमसंग Galaxy A27 5G: 6 साल का लंबा सॉफ्टवेयर अपडेट, 5,000mAh बैटरी और ट्रिपल रियर कैमरा

सैमसंग ने अपने अपकमिंग स्मार्टफोन Galaxy A27 5G की लिस्टिंग चेक रिपब्लिक में अपनी वेबसाइट पर कर दी है। इस लिस्टिंग से पता चलता है कि इस हैंडसेट में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा, जिसमें 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा शामिल है।

सैमसंग ने अपने अपकमिंग स्मार्टफोन Galaxy A27 5G की लिस्टिंग चेक रिपब्लिक में अपनी वेबसाइट पर कर दी है। इस लिस्टिंग से पता चलता है कि इस हैंडसेट में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा, जिसमें 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा शामिल है। इसके अलावा, ये स्मार्टफोन 6 साल तक के OS अपग्रेड्स और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स का वादा करता है। इसमें 6.

7 इंच का फुल-HD+ सुपर AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जो 120Hz तक का रिफ्रेश रेट, 16 मिलियन कलर्स और 800 nits तक की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। क्वालकॉम का ऑक्टा-कोर Snapdragon 6 Gen 3 चिपसेट इस हैंडसेट को पावर देगा, जो 2.4GHz की पीक क्लॉक स्पीड जनरेट करता है। स्मार्टफोन में 5,000mAh की बैटरी दी जाएगी, जिसके बारे में दावा किया गया है कि ये सिंगल चार्ज पर 23 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक टाइम दे सकती है। कैमरा सेटअप पर नजर डालें तो, सैमसंग Galaxy A27 5G में ट्रिपल रियर कैमरा यूनिट मिलेगी, जिसमें f/1.8 अपर्चर वाला 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, f/2.2 अपर्चर वाला 5-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और f/2.4 अपर्चर वाला 2-मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा शामिल है। फ्रंट में, हैंडसेट में f/2.2 अपर्चर वाला 12-मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया जाएगा। इस हैंडसेट का डायमेंशन 162.4×78.2×7.8mm और वजन लगभग 200 ग्राम होगा। लिस्टिंग के मुताबिक, सिक्योरिटी के लिए सैमसंग Galaxy A27 5G में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलेगा। ऑनबोर्ड सेंसर्स की लिस्ट में एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, जियोमैग्नेटिक सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी शामिल होंगे। कनेक्टिविटी के लिए ये फोन 5G, 4G LTE, डुअल-बैंड Wi-Fi, ब्लूटूथ 5.1, GPS, Glonass, BeiDou, Galileo और QZSS को सपोर्ट करेगा





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सैमसंग Galaxy A27 5G 6 साल का लंबा सॉफ्टवेयर अपडेट 000Mah बैटरी ट्रिपल रियर कैमरा

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