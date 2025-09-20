सोनबरसा राज विधानसभा क्षेत्र: जनता को विधायक से कितनी उम्मीदें?

सोनबरसा राज विधानसभा क्षेत्र में विधायक रत्नेश सादा के कामकाज पर जनता की राय. क्षेत्र में विकास की धीमी गति, जर्जर सड़कें और रोजगार के सीमित अवसर प्रमुख चिंताएं. लोग बुनियादी सुविधाओं में सुधार और विधायक की सक्रियता की उम्मीद कर रहे हैं.

सहरसा. सोनबरसा राज विधानसभा क्षेत्र बिहार राज्य के सहरसा जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण सीट है, जिसकी राजनीति में गहरी दिलचस्पी है. वर्तमान में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के रत्नेश सादा इस क्षेत्र के विधायक हैं. रत्नेश सादा न केवल विधायक हैं, बल्कि वर्तमान बिहार सरकार में मध्य निषेध विभाग के मंत्री भी हैं, जिससे उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है.

पिछले चुनावों के नतीजों पर नज़र डालें तो रत्नेश सादा लगातार तीसरी बार इस क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं, जो उनकी लोकप्रियता और क्षेत्र में मजबूत पकड़ का संकेत देता है. हालांकि, उनकी लोकप्रियता के बावजूद, इस बार विधानसभा चुनाव में जनता का मिजाज थोड़ा अलग दिख रहा है. सोनबरसा राज विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं में इस बार अपने विधायक और उनके कामकाज को लेकर कई तरह की उम्मीदें और सवाल हैं. मतदाताओं के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि पिछले पांच सालों में क्षेत्र का कितना विकास हुआ है और वर्तमान विधायक से उन्हें कितनी उम्मीदें हैं. सोनबरसा राज विधानसभा क्षेत्र के बनवा चौक पर जब स्थानीय लोगों से बातचीत की गई, तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए.बनवा चौक पर स्थानीय लोगों से बातचीत के दौरान कई दिलचस्प बातें निकलकर सामने आईं. एक बड़ी संख्या में लोगों ने कहा कि उन्हें यह भी नहीं पता कि उनके वर्तमान विधायक कौन हैं. यह स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि यह दर्शाता है कि विधायक चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में कम ही दिखाई देते हैं और जनता के बीच उनकी उपस्थिति न के बराबर होती है. लोगों ने यह भी शिकायत की कि विधायक द्वारा क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने में रुचि नहीं दिखाई गई, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है. लोगों ने विशेष रूप से क्षेत्र की जर्जर सड़कों की हालत पर चिंता व्यक्त की, जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित करती हैं. ग्रामीणों ने बताया कि सड़कों की हालत इतनी खराब है कि बारिश के मौसम में जलभराव हो जाता है, जिससे आवाजाही मुश्किल हो जाती है. इसके अलावा, लोगों ने रोजगार के सीमित अवसरों और क्षेत्र में विकास की धीमी गति पर भी निराशा व्यक्त की. ग्रामीणों ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में कई योजनाओं और दावों के बावजूद बुनियादी सुविधाओं का अभाव बना हुआ है. बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपेक्षित सुधार देखने को नहीं मिला है.युवाओं ने भी अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि वे रोजगार के अवसर सीमित होने से निराश हैं और क्षेत्र में विकास की गति धीमी है. वे चाहते हैं कि विधायक क्षेत्र में अधिक सक्रिय हों, लोगों की समस्याओं को सुनें और उनका समाधान करें. हालांकि, कुछ लोगों ने मंत्री पद पर होने के कारण रत्नेश सादा से यह उम्मीद भी जताई है कि वे क्षेत्र के विकास के लिए बेहतर काम करेंगे. लेकिन वर्तमान हालात से वे भी संतुष्ट नहीं हैं. कई लोगों ने कहा कि विकास योजनाओं का बीड़ा विधायक को लेकर चलना चाहिए, लेकिन पिछले पांच सालों में सुधार की झलक न के बराबर मिली. स्थानीय व्यापारी वर्ग ने भी अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बेहतर सड़क और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में उनका व्यापार प्रभावित होता है. वे आगामी चुनावों में क्षेत्र के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे पर जोर देने की उम्मीद करते हैं. इस क्षेत्र के ग्रामीण और शहरी दोनों ही वर्ग यह चाहते हैं कि उनकी आवाज को विधायक और सरकार तक पहुंचाया जाए और क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो. वे चुनावी वादों से हटकर ठोस कार्यों की उम्मीद कर रहे हैं, जिससे उनके जीवन में सुधार हो सके. 2020 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो रत्नेश सदा को 67,678 वोट मिले और वे जदयू से जीत हासिल की, जबकि तर्णी ऋषिदेव को 54,212 वोट मिले और वे कांग्रेस से हार गए. सरिता देवी को 13,566 वोट मिले और वे लोजपा से हार गईं, जिससे क्षेत्र के चुनावी रुझानों का पता चलता है





