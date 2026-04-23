सोना-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट: निवेशकों के लिए सुनहरा अवसर?

एमसीएक्स पर सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। चांदी 6000 रुपये प्रति किलो सस्ती हुई है, जबकि सोना 938 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया है।

सोना और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे निवेश कों और आम उपभोक्ताओं दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ( एमसीएक्स ) पर गुरुवार को चांदी की कीमतों में शुरुआती कारोबार में ही 6000 रुपये की गिरावट आई, जिसके परिणामस्वरूप यह अपने उच्चतम स्तर से 1.

97 लाख रुपये प्रति किलो से अधिक सस्ती हो गई है। यह गिरावट चांदी के बाजार में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि पिछले कुछ समय से चांदी की कीमतों में लगातार वृद्धि देखी जा रही थी। इस गिरावट के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें वैश्विक आर्थिक स्थिति, डॉलर की मजबूती और निवेशकों की मुनाफावसूली शामिल हैं। चांदी की कीमतों में यह गिरावट उन उद्योगों के लिए भी राहत लेकर आएगी जो चांदी का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, गहने और सौर ऊर्जा। सोने की कीमतों में भी गिरावट आई है, हालांकि चांदी की तुलना में यह गिरावट कम है। एमसीएक्स पर सोने की कीमतें 5 जून की एक्सपायरी के लिए 938 रुपये प्रति 10 ग्राम कम हो गईं, जिससे यह अपने पिछले बंद भाव 1,52,657 रुपये प्रति 10 ग्राम से गिरकर 1,51,719 रुपये पर आ गई। कुल मिलाकर, सोना अब अपने उच्चतम स्तर से 51,000 रुपये सस्ता हो चुका है। सोने की कीमतों में यह गिरावट उन निवेशकों के लिए एक अवसर हो सकता है जो सोने को सुरक्षित निवेश मानते हैं और कम कीमत पर सोना खरीदना चाहते हैं। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव होता रहता है, और निवेशकों को निवेश करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट का असर भारतीय बाजार पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारत सोने और चांदी का एक प्रमुख उपभोक्ता है। एमसीएक्स पर 5 मई की एक्सपायरी वाली चांदी की कीमत बीते कारोबारी दिन 2,48,364 रुपये पर बंद हुई थी, लेकिन गुरुवार को कारोबार शुरू होते ही यह गिरकर 2,42,220 रुपये पर आ गई। इस प्रकार, चांदी की कीमत में एक झटके में 6,144 रुपये प्रति किलो की गिरावट आई। चांदी का जनवरी का उच्चतम स्तर 4,39,337 रुपये प्रति किलो था, और ताजा गिरावट के बाद अब 1 किलो चांदी का वायदा भाव 1,97,117 रुपये तक कम हो गया है। यह गिरावट चांदी के वायदा बाजार में भी देखी जा रही है, जो दर्शाता है कि निवेशकों को चांदी की कीमतों में और गिरावट की उम्मीद है। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट का कारण वैश्विक बाजार में कमजोर मांग और डॉलर की मजबूती को बताया जा रहा है। इसके अलावा, अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना भी सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव डाल रही है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे सोने और चांदी में निवेश करने से पहले बाजार की स्थिति का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करें और अपने जोखिम सहने की क्षमता को ध्यान में रखें। यह गिरावट सोने और चांदी के बाजार में एक नया दौर शुरू कर सकती है, और निवेशकों को इस स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए





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