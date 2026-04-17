सोना-चांदी आयात पर अनिश्चितता: बैंकों ने रोके नए ऑर्डर, बाजार में बढ़ी चिंता

सरकारी मंजूरी में देरी के कारण भारत में सोना और चांदी के आयात पर अनिश्चितता का माहौल है। बैंकों ने नए आयात ऑर्डर रोक दिए हैं, जिससे बंदरगाहों पर कीमती धातुएं फंसी हुई हैं और घरेलू बाजार में चिंताएं बढ़ गई हैं। इस स्थिति का असर त्योहारी सीजन के दौरान कीमतों पर पड़ सकता है।

नई दिल्ली। सोना और चांदी खरीदने का मन बना रहे लोगों के लिए यह एक महत्वपूर्ण सूचना है। भारत में कीमती धातुओं, सोना और चांदी के आयात को लेकर एक अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। सरकारी स्वीकृतियों में हो रही देरी के कारण बैंक ों ने फिलहाल इन बहुमूल्य धातुओं के नए आयात आदेशों को रोक दिया है। इस फैसले का असर न केवल घरेलू बाजार पर पड़ेगा, बल्कि वैश्विक कीमतों और भारत की समग्र अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस समस्या का मुख्य कारण सरकार

द्वारा नई अनुमतियों का जारी न होना है। सामान्यतः, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) एक अधिसूचना जारी करता है। इस अधिसूचना में उन बैंकों की सूची होती है जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा सोना और चांदी का आयात करने की अनुमति दी जाती है। पिछला ऐसा आदेश अप्रैल 2025 में जारी किया गया था, जिसकी वैधता 31 मार्च 2026 तक थी। तब से लेकर अब तक कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है। इस वजह से, बैंक नई खरीदारी करने से कतरा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, आवश्यक स्वीकृतियों के अभाव में, 5 टन से अधिक सोना और लगभग 8 टन चांदी कस्टम क्लीयरेंस के बिना बंदरगाहों पर फंसी हुई है। मुंबई और कोलकाता के बुलियन व्यापारियों का कहना है कि जब पहले से आयात की गई खेप का ही निपटारा नहीं हो पा रहा है, तो नए ऑर्डर देने का कोई औचित्य नहीं है। भारत में वर्ष 2025 के दौरान सोने की मांग घटकर लगभग 710.9 मीट्रिक टन तक पहुंच गई है, जो पिछले पांच वर्षों में सबसे कम है। वर्तमान में, बाजार पुराने स्टॉक और एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) से होने वाली बिक्री पर निर्भर है, लेकिन इन माध्यमों से भी निकासी बढ़ रही है। यदि आयात शीघ्र ही शुरू नहीं होता है, तो आपूर्ति में कमी आने की संभावना है। इसका विशेष रूप से त्योहारी सीजन के दौरान प्रभाव दिख सकता है। अक्षय तृतीया जैसे महत्वपूर्ण सोना खरीदने वाले पर्वों के बाद, कीमतों में प्रीमियम बढ़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है। बुलियन और आभूषण उद्योग से जुड़े पेशेवर सरकार से शीघ्र स्पष्टीकरण की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, तो बाजार में अस्थिरता और कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखा जा सकता है। सोने और चांदी की मांग में कमी से भारत का आयात भी घटेगा, जिससे व्यापार घाटा कम हो सकता है। इसका सकारात्मक प्रभाव रुपये पर पड़ सकता है, जो इस वर्ष एशियाई मुद्राओं में सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वालों में से एक रहा है। इस खबर का शीर्षक "सोना-चांदी आयात पर अनिश्चितता: बैंकों ने रोके नए ऑर्डर, बाजार में बढ़ी चिंता" है। इसका सारांश यह है कि सरकारी मंजूरी में देरी के कारण बैंकों ने सोना-चांदी के नए आयात ऑर्डर रोक दिए हैं, जिससे बंदरगाहों पर कीमती धातुएं फंसी हुई हैं और घरेलू बाजार में चिंता बढ़ रही है। यह स्थिति त्योहारी सीजन के दौरान कीमतों को प्रभावित कर सकती है और व्यापार घाटे को कम करने में अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर सकती है





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