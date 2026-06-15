सोनीपत: नगर परिषद से अब घर-घर पहुंचेंगे प्रॉपर्टी टैक्स बिल, बकाया राशि की पूरी जानकारी मिलेगी

गोहाना नगर परिषद द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स के भुगतान की व्यवस्था को सुधारने के लिए नए बिल वितरण की योजना बनाई गई है। 34 हजार से अधिक प्रॉपर्टी धारकों को घर पर ही बिल दिखाए जाएंगे, जिसमें बकाया राशि और वर्तमान कर की पूरी जानकारी शामिल होगी। इससे विशेष रूप से बुजुर्ग और कम पढ़े-लिखे लोगों की सुविधा होगी और टैक्स जमा करने में आसानी मिलेगी।

सोनीपत में नगर परिषद द्वारा नई प्रॉपर्टी टैक्स बिल वितरण व्यवस्था शुरू की गई है। गोहाना नगर परिषद अब हर घर तक प्रॉपर्टी टैक्स के बिल पहुंचाएगी, जिससे 34 हजार से अधिक प्रॉपर्टी आईडी धारकों को अपने बकाया राशि और वर्तमान कर की स्पष्ट जानकारी मिलेगी। नगर परिषद ने एक एजेंसी के साथ अनुबंध किया है जो बिलों का प्रिंटिंग करवाकर शहर में वितरण करेगी। पिछले कुछ वर्षों से बिल घर पर नहीं पहुंच रहे थे, जिससे कई लोग टैक्स जमा करने में देरी कर रहे थे और नगर परिषद के राजस्व संग्रह पर असर पड़ रहा था। अब भौतिक बिल वितरण से विशेष रूप से बुजुर्ग और कम पढ़े-लिखे लोगों के लिए आसानी होगी क्योंकि यह समूह डिजिटल माध्यमों का नियमित उपयोग नहीं करता। बिल में प्रॉपर्टी आईडी, बकाया राशि , चालू वर्ष का टैक्स और भुगतान विवरण शामिल होगा। साथ ही, जिन पर ज्यादा राशि बकाया है उनके लिए नोटिस भी जारी किए जाएंगे। नगर परिषद का लक्ष्य इस नई व्यवस्था से राजस्व सं चयन में सुधार करना है और 10 हजार से अधिक प्लाटों को रजिस्टर करके करा३ करोड़ की आय तक पहुंचना है। लोगों ने लंबे समय से घर-घर बिल पहुंचाने की मांग की थी, जिस पर नगर परिषद ने अब इस कदम को लिया है। बिल मिलने के बाद लोग अपनी टैक्स स्थिति समझ सकेंगे और समय पर भुगतान कर पाएंगे जिससे आगे कोई भ्रम या देरी नहीं रहेगी.

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प्रॉपर्टी टैक्स नगर परिषद सोनीपत बिल वितरण बकाया राशि

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