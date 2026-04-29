सोना-चांदी में गिरावट, सिगरेट महंगी होने की आशंका और शेयर बाजार में उछाल

29 अप्रैल को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई, जबकि सिगरेट की कीमतों में 17% तक की वृद्धि की संभावना है। शेयर बाजार में तेजी देखी गई और मई में बैंकों की छुट्टियों का ऐलान किया गया।

सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट के साथ-साथ सिगरेट की कीमतों में संभावित वृद्धि और शेयर बाजार में उछाल ने 29 अप्रैल को खबरों में प्रमुखता हासिल की। सोने के दामों में 809 रुपये की गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,47,973 रुपये पर आ गया। वहीं, चांदी की कीमत में 241 रुपये की कमी आई और यह 2,36,300 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। यह गिरावट इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार दर्ज की गई है। इससे पहले, मंगलवार को सोने की कीमत 1,48,782 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत 2,36,541 रुपये प्रति किलो थी। इस गिरावट के पीछे बाजार के विशेषज्ञों का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है, लेकिन वैश्विक आर्थिक संकेतकों और निवेशकों की धारणा का असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ता रहता है। सिगरेट की कीमतों में संभावित वृद्धि की खबर भी महत्वपूर्ण है। रिपोर्टों के अनुसार, प्रमुख सिगरेट कंपनियां, जिनमें ITC और गॉडफ्रे फिलिप्स शामिल हैं, मई में कीमतों में 17% तक की बढ़ोतरी कर सकती हैं। यह वृद्धि विभिन्न करों और उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण हो सकती है। सिगरेट की कीमतों में वृद्धि का सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, जिससे सिगरेट की मांग में कमी आ सकती है। हालांकि, सिगरेट कंपनियों के राजस्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह अभी देखना बाकी है। सिगरेट उद्योग भारत में एक महत्वपूर्ण उद्योग है, और इस पर सरकार की नीतियां और करों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। शेयर बाजार में भी 29 अप्रैल को तेजी देखी गई। सेंसेक्स 609 अंक (0.

79%) की तेजी के साथ 77,496 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 182 अंक (0.76%) की तेजी के साथ 24,178 पर बंद हुआ। ऑटो, IT, रियल्टी और FMCG शेयरों में विशेष रूप से खरीदारी देखी गई। बाजार में इस तेजी का कारण UAE के तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक और ओपेक+ से बाहर निकलने की घोषणा को माना जा रहा है। इससे ओपेक की कच्चे तेल की कीमतों पर नियंत्रण करने की ताकत कमजोर होगी, जिससे बाजार में सकारात्मक माहौल बना है। इसके अतिरिक्त, मई महीने में बैंकों की छुट्टियों का भी ऐलान किया गया है, जिसके अनुसार पूरे महीने में 12 दिन बैंक बंद रहेंगे। इनमें 5 रविवार, 2 शनिवार और 5 अन्य स्थानीय छुट्टियां शामिल हैं। 1 मई को महाराष्ट्र दिवस, बुद्ध पूर्णिमा और मजदूर दिवस के कारण देश में लगभग सभी जगह बैंक बंद रहेंगे। विभिन्न राज्यों में स्थानीय छुट्टियों के कारण बैंकों का कामकाज प्रभावित रहेगा। इसके अलावा, देश के कुछ हिस्सों में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि की खबरें भी आई हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। जयपुर-अजमेर में बारिश हुई और 8 जिलों में ओले गिरे। जैसलमेर में खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए हैं, जबकि लखनऊ में तेज हवा के साथ बारिश हुई। पटना के कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति बनी रही। गर्मी से बचने के लिए 20 कूलर के साथ एक बारात भी निकली





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