सोना-चांदी में गिरावट: कच्चे तेल की तेजी से बाजार में मंदी, जानिए क्यों गिरे दाम?

1 जून को सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई। एमसीएक्स पर सोना 1,561 रुपये टूटा, चांदी 1,485 रुपये गिरी। कच्चे तेल की तेजी और मजबूत डॉलर के कारण यह गिरावट आई है।

सोने और चांदी की कीमतों में आज 1 जून को बाजार खुलते ही भारी गिरावट दर्ज की गई। एमसीएक्स पर सोना 1,561 रुपये टूटकर 1,59,350 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया, जबकि चांदी में 1,485 रुपये की गिरावट आई और यह 2,65,513 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। कारोबार के दौरान सोने में 1,210 रुपये की गिरावट के साथ 1,59,701 रुपये पर और चांदी 458 रुपये गिरकर 2,66,540 रुपये पर ट्रेड कर रही थी। सर्राफा बाजार में भी 24 कैरेट सोना 820 रुपये गिरकर 1,56,220 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। 22 कैरेट सोना 750 रुपये गिरकर 1,43,200 रुपये और 18 कैरेट सोना 610 रुपये गिरकर 1,17,170 रुपये पर आ गया। चांदी सर्राफा बाजार में 2,80,000 रुपये प्रति किलो पर स्थिर रही। इस गिरावट का मुख्य कारण कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी है। कच्चे तेल के दाम बढ़ने से मुद्रास्फीति की चिंता बढ़ गई है, जिससे निवेश क सुरक्षित निवेश के रूप में सोने से दूर हो रहे हैं। इसके अलावा, अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने और वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता के कारण भी सोने की मांग कमजोर पड़ी है। विशेषज्ञों के अनुसार, अगर कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं और डॉलर मजबूत रहता है, तो सोने की कीमतों में और गिरावट आ सकती है। इसके विपरीत, भू-राजनीतिक तनाव और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी से सोने को समर्थन मिल सकता है। निवेश कों के लिए यह समय सतर्क रहने का है। सोने और चांदी में निवेश करने से पहले बाजार की चाल को समझना जरूरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अल्पावधि में सोने में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा, लेकिन लंबी अवधि में यह एक मजबूत निवेश विकल्प बना रहेगा। इसलिए, निवेश कों को डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के माध्यम से धीरे-धीरे निवेश करने की सलाह दी जाती है। साथ ही, सर्राफा बाजार में सोने की कीमत गिरने से ग्राहकों के लिए खरीदारी का अच्छा मौका हो सकता है, खासकर उनके लिए जो शादी या त्योहारों के लिए सोना खरीदना चाहते हैं.

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सोना भाव चांदी रेट एमसीएक्स कच्चा तेल निवेश

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