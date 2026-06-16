सोनी स्पोर्ट्स पर भारत-आयरलैंड टी20 सीरीज का लाइव प्रसारण, स्ट्रीमिंग के लिए सोनी लिव ऐप

भारतीय क्रिकेट टीम 26 और 28 जून को आयरलैंड के खिलाफ दो टी20 मैच खेलेगी। स्टार स्पोर्ट्स के बजाय सोनी स्पोर्ट्स पर हिंदी व अंग्रेजी में प्रसारण होगा और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप पर उपलब्ध होगी।

भारतीय क्रिकेट टीम अपनी नई कप्तान श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में 26 और 28 जून को आयरलैंड के खिलाफ दो तीव्र टी20 मुकाबले खेलने जा रही है। यह सीरीज भारत और आयरलैंड के बीच पहले ही कई बार आयोजित हो चुकी है, पर इस बार इसकी खास बात यह है कि मैचों का प्रसारण पहले की तुलना में पूरी तरह बदल गया है। पारंपरिक तौर पर भारतीय क्रिकेट मैचों का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाता था, लेकिन इस बार स्टार स्पोर्ट्स इस दो मैचों को अपने चैनल पर नहीं दिखाएगा। इसलिए भारतीय दर्शकों को अब सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर ही ट्यून इन करना होगा। सोनी स्पोर्ट्स 3 पर हिंदी में और सोनी स्पोर्ट्स 1 पर अंग्रेजी में इन दोनों टी20 खेलों का प्रसारण होगा, जिससे सभी दर्शकों को अपनी भाषा में आनंद लेने का अवसर मिलेगा। मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग के संदर्भ में भी बदलाव आया है। अब दर्शक सोनी लिव (Sony Liv) ऐप के माध्यम से इन मैचों को ऑनलाइन देख सकते हैं। इस सेवा को उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ताओं को सोनी लिव का रिचार्ज प्लान लेना आवश्यक है, जिससे वे अपने मोबाइल या टैबलेट पर कहीं भी मैच का लाइव फीड पकड़ सकें। इससे भारत में रहने वाले क्रिकेट प्रेमियों को स्ट्रीमिंग की सुविधा मिलती है, जबकि वे पारम्परिक टेलीविजन चैनलों पर भी खेल को देख सकते हैं। टीम इंडिया में इस सीरीज के लिए कुछ नई चेहरों को भी शामिल किया गया है। 15 साल के बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को इस महत्त्वपूर्ण टूर में देखा जाएगा, जबकि प्रिंस यादव, जो आईपीएल 2026 में गेंदबाज़ी में शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं, भी मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा, तिलक वर्मा को टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है, जिससे वह अक्षर पटेल की जगह लेकर टीम में एक नई ऊर्जा लाएंगे। दूसरी ओर, सूर्यकुमार यादव को इस टूर से बाहर कर दिया गया है, जबकि वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 के चैंपियन कप्तान थे। इस बदलाव से टीम की रणनीति और चयन में नया मोड़ आया है। मैचों की विस्तृत लाइन‑अप में श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण जकरवर्ति, रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव शामिल हैं। इस दौरे में भारतीय टीम को नए खिलाड़ियों के साथ मजबूत प्रदर्शन करने का लक्ष्य है, और दर्शकों को उम्मीद है कि भारत-आयरलैंड सीरीज में ऊँचे स्तर की टॉस, बॉलिंग और बैटिंग का दाव पटा दृश्य मिलेगा.

भारतीय क्रिकेट टीम अपनी नई कप्तान श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में 26 और 28 जून को आयरलैंड के खिलाफ दो तीव्र टी20 मुकाबले खेलने जा रही है। यह सीरीज भारत और आयरलैंड के बीच पहले ही कई बार आयोजित हो चुकी है, पर इस बार इसकी खास बात यह है कि मैचों का प्रसारण पहले की तुलना में पूरी तरह बदल गया है। पारंपरिक तौर पर भारतीय क्रिकेट मैचों का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाता था, लेकिन इस बार स्टार स्पोर्ट्स इस दो मैचों को अपने चैनल पर नहीं दिखाएगा। इसलिए भारतीय दर्शकों को अब सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर ही ट्यून इन करना होगा। सोनी स्पोर्ट्स 3 पर हिंदी में और सोनी स्पोर्ट्स 1 पर अंग्रेजी में इन दोनों टी20 खेलों का प्रसारण होगा, जिससे सभी दर्शकों को अपनी भाषा में आनंद लेने का अवसर मिलेगा। मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग के संदर्भ में भी बदलाव आया है। अब दर्शक सोनी लिव (Sony Liv) ऐप के माध्यम से इन मैचों को ऑनलाइन देख सकते हैं। इस सेवा को उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ताओं को सोनी लिव का रिचार्ज प्लान लेना आवश्यक है, जिससे वे अपने मोबाइल या टैबलेट पर कहीं भी मैच का लाइव फीड पकड़ सकें। इससे भारत में रहने वाले क्रिकेट प्रेमियों को स्ट्रीमिंग की सुविधा मिलती है, जबकि वे पारम्परिक टेलीविजन चैनलों पर भी खेल को देख सकते हैं। टीम इंडिया में इस सीरीज के लिए कुछ नई चेहरों को भी शामिल किया गया है। 15 साल के बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को इस महत्त्वपूर्ण टूर में देखा जाएगा, जबकि प्रिंस यादव, जो आईपीएल 2026 में गेंदबाज़ी में शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं, भी मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा, तिलक वर्मा को टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है, जिससे वह अक्षर पटेल की जगह लेकर टीम में एक नई ऊर्जा लाएंगे। दूसरी ओर, सूर्यकुमार यादव को इस टूर से बाहर कर दिया गया है, जबकि वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 के चैंपियन कप्तान थे। इस बदलाव से टीम की रणनीति और चयन में नया मोड़ आया है। मैचों की विस्तृत लाइन‑अप में श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण जकरवर्ति, रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव शामिल हैं। इस दौरे में भारतीय टीम को नए खिलाड़ियों के साथ मजबूत प्रदर्शन करने का लक्ष्य है, और दर्शकों को उम्मीद है कि भारत-आयरलैंड सीरीज में ऊँचे स्तर की टॉस, बॉलिंग और बैटिंग का दाव पटा दृश्य मिलेगा





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