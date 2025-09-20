सोनाक्षी सिन्हा ने जहीर इकबाल के साथ शादी और अंतरधार्मिक विवाह पर की खुलकर बात

अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने अपने पति जहीर इकबाल के साथ शादी के बाद अपनी जिंदगी में आए बदलावों और अंतरधार्मिक विवाह पर खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि कैसे जहीर उनके परिवार के लाडले दामाद बन गए हैं और उनके रिश्ते में धर्म का कोई बंधन नहीं है।

अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने पिछले साल, यानी 2024 में, अपने पति जहीर इकबाल के साथ शादी रचाई थी। दोनों की शादी की खबर के बाद सोशल मीडिया दो भागों में बंट गया था। एक तरफ जहां कई लोग सोनाक्षी की शादी से खुश थे, वहीं कुछ लोग एक्ट्रेस की अंतरधार्मिक विवाह से नाराज थे। अब शादी के एक साल बाद सोनाक्षी ने जहीर के साथ अपने बंधन और अंतरधार्मिक विवाह पर खुलकर बात की है। जहीर के साथ शादी के बाद सोनाक्षी की जिंदगी कैसे बदली? सोनाक्षी ने HT के साथ बातचीत में अपने आप को जहीर के साथ शादी करने के बाद भाग्यशाली

बताया है। अभिनेत्री का कहना है कि वह अपने पति के साथ बेहद खुश हैं और उनकी मस्ती से अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रख पाती हैं। वे एक-दूसरे को काफी सपोर्ट करते हैं और उनकी दोस्ती शादी के बाद भी काफी मजबूत है। सोनाक्षी ने जहीर के लिए कहा, 'वह 100% दामाद बन चुका है। मेरे घर में हर कोई भागता-भागता कहता है कि जहीर आ रहे हैं, दामाद जी आ रहे हैं। सारा खाना तैयार रहना चाहिए।' 'मेरी मां मुझसे 10 बार पूछती हैं कि दामाद जी क्या खाएंगे? आमतौर पर डाइट पर रहते हैं, तो इसलिए मेरी मां नाराज भी हो जाती हैं। मेरे पापा को उनके साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। तो जब भी मैं जाती हूं और अगर दोनों एक कमरे में बैठे होते हैं, तो मैं ही खामोश रहती हूं और दोनों आमतौर पर एक-दूसरे से बातें ही कर रहे होते हैं।' विज्ञापन अंतरधार्मिक विवाह पर क्या बोलीं सोनाक्षी? सोनाक्षी ने आगे जहीर के साथ अपनी अंतरधार्मिक विवाह पर भी बात की। अभिनेत्री से जब पूछा गया कि क्या उनके रिश्ते में धर्म का कोई रोल रहा है, तो उन्होंने कहा, 'हम एक युगल के तौर पर कैसे हैं, नहीं। घर पर हम जिस तरह से रहते हैं, अलग-अलग तरीकों से, जिनमें हम पले-बढ़े हैं, कुछ रीति-रिवाज हैं जिनका वह और उनका परिवार पालन करते हैं, जिनका मैं सचमुच सम्मान करती हूं।' 'कुछ रीति-रिवाज हैं जिनका मैं और मेरा परिवार पालन करते हैं, जिनका वह सम्मान करते हैं। तो मुझे लगता है कि यही इसकी खूबसूरती है। धर्म एक ऐसी चीज है जो हम दोनों के बीच कभी नहीं आएगा। इस बारे में कभी कोई सवाल या झगड़ा या कुछ भी नहीं हुआ, किसी भी तरह का तनाव और मुझे लगता है कि यही इसकी सबसे खूबसूरत बात है। हमारी ताकत सम्मान में है।' सोनाक्षी के प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो अभिनेत्री जल्द ही तेलुगू सिनेमा में डेब्यू करने वाली हैं। वह फिल्म 'जटाधरा' में नजर आएंगी जिसमें सुधीर बाबू, शिल्पा शिरोडकर जैसे अभिनेता शामिल हैं। यह एक सुपरनेचुरल फिल्म है जिसमें सोनाक्षी का किरदार काफी अलग होने वाला है। हालांकि इसकी रिलीज डेट अभी तक कंफर्म नहीं की गई है। सोनाक्षी और जहीर की शादी के बंधन को मजबूत बनाने वाले सम्मान और समझ की भावना को प्रशंसनीय बताया जा सकता है। दोनों ने अपने मतभेदों को पीछे छोड़ते हुए एक-दूसरे का सम्मान किया है, जो उन्हें एक मजबूत और खुशहाल रिश्ते की ओर ले जाता है





AajTak / 🏆 5. in İN हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

सोनाक्षी सिन्हा जहीर इकबाल शादी अंतरधार्मिक विवाह रिश्ता बॉलीवुड जटाधरा

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें