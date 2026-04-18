सोना-चांदी में उतार-चढ़ाव: अक्षय तृतीया से पहले कीमतों में गिरावट, भविष्य पर विशेषज्ञों की नजर

शुक्रवार को सोने-चांदी की कीमतों में मिश्रित रुख देखने को मिला। एमसीएक्स पर जहां तेजी आई, वहीं सर्राफा बाजार में गिरावट दर्ज की गई। अक्षय तृतीया से पहले यह अस्थिरता निवेशकों के लिए चिंता का विषय है। इजरायल-ईरान शांति वार्ता और वैश्विक तेल आपूर्ति में सुधार की उम्मीदों ने धातुओं की कीमतों पर असर डाला है। विशेषज्ञों ने धीरे-धीरे खरीदारी की सलाह दी है।

शुक्रवार को सोने-चांदी की कीमत ों में मिश्रित रुख देखने को मिला। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोनों कीमत ी धातुओं में जहां उछाल दर्ज किया गया, वहीं राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में इनमें गिरावट आई। अक्षय तृतीया जैसे शुभ अवसर से पहले सोने-चांदी में यह अस्थिरता निवेशकों के लिए चिंता का विषय है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि स्थानीय बाजारों में सोने की कीमत ों में वृद्धि की संभावना है। ** एमसीएक्स पर मूल्य विश्लेषण:** एमसीएक्स पर शुक्रवार को सोना और चांदी दोनों के भाव में तेजी देखी

गई। रात 10:30 बजे तक, जून डिलीवरी वाले सोने की कीमत 1,54,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर थी, जो 1648 रुपये की वृद्धि दर्शाती है। इसी तरह, मई डिलीवरी वाली चांदी 2,58,982 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी, जिसमें 10,354 रुपये का उछाल आया था। दिन की शुरुआत दोनों धातुओं के लिए तेजी के साथ हुई थी। दिन के कारोबार के दौरान, सोना अधिकतम 1,55,500 रुपये और चांदी 2,61,750 रुपये तक पहुंचने में कामयाब रही। हालांकि, दिन के मध्य में दोनों धातुओं की कीमतों में कुछ गिरावट भी दर्ज की गई, जहाँ सोना 1,52,547 रुपये और चांदी 2,48,499 रुपये तक नीचे आ गए थे। **सर्राफा बाजार की स्थिति:** घरेलू बाजार में कमजोर मांग के कारण, राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में शुक्रवार को चांदी की कीमत 5,700 रुपये गिरकर 2.53 लाख रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। सोने का भाव 1.56 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रहा। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के आंकड़ों के अनुसार, चांदी की कीमत में 5,700 रुपये, यानी 2.2 प्रतिशत की गिरावट आई, जिससे यह 2,53,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) हो गई। संघ ने यह भी बताया कि 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने के भाव में 1,600 रुपये, यानी 1.01 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, और यह 1,56,200 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) पर पहुंच गया। **कीमतों में गिरावट के मुख्य कारण:** कीमतों में इस गिरावट के तीन प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। पहला, इजरायल और लेबनान के बीच गुरुवार से 10 दिनों का युद्धविराम लागू हुआ है। युद्ध के माहौल में इस राहत ने सोने जैसे सुरक्षित निवेश की मांग को कुछ हद तक कम कर दिया है। दूसरा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि इस सप्ताहांत अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता का अगला दौर हो सकता है। ट्रंप ने दावा किया है कि दोनों देश एक बड़े समझौते के करीब हैं, जिससे खाड़ी क्षेत्र में तनाव कम होगा। तीसरा, ईरानी विदेश मंत्री ने घोषणा की है कि युद्धविराम के दौरान सभी व्यापारिक जहाजों के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य खुला रहेगा। इससे वैश्विक तेल आपूर्ति और व्यापार में सुधार की उम्मीद जगी है, जो धातुओं की कीमतों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। **गुडरिटर्न्स पर मूल्य:** गुडरिटर्न्स वेबसाइट के अनुसार भी सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई। सोना 1,370 रुपये गिरकर 1,54,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं, चांदी 5,000 रुपये लुढ़ककर 2,65,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। गुडरिटर्न्स ने विभिन्न शहरों में सोने के भाव की जानकारी भी दी है: * दिल्ली: 24K ₹154350, 22K ₹141500, 18K ₹115800 * मुंबई: 24K ₹154200, 22K ₹141350, 18K ₹115650 * कोलकाता: 24K ₹154200, 22K ₹141350, 18K ₹115650 * चेन्नई: 24K ₹155020, 22K ₹142100, 18K ₹118600 * लखनऊ: 24K ₹154350, 22K ₹141500, 18K ₹115800 * कानपुर: 24K ₹154350, 22K ₹141500, 18K ₹115800 * पटना: 24K ₹154250, 22K ₹141400, 18K ₹115700 * जयपुर: 24K ₹154350, 22K ₹141500, 18K ₹115800 * इंदौर: 24K ₹154250, 22K ₹141400, 18K ₹115700 * भोपाल: 24K ₹154250, 22K ₹141400, 18K ₹115700 **IBJA के खुदरा दरें:** इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड (IBJA) द्वारा शुक्रवार को जारी खुदरा दरों के अनुसार भी सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। विभिन्न श्रेणियों में सोने की कीमतें इस प्रकार थीं: **विदेशी बाजारों का हाल:** अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हाजिर सोना थोड़ा घटकर 4,786.90 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी 1.12 प्रतिशत बढ़कर 79.28 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि वर्तमान में कीमतें महत्वपूर्ण सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तरों के बीच झूल रही हैं। यदि अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता सफल होती है और अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती का संकेत देता है, तो सोना 4,900 डॉलर और चांदी 90 डॉलर की ओर बढ़ सकता है। वहीं, यदि महंगाई उच्च स्तर पर बनी रहती है और ब्याज दरें कम नहीं होती हैं, तो सोना गिरकर 4,500 डॉलर और चांदी 60 डॉलर के नीचे जा सकती है। **विशेषज्ञों की राय:** विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा बाजार अनिश्चितताओं से भरा है। अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी ठोस समझौते का सीधा असर कीमतों पर पड़ेगा। एक बार में बड़ी मात्रा में निवेश करने के बजाय, कीमतों में गिरावट आने पर धीरे-धीरे (Buy on Dips) खरीदारी करना जोखिम को कम कर सकता है। अनिश्चितता के इस दौर में, सोना और चांदी पोर्टफोलियो को सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें अपने निवेश का एक हिस्सा बनाए रखना उचित है। **अक्षय तृतीया पर प्रभाव:** इस रविवार, 19 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया है, जो हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोना खरीदने के लिए अत्यंत शुभ दिन माना जाता है। चूंकि वर्तमान में कीमतों में थोड़ी गिरावट आई है और अंतरराष्ट्रीय तनाव कम होने के संकेत मिल रहे हैं, ऐसे में खरीदारों के लिए गहनों या डिजिटल गोल्ड में निवेश करने का यह एक अच्छा अवसर हो सकता है





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