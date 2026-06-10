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सोनिया-ममता मुलाकात पर कांग्रेस ने विलय की अफवाहों को खारिज किया

राजनीति News

सोनिया-ममता मुलाकात पर कांग्रेस ने विलय की अफवाहों को खारिज किया
सोनिया गांधीममता बनर्जीकांग्रेस
📆10-06-2026 18:28:00
📰NBT Hindi News
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सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की मुलाकात के बाद विलय की अटकलों को कांग्रेस और टीएमसी ने निराधार बताया है। जयराम रमेश ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण थी और इसमें व्यक्तिगत विषयों पर चर्चा हुई।

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के बीच हाल ही में दिल्ली में हुई मुलाकात को लेकर राजनीति क गलियारों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। इस मुलाकात के बाद यह चर्चा जोर पकड़ गई कि क्या टीएमसी का कांग्रेस में विलय हो सकता है। हालांकि, दोनों पार्टियों ने इन अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने स्पष्ट किया कि यह बैठक पूरी तरह से सौहार्दपूर्ण थी और इसमें विलय जैसे किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मीडिया में चल रही खबरें गलत और भ्रामक हैं। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि दोनों नेताओं के बीच लंबे समय से व्यक्तिगत संबंध हैं और मुलाकात के दौरान कई निजी विषयों पर बातचीत हुई। उन्होंने आगे लिखा कि इस तरह की अफवाहें फैलाना राजनीति क उद्देश्यों से प्रेरित हो सकता है और इन पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों ने भी विलय की अटकलों को निराधार बताया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, टीएमसी के कांग्रेस में विलय की कोई योजना नहीं है और इस तरह की खबरों का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान देश के मौजूदा राजनीति क हालात और आगामी राज्यसभा चुनाव जैसे मुद्दों पर चर्चा की। यह बैठक विपक्षी एकता को मजबूत करने की दिशा में एक प्रयास थी, न कि किसी विलय की बातचीत। ममता बनर्जी पिछले कुछ समय से विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिशों में लगी हैं और इसी क्रम में उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल में जारी राजनीति क उठापटक के बीच यह घटनाक्रम चर्चा का विषय बना हुआ है। राज्यसभा चुनाव से पहले टीएमसी के भीतर बढ़ती असंतोष की खबरों और दिल्ली में नेताओं की सक्रिय बैठकों ने राजनीति क अटकलों को और तेज कर दिया है। हाल के दिनों में कई टीएमसी नेताओं ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का दामन थाम लिया है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस नेतृत्व से मिलकर अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करने का प्रयास किया है। दूसरी ओर, कांग्रेस भी विपक्षी दलों के साथ गठबंधन को लेकर रणनीति बना रही है। हालांकि, दोनों पार्टियों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद हैं, खासकर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की स्थिति को लेकर। ममता बनर्जी ने हाल ही में कहा था कि कांग्रेस को राज्य में अपनी कमजोर स्थिति को सुधारना चाहिए। इसके बावजूद, दोनों नेताओं के बीच की मुलाकात को विपक्षी एकता के प्रयासों के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीति क विश्लेषकों का मानना है कि आगामी लोकसभा चुनावों से पहले विपक्षी दलों के बीच तालमेल बढ़ाना जरूरी है, और इस दिशा में मुलाकात एक सकारात्मक कदम है। फिलहाल, दोनों पार्टियों ने विलय की अटकलों को खारिज कर दिया है, लेकिन राजनीति क समीकरण क्या रूप लेंगे, यह आने वाले समय में ही स्पष्ट हो पाएगा.

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के बीच हाल ही में दिल्ली में हुई मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। इस मुलाकात के बाद यह चर्चा जोर पकड़ गई कि क्या टीएमसी का कांग्रेस में विलय हो सकता है। हालांकि, दोनों पार्टियों ने इन अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने स्पष्ट किया कि यह बैठक पूरी तरह से सौहार्दपूर्ण थी और इसमें विलय जैसे किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मीडिया में चल रही खबरें गलत और भ्रामक हैं। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि दोनों नेताओं के बीच लंबे समय से व्यक्तिगत संबंध हैं और मुलाकात के दौरान कई निजी विषयों पर बातचीत हुई। उन्होंने आगे लिखा कि इस तरह की अफवाहें फैलाना राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित हो सकता है और इन पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों ने भी विलय की अटकलों को निराधार बताया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, टीएमसी के कांग्रेस में विलय की कोई योजना नहीं है और इस तरह की खबरों का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान देश के मौजूदा राजनीतिक हालात और आगामी राज्यसभा चुनाव जैसे मुद्दों पर चर्चा की। यह बैठक विपक्षी एकता को मजबूत करने की दिशा में एक प्रयास थी, न कि किसी विलय की बातचीत। ममता बनर्जी पिछले कुछ समय से विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिशों में लगी हैं और इसी क्रम में उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच यह घटनाक्रम चर्चा का विषय बना हुआ है। राज्यसभा चुनाव से पहले टीएमसी के भीतर बढ़ती असंतोष की खबरों और दिल्ली में नेताओं की सक्रिय बैठकों ने राजनीतिक अटकलों को और तेज कर दिया है। हाल के दिनों में कई टीएमसी नेताओं ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का दामन थाम लिया है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस नेतृत्व से मिलकर अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करने का प्रयास किया है। दूसरी ओर, कांग्रेस भी विपक्षी दलों के साथ गठबंधन को लेकर रणनीति बना रही है। हालांकि, दोनों पार्टियों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद हैं, खासकर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की स्थिति को लेकर। ममता बनर्जी ने हाल ही में कहा था कि कांग्रेस को राज्य में अपनी कमजोर स्थिति को सुधारना चाहिए। इसके बावजूद, दोनों नेताओं के बीच की मुलाकात को विपक्षी एकता के प्रयासों के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी लोकसभा चुनावों से पहले विपक्षी दलों के बीच तालमेल बढ़ाना जरूरी है, और इस दिशा में मुलाकात एक सकारात्मक कदम है। फिलहाल, दोनों पार्टियों ने विलय की अटकलों को खारिज कर दिया है, लेकिन राजनीतिक समीकरण क्या रूप लेंगे, यह आने वाले समय में ही स्पष्ट हो पाएगा

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सोनिया गांधी ममता बनर्जी कांग्रेस टीएमसी विलय राजनीतिक अटकलें

 

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