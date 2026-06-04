सोनीपत में यमुना के बाढ़ से प्रभावित पबनेरा गांव के किसानों को जल्द राहत मिलेगी। ग्रामीणों की मांग पर गन्नौर विधायक देवेंद्र कादियान के प्रयासों से यमुना नदी पर ठोकर नंबर-10 के निर्माण को मंजूरी मिल गई है।

सोनीपत में यमुना के बाढ़ से मिलेगी लोगों को राहत, पबनेरा में 4 करोड़ के खर्च से बनेगी ठोकर गन्नौर विधायक देवेंद्र कादियान के प्रयासों से सोनीपत के पबनेरा गांव में यमुना नदी पर 4 करोड़ रुपये की लागत से ठोकर नंबर-10 के निर्माण को मंजूरी मिल गई गन्नौर विधायक देवेंद्र कादियान के प्रयासों से यमुना नदी पर ठोकर नंबर-10 के निर्माण को मंजूरी मिल गई है।प्रतीकात्मक तस्वीर विधायक देवेंद्र कादियान के प्रयासों से संभव। यमुना नदी के कटाव से प्रभावित पबनेरा गांव के किसानों को जल्द राहत मिलेगी। ग्रामीणों की मांग पर गन्नौर विधायक देवेंद्र कादियान के प्रयासों से यमुना नदी पर ठोकर नंबर-10 के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना पर करीब चार करोड रुपये खर्च किए जाएंगे। बुधवार को गांव पबनेरा में पहुंचने पर विधायक देवेंद्र कादियान का ग्रामीणों ने आभार जताया। इस अवसर पर विधायक ने गांव में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि देवी वाले तालाब के जीर्णोद्धार पर 12 लाख रुपये, नाले वाले तालाब के विकास पर 12 लाख रुपये तथा खेतों तक पहुंचने वाले रास्ते के निर्माण पर 6 लाख 30 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए छह लाख रुपये की लागत से ट्यूबवेल लगाया जा चुका है और जल्द ही पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूरा होगा। शिव मंदिर परिसर का सुंदरीकरण भी कराया जाएगा। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने विधायक को क्षेत्र की अन्य समस्याओं से अवगत कराया। विधायक ने संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। इस अवसर पर प्रवीण सरपंच प्रतिनिधि, पूर्व सरपंच हंसराज, सूरजभान, कलीराम, मुख्तार, लख्मी मौजूद रहे। सोनीपत के गोहाना में एसटीपी की क्षमता की जाएगी दोगुनी, सीवरेज व्यवस्था पर खर्च होंगे 32 करोड़ सोनीपत में ITI में एडमिशन शुरू, मैकेनिक और कोपा ट्रेड्स में सबसे ज्यादा सीटें; 15 जून तक करें ऑनलाइन अप्ला.

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