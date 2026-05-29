सोने और चांदी की कीमत में आज गिरावट दिख रही है। एमसीएक्स पर दोनों धातुएं शुरुआती कारोबार में गिरावट के साथ ट्रेड कर रही हैं। सोने की कीमत में 700 रुपये की गिरावट आई है जबकि चांदी 1,500 रुपये से ज्यादा सस्ती हो गई।
सोने और चांदी की कीमत में गिरावट , जानिए आपके शहर में क्या चल रहा है भाव। सोने और चांदी की कीमत में आज गिरावट दिख रही है। एमसीएक्स पर दोनों धातुएं शुरुआती कारोबार में गिरावट के साथ ट्रेड कर रही हैं। सोने की कीमत में 700 रुपये की गिरावट आई है जबकि चांदी 1,500 रुपये से ज्यादा सस्ती हो गई। सर्राफा बाजार में भी दोनों धातुओं की कीमत में शुरुआती कारोबार में मामूली गिरावट दिख रही है। एमसीएक्स में 5 अगस्त की डिलीवरी वाला सोना पिछले सत्र में 1,60,903 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था और आज यह 1,60,454 रुपये पर खुला। शुरुआती कारोबार में यह 706 रुपये की गिरावट के साथ 160197 रुपये तक फिसला। सुबह 9.
40 बजे यह 442 रुपये यानी 0.27 फीसदी गिरावट के साथ 1,60,461 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। चांदी पिछले सत्र में 269537.00 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुई थी और आज यह 2,68,368 रुपये पर खुली। शुरुआती कारोबार में यह 1,519 रुपये की गिरावट के साथ 2,68,018 रुपये तक फिसली। सुबह 9.40 बजे चांदी 1168 रुपये यानी 0.43 फीसदी गिरावट के साथ 2,68,369 रुपये पर ट्रेड कर रही थी। इस बीच सर्राफा मार्केट में भी सोने और चांदी की कीमत में मामूली गिरावट आई है। गुड रिटर्न्स के मुताबिक 24 कैरेट वाला सोना 10 रुपये की गिरावट के साथ 1,56,050 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट वाला सोना भी 10 रुपये की गिरावट के साथ 1,43,040 रुपये और 18 कैरेट वाला सोना 10 रुपये नीचे 1,17,030 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। चांदी भी 100 रुपये की गिरावट के साथ 2,74,900 रुपये प्रति किलो पर ट्रेड कर रहा है। और चांदी की कीमतों में गुरुवार को बड़ी गिरावट देखी गई। इसकी वजह अमेरिका की ओर से ईरान पर ताजा हमले के बाद वैश्विक स्तर पर अस्थिरता बढ़ना और कच्चे तेल में फिर से तेजी आना है। सोने की अपेक्षा चांदी में अधिक गिरावट देखी गई। भारतीय बाजार बकरीद ईद की छुट्टी के चलते बंद रहे। एमसीएक्स पर भी सुबह के सत्र में कारोबार नहीं हुआ
सोने चांदी कीमत गिरावट एमसीएक्स सर्राफा बाजार
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Viral Video: প্রাণপ্রিয় লাকি গাড়ির কবর! আমন্ত্রিত ১৫০০...1,500 People Attend of Gujarat Family Honours Lucky Car With Burial Ceremony
Read more »
चेन्नई में 1,500 से अधिक प्रतिमाओं का विसर्जन, सुरक्षा व्यवस्था कड़ीचेन्नई में 1,500 से अधिक प्रतिमाओं का विसर्जन, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी
Read more »
700 ವರ್ಷ ನಂತರ ಒಂದೇ ಬಾರಿ 5 ರಾಜಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಜಾಕ್ಪಾಟ್, ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲಾ ದೂರ.. ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ!five raja yog after 700 years : ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ 700 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ.
Read more »
700 Dead in Election Violence: ভোট-সন্ত্রাসের জেরে মারণ সংঘর্ষে ৭০০ মৃত্যু! জারি কারফিউ, নেমেছে সেনা, উদ্বিগ্ন রাষ্ট্রসংঘ...ভয়ংকর...Tanzania Crisis 700 Dead in Protests Election Violence 700 killed curfew imposed army deployed Whats happening in Tanzania and why
Read more »
भारत में डेटा सेंटर क्षमता 2020 के बाद 4 गुना बढ़कर करीब 1,500 मेगावाट हुई: सरकारभारत में डेटा सेंटर क्षमता 2020 के बाद 4 गुना बढ़कर करीब 1,500 मेगावाट हुई: सरकार
Read more »
जेएएल रिजॉल्यूशन प्लान: अदाणी पोर्ट्स 1,500 करोड़ रुपए में जेपी फर्टिलाइजर्स का अधिग्रहण करेगीजेएएल रिजॉल्यूशन प्लान: अदाणी पोर्ट्स 1,500 करोड़ रुपए में जेपी फर्टिलाइजर्स का अधिग्रहण करेगी
Read more »