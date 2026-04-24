सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट, अमेरिका-ईरान वार्ता से बाजार में अनिश्चितता

दिल्ली के सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। अमेरिका-ईरान शांति वार्ता में अनिश्चितता के कारण यह गिरावट दर्ज की गई है। चांदी 2.55 लाख रुपये प्रति किलो और सोना 1.57 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है।

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिका-ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता को लेकर उत्पन्न अनिश्चितता के कारण यह गिरावट आई है। अखिल भारतीय सराफा संघ के अनुसार, बुधवार को बाजार बंद होने तक चांदी की कीमत 2.

55 लाख रुपये प्रति किलो तक गिर गई, जबकि सोना 1.57 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) में भी दोनों कीमती धातुओं में यही रुझान देखने को मिला, जहां बुधवार देर रात सोना और चांदी नुकसान के साथ कारोबार कर रहे थे, और चांदी में गिरावट विशेष रूप से उल्लेखनीय थी। इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के आंकड़ों के अनुसार, पिछले सत्र में बाजार बंद होने के समय 24 कैरेट सोने का दाम 1,51,060 रुपये प्रति 10 ग्राम (जीएसटी और मेकिंग चार्ज के बिना) था, और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,47,430 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। एमसीएक्स पर भी दोनों कीमती धातुएं गिरावट के साथ ट्रेड कर रही थीं, जहां मई डिलीवरी वाली चांदी की कीमत 2.31 फीसदी नीचे 2,42,627 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी, और सोने की कीमत 0.26 फीसदी घटकर 1,52,257 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बोली जा रही थी। गुडरिटर्न्स के आंकड़ों के अनुसार, पिछले सत्र में 24 कैरेट सोना 1,53,550 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,60,000 रुपये प्रति किलो पर थी। सराफा बाजार में आई इस नरमी के बारे में अखिल भारतीय सराफा संघ का कहना है कि बुधवार को बाजार बंद होने तक राष्ट्रीय राजधानी में चांदी की कीमत 2,700 रुपये घटकर 2.55 लाख रुपये प्रति किलो (सभी टैक्स सहित) हो गई। इसी तरह, 24 कैरेट सोना भी 300 रुपये टूटकर 1,57,000 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स सहित) पर आ गया। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका-ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत की योजना विफल होने के कारण सोने की कीमतों में गिरावट आई है, हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघर्ष विराम की अवधि बढ़ा दी है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज में वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी के अनुसार, प्रगति की कमी से अनिश्चितता बढ़ी है, जिससे कच्चे तेल और डॉलर की कीमतों को समर्थन मिला है, जबकि कीमती धातुओं के लिए यह एक बाधा साबित हुआ है। विभिन्न शहरों में सोने की कीमतें अलग-अलग हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, कानपुर, पटना, जयपुर, इंदौर और भोपाल में 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने की कीमतें अलग-अलग बताई गई हैं। बाजार के जानकार बताते हैं कि बाजार भागीदार आगे आने वाले घटनाक्रमों पर प्रतिक्रिया देते रहेंगे, और कीमतों में उतार-चढ़ाव तब तक सावधानीपूर्वक 'इंतजार करो और देखो' के दृष्टिकोण को दर्शाता रहेगा, जब तक कि अधिक स्पष्ट संकेत सामने नहीं आ जाते। एलकेपी सिक्योरिटीज में शोध विश्लेषण विभाग के उपाध्यक्ष जतीन त्रिवेदी का कहना है कि सोना तेजी के साथ खुला और सकारात्मक दायरे में रहा, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरोधाभासी बयानों ने बाजार में अस्थिरता बढ़ा दी है। वैश्विक घटनाक्रमों से मिल रहे मिश्रित संकेतों के कारण सभी संपत्ति श्रेणियों में अनिश्चितता है, जिससे सोने की कीमतों में तेज लेकिन अल्पकालिक उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। त्रिवेदी के अनुसार, बाजार का ध्यान अब 29 अप्रैल को आने वाली अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति पर केंद्रित है, जो बाजार की दिशा तय करने में एक महत्वपूर्ण कारक साबित होगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव देखने को मिला है, जहां हाजिर चांदी 1.46 प्रतिशत बढ़कर 77.80 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि सोना 0.48 प्रतिशत बढ़कर 4,742.97 डॉलर प्रति औंस रहा। कुल मिलाकर, सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट अमेरिका-ईरान वार्ता में अनिश्चितता और वैश्विक आर्थिक कारकों के प्रभाव को दर्शाती है





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