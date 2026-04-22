सोने और चांदी की कीमतों में अस्थिरता का दौर, वैश्विक तनाव और MCX के दबाव का असर

राष्ट्रीय राजधानी में सोने और चांदी की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि MCX पर धातुओं में गिरावट देखी जा रही है। जानें क्या हैं इसके पीछे के प्रमुख कारण और विशेषज्ञ की राय।

नई दिल्ली के सराफा बाजार में हाल के दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में मिला-जुला और अस्थिर रुख देखा गया है। अखिल भारतीय सराफा संघ के आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार को बाजार बंद होने तक राष्ट्रीय राजधानी में चांदी की कीमतें 700 रुपये की बढ़त के साथ 2.

58 लाख रुपये प्रति किलो तक पहुंच गईं। इसी क्रम में सोने की कीमतों में भी तेजी दर्ज की गई और 24-कैरेट सोना 300 रुपये बढ़कर 1,57,300 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। यह वृद्धि मुख्य रूप से वैश्विक अनिश्चितता और भू-राजनीतिक तनावों के बीच निवेशकों द्वारा सुरक्षित निवेश के रूप में कीमती धातुओं की बढ़ती मांग को दर्शाती है। बाजार के विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण निवेशक अपनी पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए सोने और चांदी की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे कीमतों को सहारा मिल रहा है। हालांकि, सराफा बाजार की भौतिक कीमतों और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चल रहे कारोबार के बीच बड़ा अंतर देखने को मिला। मंगलवार देर रात MCX पर सोने और चांदी दोनों में भारी गिरावट दर्ज की गई। मई डिलीवरी वाली चांदी लगभग 3.81 फीसदी गिरकर 2,42,933 रुपये प्रति किलो पर कारोबार करती देखी गई, जबकि सोने की कीमतों में भी 1.60 फीसदी की गिरावट आई और यह 1,51,475 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इस विरोधाभासी स्थिति के पीछे मुख्य कारण डॉलर की मजबूती और अमेरिका-ईरान वार्ता से संबंधित अनिश्चितताएं हैं। मिराए एसेट शेयरखान के जिंस प्रमुख प्रवीण सिंह के अनुसार, हालांकि अमेरिका ने ईरान के साथ वार्ता के संकेत दिए हैं, लेकिन तेहरान की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट रुख सामने नहीं आया है, जिसने बाजार में एक संशय की स्थिति पैदा कर दी है। बाजार विश्लेषकों का यह भी मानना है कि आने वाले समय में सोने और चांदी की चाल पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों, ऊर्जा की कीमतों में बदलाव और महंगाई दर की उम्मीदों पर निर्भर करेगी। ऑगमोंट की शोध प्रमुख रेनीशा चैनानी ने स्पष्ट किया कि वैश्विक निवेशक इस बात पर कड़ी नजर रखे हुए हैं कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच कोई व्यापक शांति समझौता संभव हो पाएगा, जो तनाव को कम करने में मदद करे। फिलहाल, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोना और चांदी दबाव में नजर आ रहे हैं, जहां हाजिर सोना 1 फीसदी की गिरावट के साथ 4,776 डॉलर प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रहा है। देश के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में भी सोने की कीमतों में मामूली उतार-चढ़ाव जारी है, जिससे आम उपभोक्ता और छोटे निवेशक भी सतर्कता बरत रहे हैं। लंबी अवधि में बाजार की दिशा अभी भी वैश्विक राजनीतिक स्थिरता और केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीतियों द्वारा निर्धारित होने की संभावना है





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