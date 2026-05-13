सोने और चांदी पर आयात शुल्क में भारी बढ़ोतरी: मोदी सरकार का बड़ा आर्थिक फैसला

प्रधानमंत्री की अपील के बाद सरकार ने सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है, ताकि विदेशी मुद्रा भंडार को बचाया जा सके और गिरते रुपये को संभाला जा सके।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश के नागरिकों से एक विशेष और महत्वपूर्ण अपील की थी। उन्होंने आग्रह किया था कि भारतीय लोग एक वर्ष की अवधि तक सोने की खरीदारी से बचें। यह अपील केवल एक सुझाव नहीं था, बल्कि देश की आर्थिक स्थिरता और विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा था। पीएम मोदी ने अपनी इस बात को बार-बार दोहराया ताकि आम जनता इस विषय की गंभीरता को समझ सके। अब इस अपील को धरातल पर उतारने के लिए केंद्र सरकार ने कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है। सरकार अब पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है और उसने सोने एवं चांदी जैसी कीमती धातुओं के आयात पर लगा शुल्क बढ़ा दिया है। इस निर्णय का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो भारी मात्रा में विदेश से सोना और चांदी मंगवाते हैं, क्योंकि अब यह प्रक्रिया काफी महंगी हो जाएगी। तकनीकी रूप से देखा जाए तो सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क को 6 फीसदी से बढ़ाकर अब सीधे 15 फीसदी कर दिया है। इस वृद्धि का विवरण यह है कि सरकार ने इन धातुओं के आयात पर 10 प्रतिशत की बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाई है, जिसके ऊपर 5 प्रतिशत का सेस यानी अतिरिक्त कर जोड़ा गया है। इसमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस भी शामिल है, जिससे कुल कस्टम ड्यूटी 15 प्रतिशत के स्तर पर पहुँच गई है। इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह कदम वास्तव में 2024 के बजट के दौरान लिए गए फैसले को पलटने जैसा है। गौरतलब है कि वर्ष 2024 के बजट में सरकार ने आयात शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया था, ताकि कानूनी आयात को बढ़ावा मिले और अवैध तस्करी रुके। हालांकि, उस कटौती के बाद सोने और चांदी के आयात में इतनी जबरदस्त वृद्धि हुई कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ गया। इसी कारण सरकार को अब दोबारा पुराने स्तर पर टैक्स वापस लाना पड़ा। इस नीतिगत बदलाव के पीछे के आर्थिक कारणों को समझना अत्यंत आवश्यक है। भारत दुनिया के सबसे बड़े सोने उपभोक्ताओं में से एक माना जाता है, जहाँ सोने को न केवल एक आभूषण के रूप में बल्कि निवेश के एक सुरक्षित विकल्प के तौर पर देखा जाता है। जब भारत बड़ी मात्रा में सोना आयात करता है, तो इसके भुगतान के लिए डॉलर का उपयोग करना पड़ता है। इससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आती है और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये का मूल्य गिरता है। गिरते रुपये का प्रभाव देश के अन्य आयातित सामानों, जैसे कच्चे तेल, पर भी पड़ता है, जिससे देश में महंगाई बढ़ सकती है। अतः, कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर सरकार का मुख्य उद्देश्य सोने के आयात को हतोत्साहित करना है, ताकि विदेशी मुद्रा की बचत हो सके और रुपये की विनिमय दर को स्थिर रखा जा सके। यह कदम देश की व्यापक आर्थिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से उठाया गया है। हालाँकि, सरकार के इस कड़े फैसले ने अधिकारियों और विशेषज्ञों के बीच एक नई चिंता पैदा कर दी है। कई वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि जब कानूनी रूप से सोना आयात करना महंगा हो जाता है, तो बाजार में तस्करी या स्मगलिंग की गतिविधियां बढ़ जाती हैं। उनका तर्क है कि 2024 के बजट में टैक्स कम करने के बाद स्मगलिंग के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई थी क्योंकि व्यापारियों के लिए कानूनी रास्ता सस्ता और सुलभ हो गया था। अब जब टैक्स फिर से 15 प्रतिशत हो गया है, तो डर यह है कि लोग फिर से अवैध रास्तों से सोना देश के भीतर लाने की कोशिश करेंगे। यह कानून व्यवस्था और सीमा सुरक्षा के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर सकता है। इस प्रकार, सरकार के सामने एक कठिन संतुलन बनाने की चुनौती है—एक तरफ विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना और दूसरी तरफ तस्करी को रोकना। आम उपभोक्ताओं और निवेशकों के लिए यह खबर चौंकाने वाली है। अब बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि आयात लागत बढ़ने का बोझ अंततः ग्राहकों पर ही आता है। विशेषज्ञों का कहना है कि लोग अब सोने के विकल्प के रूप में अन्य निवेश माध्यमों, जैसे डिजिटल गोल्ड, म्यूचुअल फंड या अन्य सस्ती संपत्तियों की ओर रुख कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की अपील और सरकार की इस सख्त नीति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान समय में देश की आर्थिक प्राथमिकताएं बदल रही हैं। अब ध्यान केवल व्यक्तिगत संपत्ति बढ़ाने पर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने पर है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह कदम वास्तव में विदेशी मुद्रा भंडार को कितना सहारा देता है और क्या यह भारतीय समाज के सोने के प्रति मोह को कम करने में सफल होता है या नहीं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश के नागरिकों से एक विशेष और महत्वपूर्ण अपील की थी। उन्होंने आग्रह किया था कि भारतीय लोग एक वर्ष की अवधि तक सोने की खरीदारी से बचें। यह अपील केवल एक सुझाव नहीं था, बल्कि देश की आर्थिक स्थिरता और विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा था। पीएम मोदी ने अपनी इस बात को बार-बार दोहराया ताकि आम जनता इस विषय की गंभीरता को समझ सके। अब इस अपील को धरातल पर उतारने के लिए केंद्र सरकार ने कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है। सरकार अब पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है और उसने सोने एवं चांदी जैसी कीमती धातुओं के आयात पर लगा शुल्क बढ़ा दिया है। इस निर्णय का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो भारी मात्रा में विदेश से सोना और चांदी मंगवाते हैं, क्योंकि अब यह प्रक्रिया काफी महंगी हो जाएगी। तकनीकी रूप से देखा जाए तो सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क को 6 फीसदी से बढ़ाकर अब सीधे 15 फीसदी कर दिया है। इस वृद्धि का विवरण यह है कि सरकार ने इन धातुओं के आयात पर 10 प्रतिशत की बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाई है, जिसके ऊपर 5 प्रतिशत का सेस यानी अतिरिक्त कर जोड़ा गया है। इसमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस भी शामिल है, जिससे कुल कस्टम ड्यूटी 15 प्रतिशत के स्तर पर पहुँच गई है। इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह कदम वास्तव में 2024 के बजट के दौरान लिए गए फैसले को पलटने जैसा है। गौरतलब है कि वर्ष 2024 के बजट में सरकार ने आयात शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया था, ताकि कानूनी आयात को बढ़ावा मिले और अवैध तस्करी रुके। हालांकि, उस कटौती के बाद सोने और चांदी के आयात में इतनी जबरदस्त वृद्धि हुई कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ गया। इसी कारण सरकार को अब दोबारा पुराने स्तर पर टैक्स वापस लाना पड़ा। इस नीतिगत बदलाव के पीछे के आर्थिक कारणों को समझना अत्यंत आवश्यक है। भारत दुनिया के सबसे बड़े सोने उपभोक्ताओं में से एक माना जाता है, जहाँ सोने को न केवल एक आभूषण के रूप में बल्कि निवेश के एक सुरक्षित विकल्प के तौर पर देखा जाता है। जब भारत बड़ी मात्रा में सोना आयात करता है, तो इसके भुगतान के लिए डॉलर का उपयोग करना पड़ता है। इससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आती है और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये का मूल्य गिरता है। गिरते रुपये का प्रभाव देश के अन्य आयातित सामानों, जैसे कच्चे तेल, पर भी पड़ता है, जिससे देश में महंगाई बढ़ सकती है। अतः, कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर सरकार का मुख्य उद्देश्य सोने के आयात को हतोत्साहित करना है, ताकि विदेशी मुद्रा की बचत हो सके और रुपये की विनिमय दर को स्थिर रखा जा सके। यह कदम देश की व्यापक आर्थिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से उठाया गया है। हालाँकि, सरकार के इस कड़े फैसले ने अधिकारियों और विशेषज्ञों के बीच एक नई चिंता पैदा कर दी है। कई वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि जब कानूनी रूप से सोना आयात करना महंगा हो जाता है, तो बाजार में तस्करी या स्मगलिंग की गतिविधियां बढ़ जाती हैं। उनका तर्क है कि 2024 के बजट में टैक्स कम करने के बाद स्मगलिंग के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई थी क्योंकि व्यापारियों के लिए कानूनी रास्ता सस्ता और सुलभ हो गया था। अब जब टैक्स फिर से 15 प्रतिशत हो गया है, तो डर यह है कि लोग फिर से अवैध रास्तों से सोना देश के भीतर लाने की कोशिश करेंगे। यह कानून व्यवस्था और सीमा सुरक्षा के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर सकता है। इस प्रकार, सरकार के सामने एक कठिन संतुलन बनाने की चुनौती है—एक तरफ विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना और दूसरी तरफ तस्करी को रोकना। आम उपभोक्ताओं और निवेशकों के लिए यह खबर चौंकाने वाली है। अब बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि आयात लागत बढ़ने का बोझ अंततः ग्राहकों पर ही आता है। विशेषज्ञों का कहना है कि लोग अब सोने के विकल्प के रूप में अन्य निवेश माध्यमों, जैसे डिजिटल गोल्ड, म्यूचुअल फंड या अन्य सस्ती संपत्तियों की ओर रुख कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की अपील और सरकार की इस सख्त नीति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान समय में देश की आर्थिक प्राथमिकताएं बदल रही हैं। अब ध्यान केवल व्यक्तिगत संपत्ति बढ़ाने पर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने पर है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह कदम वास्तव में विदेशी मुद्रा भंडार को कितना सहारा देता है और क्या यह भारतीय समाज के सोने के प्रति मोह को कम करने में सफल होता है या नहीं





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