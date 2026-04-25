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सोने और चांदी के दामों में गिरावट, वैश्विक अनिश्चितता का असर

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सोने और चांदी के दामों में गिरावट, वैश्विक अनिश्चितता का असर
सोनाचांदीसराफा बाजार
📆25-04-2026 00:43:00
📰NBT Hindi News
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डॉलर के मजबूत होने और वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बढ़ने के कारण राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में सोने और चांदी के दामों में गिरावट दर्ज की गई।

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में सोने और चांदी के दामों में गिरावट दर्ज की गई है। डॉलर के मजबूत होने और वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बढ़ने के कारण यह गिरावट आई है। अखिल भारतीय सराफा संघ के अनुसार, शुक्रवार को बाजार बंद होने तक चांदी की कीमत 2,47,000 रुपये प्रति किलो रह गई, जबकि सोना 1,55,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। हालांकि, एमसीएक्‍स पर दोनों कीमती धातुओं में विपरीत रुझान देखने को मिला, जहां सोना और चांदी दोनों ही बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे, और चांदी में तेजी अधिक थी। इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन ( आईबीजेए ) के आंकड़ों के अनुसार, बीते सत्र में बाजार बंद होने के समय 24-कैरेट सोने का दाम 1,51,480 रुपये प्रति 10 ग्राम (जीएसटी और मेकिंग चार्ज के बिना) था, और 22-कैरेट सोने की कीमत 1,47,840 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। मल्‍टी कमोडिटी एक्‍सचेंज ( एमसीएक्‍स ) पर भी बीते सत्र में दोनों कीमती धातुएं बढ़त के साथ कारोबार कर रही थीं। मई डिलीवरी वाली चांदी की कीमत शुक्रवार रात 10.

49 बजे तक 3,332 रुपये यानी 1.38 फीसदी बढ़कर 2,44,845 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी। इसी समय सोने की कीमत 1,069 रुपये यानी 0.70 फीसदी बढ़कर 1,52,830 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बोली जा रही थी। गुडरिटर्न्स के आंकड़ों के अनुसार, बीते सत्र में 24-कैरेट सोना 1,54,040 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,59,900 रुपये प्रति किलो पर थी। सराफा बाजार में शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में चांदी की कीमत 3,000 रुपये की गिरावट के साथ 2,47,000 रुपये प्रति किलो (सभी टैक्स सहित) रह गई, जबकि गुरुवार को यह 2,50,000 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। इसी तरह, 24-कैरेट सोने की कीमत भी 200 रुपये गिरकर 1,55,900 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स सहित) रह गई, जबकि गुरुवार को यह 1,56,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। बाजार विश्लेषकों के अनुसार, सोने पर दबाव बना हुआ है और यह दो सप्ताह के निचले स्तर के करीब कारोबार कर रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव के कारण बाजार का माहौल सतर्क बना हुआ है, जिससे निगेटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। होर्मुज स्‍ट्रेट में जारी गतिरोध के कारण ऊर्जा की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं, जिससे महंगाई की चिंताएं बढ़ गई हैं और सोने की कीमतों में तेजी की गुंजाइश सीमित हो गई है। मजबूत डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड यील्‍ड में स्थिरता ने भी कीमतों पर नीचे की ओर दबाव बढ़ाया है। डॉलर इंडेक्स में लगातार तीन हफ्तों की गिरावट के बाद इस हफ्ते बढ़त दर्ज करने की संभावना है, जिससे सोने जैसी बिना किसी लाभ देने वाली संपत्तियों का आकर्षण कम हो गया है। प्रमुख शहरों में सोने के दाम में भी बदलाव देखने को मिला। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में 24K, 22K और 18K सोने की कीमतों में अंतर है। दिल्ली में 24K सोने की कीमत ₹154190, 22K ₹141350 और 18K ₹115580 है। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में भी कीमतें अलग-अलग हैं। एलकेपी सिक्योरिटीज के विशेषज्ञों का कहना है कि कीमतों में उतार-चढ़ाव मुख्य रूप से पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों से प्रभावित हो रहा है, खासकर ईरान, इजरायल और होर्मुज स्‍ट्रेट में अमेरिका की मौजूदगी से जुड़े तनाव के कारण अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। वे यह भी मानते हैं कि विरोधाभासी संकेतों और किसी साफ समाधान के अभाव में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रहने और खबरों के आधार पर इनमें बदलाव आने की संभावना है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हाजिर सोने की कीमत में मामूली बढ़त दर्ज की गई है, जो 4,708.17 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई है, जबकि चांदी की कीमत में लगभग एक फीसदी की तेजी आई है और यह 75.96 डॉलर प्रति औंस हो गई है। कुल मिलाकर, सोने और चांदी के बाजार में उतार-चढ़ाव जारी है और निवेशकों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है

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