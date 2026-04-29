सोने-चांदी के दाम में तेज गिरावट, चांदी 2.44 लाख रुपये प्रति किलो पर, सोना 1.54 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर

राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट आई है। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और मजबूत डॉलर के कारण ग्लोबल सर्राफा बाजार पर असर पड़ा है। चांदी की कीमत 2.44 लाख रुपये प्रति किलो हो गई, जबकि सोने के दाम 1.54 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। एक्सपर्ट्स के अनुसार, बढ़ती ऊर्जा कीमतों ने महंगाई की चिंताओं को बढ़ा दिया है, जिससे ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों का कम होना डॉलर को मजबूती दे रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना 4,586.50 डॉलर प्रति औंस पर आ गया, जबकि चांदी 73.18 डॉलर प्रति औंस पर रही।

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमत ों में तेज गिरावट आ गई है। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और मजबूत डॉलर के कारण ग्लोबल सर्राफा बाजार पर असर पड़ा है। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, मंगलवार को बाजार बंद होने तक चांदी की कीमत 2.44 लाख रुपये प्रति किलो हो गई, जबकि सोने के दाम 1.54 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। सर्राफा बाजार की तरह मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर भी दोनों कीमती धातुओं में नरमी का रुख देखा गया। मंगलवार देर रात सोना और चांदी भारी गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। पीली धातु की तुलना में चांदी में यह नरमी अधिक थी। इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के आंकड़ों के मुताबिक, बीते सत्र में बाजार बंद होने के समय 24-कैरेट सोने की कीमत 1,48,780 रुपये प्रति 10 ग्राम (3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज के बिना) थी। 22-कैरेट सोने के दाम 1,45,210 रुपये प्रति 10 ग्राम थे। वहीं, एमसीएक्स पर बीते सत्र में दोनों कीमती धातुएं नरमी के साथ कारोबार कर रही थीं। मई डिलीवरी वाली चांदी की कीमत सोमवार को 10.45 बजे तक 5,107 रुपये यानी 2.11 फीसदी नीचे थी। यह 2,36,717 रुपये प्रति किलो पर बोली जा रही थी। वहीं, सोने के भाव 1,955 रुपये यानी 1.29 फीसदी नीचे थे। यह पीली धातु 1,49,766 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रही थी। गुडरिटर्न्स के आंकड़ों के अनुसार, बीते सत्र में 24-कैरेट सोना 1,50,930 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। दूसरी ओर चांदी 2,60,000 रुपये प्रति किलो पर थी। सर्राफा बाजार में क्या हुआ?

अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, बीते सत्र में बाजार बंद होने तक राष्ट्रीय राजधानी में चांदी की कीमत 6,500 रुपये यानी लगभग तीन फीसदी टूटकर 2,44,000 रुपये प्रति किलो (सभी टैक्स सहित) रह गई। सोमवार के कारोबारी सत्र में चांदी 2,50,500 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। वहीं, 24-कैरेट वाले सोने के दाम भी 1,800 रुपये लुढ़के। यह पीली धातु 1.15 फीसदी टूटकर 1,54,300 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स सहित) पर रही। सोमवार को सोना 1,56,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। एक्सपर्ट्स का क्या है कहना?

एचडीएफसी सिक्योरिटीज में वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी ने कहा, 'मंगलवार को सोना तीन हफ्ते के निचले स्तर पर आ गया क्योंकि बढ़ती ऊर्जा कीमतों ने महंगाई की चिंताओं को बढ़ा दिया। साथ ही लंबे समय तक ऊंची ब्याज दरों की आशंका को मजबूत किया।' उन्होंने कहा कि महंगाई में बढ़ोतरी की आशंका के कारण अधिक सख्त नीतिगत रुख की संभावना है। इससे बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी हुई है। नतीजतन, यह स्थिति कीमतों पर अतिरिक्त गिरावट का दबाव डालती है। गांधी ने कहा कि कारोबारी अमेरिकी फेडरल रिजर्व समेत प्रमुख केंद्रीय बैंकों के निर्णयों से पहले अपने सौदों को कम कर रहे हैं। इससे कीमतों पर दबाव और बढ़ गया। प्रमुख शहरों में सोने का रेट (आज सुबह) शहर 24K 22K 18K दिल्ली ₹151080 ₹138500 ₹113350 मुंबई ₹150930 ₹138350 ₹113200 कोलकाता ₹150930 ₹138350 ₹113200 चेन्नई ₹153820 ₹141000 ₹117600 लखनऊ ₹151080 ₹138500 ₹113350 कानपुर ₹151080 ₹138500 ₹113350 पटना ₹15098 ₹138400 ₹113200 जयपुर ₹151080 ₹138500 ₹113350 अहमदाबाद ₹150980 ₹138400 ₹113250 हैदराबाद ₹150930 ₹138350 ₹113200 स्रोत- गुड रिटर्न्स अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने-चांदी का हाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना 95.37 डॉलर यानी 2.04 फीसदी टूटकर 4,586.50 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। जबकि चांदी 2.33 डॉलर यानी 3.09 फीसदी फिसलकर 73.18 डॉलर प्रति औंस पर रही। ये फैक्टर तय करेंगे चाल मिराए एसेट शेयरखान में जिंस मामलों के प्रमुख प्रवीण सिंह ने कहा कि हाजिर सोना एक फीसदी से ज्यादा टूटकर लगभग 4,580 डॉलर प्रति औंस पर रहा। इसकी वजह यह थी कि कच्चा तेल और डॉलर में बढ़त जारी रही। ऐसी खबरें आई थीं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ताजा प्रस्ताव से नाखुश हैं। इस प्रस्ताव में परमाणु वार्ता को टालने की बात शामिल थी। उन्होंने कहा कि इसके चलते महंगाई को लेकर चिंताएं और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों का कम होना डॉलर को मजबूती दे रहा है। यह कीमती धातुओं पर दबाव डाल रहा है। अब सबकी नजर अमेरिका-ईरान वार्ता के साथ 29 अप्रैल को मॉनेटरी पॉलिसी पर आने वाले अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले पर हैं। ये वित्तीय बाजारों को प्रभावित करेंगी





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